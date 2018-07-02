制片人弗姆称表示，对他们而言《寂静之地》
是个十分特别的片子，想很快拍出续集并非难事，但是这一次他们不想这么着急，希望能慢工出细活，希望能拍出和第一部同样精彩的电影。我们将会按照时间和计划，慢慢想明白应该去拍摄些什么，每个人的故事和命运将会是什么，我们可以花时间去思考，不是去赶进度。
《寂静之地2》
的故事走向有多种可能，未来甚至有可能出现《寂静之地》系列电影，不过目前续集故事线尚未确定。在前作《寂静之地》中，恐惧来自未知的生物，这种生物是声音猎杀的动物。只要发出声音，就会被猎杀，所以保持安静是活命的唯一方法。在片中，约翰·卡拉辛斯基与艾米莉·布朗特饰演一对夫妻。布朗特说自己要保护自己的孩子，丈夫察觉异样。因此，影片恪守“保持安静是唯一的生存法则”。
目前，制片人并未透露约翰·卡拉辛斯基
将以何种身份回归，是担任编剧、制片还是导演或主演。有消息称卡拉辛斯基回归出演的可能性似乎并不大，除非他将在续集中饰演一个完全不同于前作的角色，或者以前作角色出现在前传影片中。
至于扮演约翰·卡拉辛斯基妻子的艾米莉·布朗特、扮演他孩子的米莉森·西蒙斯和诺亚·尤佩是否回归，目前尚不得而知。但从制片方给足时间的拍摄计划来看，原班人马回归的可能性还是相当大的。