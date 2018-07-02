发布会上还首次曝光了“命悬一线版”预告片，“巨石”强森饰演的威尔·索耶纵身飞跃千米高空火海，为救家人命悬一线。影片由美国传奇影业和环球影业联合出品、强森担任制片人并领衔主演，将于7月20日全国公映。







片中的“珍珠塔”观景可谓美轮美奂





强森饰演的前美国FBI精英威尔·索耶，曾因公负伤失去左腿。成功获得位于香港的摩天大楼“珍珠塔”高层安全评估权限的他，带着家人成为“珍珠塔”的首户入住家庭。然而尖端科技的两面性带给反派可乘之机，他们制造了高空火灾，强森的妻儿被困高空火海，需要争分夺秒，解决他们于困境之中。



















内芙此次饰演一位母亲









《摩天营救》中昆凌饰演反派 “当初得知这个角色的时候，其实刚刚做完剖腹产第三天。我本来觉得自己根本没法下床。但我老公说，你可以在轮椅上试镜嘛，于是我后来就是在轮椅上试的镜。”天王嫂无形之中发的糖，最为致命。她同时还表达了对于导演的感谢，非常开心影片中有她和内芙这两位强悍的女性形象，希望大家都可以去电影院观看。





首映礼现场还有超可爱萌娃消防队员，举牌协助强森讲解，为大家介绍了绳子、胶带等生活里常见小道具，在千米高空救援中的极限用法。萌娃们不仅小助手做得棒，还奶声奶气表白强森：“I love you”！和孩子们在一起的强森多了一分硬汉柔情，惊心动魄的高空极限挑战，也让人对电影充满期待。