发布会上还首次曝光了“命悬一线版”预告片，“巨石”强森饰演的威尔·索耶纵身飞跃千米高空火海，为救家人命悬一线。影片由美国传奇影业和环球影业联合出品、强森担任制片人并领衔主演，将于7月20日全国公映。
在首映式上，曾执导过《冒牌家庭》
、和强森所主演《乌龙特工》
的导演罗森分享说，这是他第一次来北京。他从8岁时第一次看到《夺宝奇兵》
开始，就非常想拍电影，给全世界观众都看到自己的作品。而《摩天营救》
则恰恰是他所有关于电影的幻想之集大成者，特别还是由人人都爱的强森主演，简直是让人无法更加期待了。
片中的“珍珠塔”观景可谓美轮美奂
强森饰演的前美国FBI精英威尔·索耶，曾因公负伤失去左腿。成功获得位于香港的摩天大楼“珍珠塔”高层安全评估权限的他，带着家人成为“珍珠塔”的首户入住家庭。然而尖端科技的两面性带给反派可乘之机，他们制造了高空火灾，强森的妻儿被困高空火海，需要争分夺秒，解决他们于困境之中。
关于《摩天营救》
中一切“悲剧”的发源地、高耸入云端的“珍珠塔”，导演解释说，其实全世界各地大城市都会建造高大的摩天大楼。然而“珍珠塔”不一样之处在于，它要比迪拜塔还高很多，而且也是迪拜塔的设计师和建筑师一同参与构建而成的，非常了不起。
今年已经第三次来中国的强森，已经着着实实是中国观众的老朋友了。此次在《摩天营救》
中，他饰演的又是拯救家人的好父亲、好丈夫形象。平日在社交网络上，强森本人也经常会发自己和家人的照片，戏里戏外都是好爸爸的角色，不知道演起戏来会不会格外得心应手？强森的解释是，“我当然会奋不顾身地为自己的家人付出和奉献一切，但这不代表电影中就没有别的挑战了。”
“比如说，其实我的角色作为一个截肢的老兵，可能会有很多身体方面的挑战；而我本人身为制片人，就是要琢磨如何在暑期档，挑战一个超级英雄电影占比重非常大的市场，如何把《摩天营救》
变成与众不同的电影，这些都是巨大的挑战”。
当记者具体问到，片中的“一条腿”戏份究竟是如何拍出来的，导演说，“我给强森的腿穿上了一双绿袜子，方便后期抠图。”而为了拍好走路一瘸一拐的戏份，强森其实是在自己的腿上打了石膏，才能更好地展现出僵硬的感觉。
影片女主角内芙·坎贝尔
，如果你看过《惊声尖叫》
系列或最近两季的美剧《纸牌屋》
，一定不会对她陌生。她在发布会上提到，“在很多电影中，女性其实是弱者形象，是那种在激烈的打斗中总在尖叫的人。而我在片中的角色很不一样，萨拉其实一直在努力斗争，跟强森饰演的丈夫是具有同样力量的。”由于内芙早年间是学芭蕾舞出身的，她出演片中的打斗戏份算是驾轻就熟，她也非常喜欢这些打斗设计。
内芙此次饰演一位母亲
关于美艳的昆凌，对于那些可能没看过她去年与奥兰多·布鲁姆
和吴磊共同主演的《极致追击》
观众们，她还是更多作为“天王嫂”而为人所关注。今日在《摩天营救》
的发布会上，温柔可人的她被问到，为什么选择出演片中颇具颠覆性的反派角色，她甜甜地解释说，
“当初得知这个角色的时候，其实刚刚做完剖腹产第三天。我本来觉得自己根本没法下床。但我老公说，你可以在轮椅上试镜嘛，于是我后来就是在轮椅上试的镜。”天王嫂无形之中发的糖，最为致命。她同时还表达了对于导演的感谢，非常开心影片中有她和内芙这两位强悍的女性形象，希望大家都可以去电影院观看。
首映礼现场还有超可爱萌娃消防队员，举牌协助强森讲解，为大家介绍了绳子、胶带等生活里常见小道具，在千米高空救援中的极限用法。萌娃们不仅小助手做得棒，还奶声奶气表白强森：“I love you”！和孩子们在一起的强森多了一分硬汉柔情，惊心动魄的高空极限挑战，也让人对电影充满期待。
周董偷偷来陪老婆，还发了ins：“@强森，谢谢你在片中照顾@昆凌，很高兴跟你聊音乐”
作者：甄甏甏 编辑：甄甏甏