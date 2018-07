从预告片可以看到,影片以惠特尼·休斯顿儿时成长片段作为开端,她首度公开演唱便惊艳全场,从此开启了传奇人生的序幕。电影搭配着惠特尼·休斯顿昔日精彩演出片段、私生活纪录影片以及亲友访谈等,带着观众一起回顾她歌唱生涯最辉煌的时刻,并一窥她晚年的事业低潮与争议性话题的真相。





惠特尼·休斯顿是美国最伟大的流行歌手之一,代表作《 I Will Always Love You 》打破多项记录成为流行音乐历史上最热门的单曲,她曾赢得无数奖项,包括多项格莱美大奖,并参演过《保镖》《等待呼吸》《传教士的妻子》等著名影片。





美国洛杉矶时间2012年2月11日,惠特妮在比弗利山庄希尔顿酒店因药物过量,导致心脏病发滑入浴缸溺水而意外逝世,年仅48岁。