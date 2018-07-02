漫威CEO凯文·费奇认为，《黑豹》值得被奥斯卡所认可。









在接受Vox记者采访时，制片人凯文·费奇被问到他是否认为《黑豹》会在奥斯卡颁奖典礼上受到关注，是否打算为《黑豹》在角逐奥斯卡造势。费奇的回答是：









凯文·费奇的看法十分乐观，但也很现实。下一届奥斯卡提名名单将于明年年初正式公布，届时，《黑豹》的名字有望不止一次出现在上面。