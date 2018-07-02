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漫威CEO：《黑豹》值得被奥斯卡所认可

“这部作品里有令人惊叹的表演和艺术”

2018-07-02 21:55:24 来源：Mtime时光网

漫威CEO凯文·费奇认为，《黑豹》值得被奥斯卡所认可。

《黑豹》剧照

       时光网讯 漫威影业总裁凯文·费奇透露，如果《黑豹》能在奥斯卡金像奖上获得认可，那将是极好的。《黑豹》是2018年口碑最成功的超英电影之一，在北美收获了令人难以置信的好评，因此获得奥斯卡提名并非完全不可能。

       除了少数例外，超级英雄电影通常只在视觉效果类的奥斯卡奖项上受到关注。然而，这一情况正在逐渐得到改善。在今年早些时候的奥斯卡颁奖礼上，《金刚狼3》获得了最佳改编剧本的提名，这也是首部获得最佳改编剧本提名的超级英雄电影。

       在接受Vox记者采访时，制片人凯文·费奇被问到他是否认为《黑豹》会在奥斯卡颁奖典礼上受到关注，是否打算为《黑豹》在角逐奥斯卡造势。费奇的回答是：

《黑豹》剧照

       “有很多了不起的艺术家参与制作了这部电影，如果他们能被认可，那就太棒了。让我们拭目以待吧，这种类型的影片通常不是学院所认可的范畴，但能我认为，（如果能被认可）这对《黑豹》和我们的艺术设计师、服装设计师、导演，还有迈克尔·b·乔丹查德维克·博斯曼露皮塔·尼永奥莱蒂希娅·赖特等人。这部作品里有令人惊叹的表演和艺术，我想看到他们被认可，我也想看到这个影片类型被认可。没错，它里面有着很多视觉效果，有动人心魄的爆炸，有神奇的宇宙飞船，但也有许多真实的场景和手工制作的服装。我们所做的每一件事，都充满了激情、艺术和才能，如果它们能被认可就太棒了。”

       凯文·费奇的看法十分乐观，但也很现实。下一届奥斯卡提名名单将于明年年初正式公布，届时，《黑豹》的名字有望不止一次出现在上面。

   编辑：HAHA

关键词： 黑豹 漫威 凯文·费奇
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黑豹

黑豹 (2018)

7.0

导演：瑞恩·库格勒

主演：查德维克·博斯曼

凯文·费奇

凯文·费奇

Kevin Feige

职业：制作人 | 演员

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