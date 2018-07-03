斯嘉丽将在片中饰演传奇人物琼·玛丽·吉尔，上世纪七八十年代的美国匹兹堡，她以男性身份和姓名丹特·泰克斯·吉尔（Dante 'Tex' Gill），在按摩店等涉及色情非法行业中蓬勃发展。





吉尔于1984年被判逃税，并在美国联邦监狱服刑七年。她于1987年被释放，72岁时逝世。





现实中的吉尔



