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"寡姐"斯嘉丽涉足色情行业演男人

"攻壳机动队"导演再合作 根据真实故事改编

2018-07-03 07:50:37 来源：Mtime时光网

寡姐斯嘉丽·约翰逊与《攻壳机动队》导演鲁伯特·山德斯联手，她将饰演一位在色情行业风生水起的跨性别人物。


　　时光网讯 据外媒报道，斯嘉丽·约翰逊与导演鲁伯特·山德斯《攻壳机动队》后，再度合作新片《摩擦与拖拽》（Rub & Tug，暂译），结合犯罪和跨性别话题。


寡姐与导演鲁伯特·山德斯

　　斯嘉丽将在片中饰演传奇人物琼·玛丽·吉尔，上世纪七八十年代的美国匹兹堡，她以男性身份和姓名丹特·泰克斯·吉尔（Dante 'Tex' Gill），在按摩店等涉及色情非法行业中蓬勃发展。

　　吉尔于1984年被判逃税，并在美国联邦监狱服刑七年。她于1987年被释放，72岁时逝世。

现实中的吉尔

　　寡姐斯嘉丽忙到起飞。结束《复仇者联盟4》拍摄的她，现在正拍摄《雷神3》导演塔伊加·维迪提自导自演的《乔乔兔》。“黑寡妇”的独立外传电影已经确定要拍，目前正在甄选导演阶段。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 斯嘉丽约翰逊 黑寡妇 攻壳机动队
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斯嘉丽·约翰逊

斯嘉丽·约翰逊

Scarlett Johansson

职业：演员 | 制作人
摩擦与拖拽

摩擦与拖拽 (2020)

0.0
攻壳机动队

攻壳机动队 (2017)

6.8

导演：鲁伯特·山德斯

主演：斯嘉丽·约翰逊

鲁伯特·山德斯

鲁伯特·山德斯

Rupert Sanders

职业：导演 | 编剧
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