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"小丑回魂2"幕后卡司照一美等人现身

"失败者俱乐部"7人聚齐 多伦多拍摄开始

2018-07-03 08:35:41 来源：Mtime时光网

华纳与新线影业新作《小丑回魂2》发布了首张幕后卡司照，7位“失败者俱乐部”的孩子们在续集中均长大了，由“一美”、“劳模姐”等人扮演。


　　时光网讯　《小丑回魂2》要开拍了！华纳与新线影业宣布，安德斯·穆斯切蒂导演《小丑回魂》的续集在加拿大多伦多开拍，还为粉丝们分享了第一张剧组卡司们的合影。首部《小丑回魂》口碑票房双丰收，全球范围内揽收超过了7亿美元，这部影片不仅重新定义、也超越了简简单单的恐怖片，成为了时代思潮的一部分，更是有史以来票房最高的恐怖片。

　　影片故事中，每逢27年，邪恶就会重新回到缅因州的Derry小镇，而在《小丑回魂2》中，第一部“失败者俱乐部”的孩子们业已长大，早就分道扬镳。比尔·斯卡斯加德回归出演标志性的“小丑”Pennywise，“一美”詹姆斯·麦卡沃伊《分裂》《玻璃先生》）饰演Bill，获得过奥斯卡影后提名的“劳模姐”杰西卡·查斯坦《猎杀本拉登》《母侵》）饰演Beverly；



　　“史小芳”比尔·哈德尔（HBO新剧《巴里》《崩溃姐弟》）饰演Richie，伊萨阿·穆斯塔法（美剧《暗影猎人》）饰演Mike，杰·瑞恩（美剧《死亡医生玛丽》）饰演Ben，詹姆斯·兰索恩（HBO美剧《火线》）饰演Eddie，而安迪·比恩《分歧者3：忠诚世界》、美剧《权欲》）饰演Stanley。

　　回归出演第一部中角色的小演员们还包括杰顿·李博赫（Bill）、菲恩·伍法德（Richie）、索菲·莉莉斯（Beverly）、瓦耶特·奥莱夫（Stanley）、杰克·迪伦·格雷泽（Eddie）、杰里米·雷·泰勒（Ben）与乔森·雅各布（Mike）。


7个“失败者”都长大了

　　《小丑回魂2》的编剧是加里·多伯曼《小丑回魂》《安娜贝尔2：诞生》），改编自大师斯蒂芬·金的原著小说。影片将于2019年9月6日全美公映。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 小丑回魂
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