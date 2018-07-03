网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

徐峥角色原型陆勇现身《我不是药神》首映

刘晓庆赞电影 黄晓明:导演,以后再小的角色也叫我

2018-07-03 09:22:23 来源：Mtime时光网

在首映式上，陆勇郑重澄清自己并未通过代购格列卫赚过病友的钱，最初电影将他设置成一个受利益诱惑的人，他很生气，后来慢慢表示理解了这样的设置。导演文牧野表示这样改编是考虑到戏剧化效果。
　　时光网讯  7月2 日晚，由文牧野导演、宁浩监制、徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》在清华大学举办首映礼。片中徐峥所饰角色程勇的“原型”陆勇现身助阵，他在现实生活中是一位慢粒白血病患者，因帮助病友代购印度抗癌药格列卫被拥戴，一度入狱又获释，传奇经历被多家媒体报道。

陆勇

　　在首映式上，陆勇郑重澄清自己并未通过代购格列卫赚过病友的钱，最初电影将他设置成一个受利益诱惑的人，他很生气，后来慢慢表示理解了这样的设置。导演文牧野则表示这样改编是考虑到戏剧化效果，想让人物变化更有弧光。在陆勇的倡议下，由片方以及主创人员筹集，捐赠200万元人民币给白血病患者。




　　首映当晚刘晓庆黄晓明都来捧场，刘晓庆赞叹了演员表演，黄晓明则直接爆粗：“电影太特么牛X了。”并喊话导演：“以后再小的角色也叫我来演，倒贴钱都愿意。”

　　首映礼现场，《我不是药神》的众主创一同亮相，与观众近距离交流。主演周一围真诚表示：“我觉得其他的话不用说了。”王传君则分享带着母亲的信念演“清创”那场戏的经历。谭卓再次哽咽：“我特别幸运有这样的机会遇见这伙人。”章宇以言简意赅“激动”二字概括心情。

　　王砚辉发言：“作为一个文艺工作者我们做了一件特别有意义的事情。”王佳佳感动主演们的共同创作。戏中有重要泪点戏份的苇青老师则大呼“值了”。饰演戏中徐峥儿子的朱耕佑小朋友亦童趣发言，“这是一个有爱的集体”，被问及父子饭馆一场戏吃了多少个包子的时候，小朋友憨笑道：“32个。”足见导演“文保保”对孩子一视同仁的“再保一条”。

　　作为“坏猴子72变电影计划”的力作，亦是宁浩徐峥五度联手、十二年后再度进驻暑期档的作品，《我不是药神》努力突破国产影片类型，在欢乐幽默基调中，加入现实意义，生动再现因“药”而展开小人物成长故事。

　　据悉，电影《我不是药神》也宣布将与知名音乐人罗大佑联动合作，一首关于《我不是药神》的“音乐观后感”《夜是秋月明》将由罗大佑创作。《夜是秋月明》将由罗大佑亲自谱写词曲，并包办演唱制作，用自己的音乐书写对“药神”故事的观影体验。

　　《我不是药神》6月30日已开启全国分时段超前点映，不仅收获票务平台评分9.7分的成绩，与《战狼2》并列国产片最高分纪录。当前热映口碑过硬，两天累计预售超5500万，观影人次破150万，并将在7月6日以IMAX、中国巨幕等多种制式同步上映。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 我不是药神 首映 徐峥 陆勇 黄晓明 刘晓庆
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

我不是药神

我不是药神 (2018)

0.0

导演：文牧野

主演：徐峥 周一围

文牧野

文牧野

职业：导演 | 编剧
宁浩

宁浩

Hao Ning

职业：导演 | 制作人
徐峥

徐峥

Zheng Xu

职业：演员 | 制作人
刘晓庆

刘晓庆

Xiaoqing Liu

职业：演员 | 制作人
黄晓明

黄晓明

Xiaoming Huang

职业：演员 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (21)

发表

本周热读

1

这些世界杯巨星还演过电影？

盘点那些活跃在镜头前的绿茵巨人

既是球星，更是影帝？
2

闪瞎眼！北美暑期档强片大集结

除了超级英雄，还有这些良心大片等你pick

北美佳片乱斗暑期档，你最喜欢哪一部？
3

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
4

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
5

终极进化完成！《铁血战士》新预告人类遭虐

掠夺者自相残杀？ 回顾外星异族前世今生

新版《铁血战士》发布中文新预告片，更多重口味新镜头曝..

查看更多