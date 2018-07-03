在首映式上，陆勇郑重澄清自己并未通过代购格列卫赚过病友的钱，最初电影将他设置成一个受利益诱惑的人，他很生气，后来慢慢表示理解了这样的设置。导演文牧野表示这样改编是考虑到戏剧化效果。





陆勇





在首映式上，陆勇郑重澄清自己并未通过代购格列卫赚过病友的钱，最初电影将他设置成一个受利益诱惑的人，他很生气，后来慢慢表示理解了这样的设置。导演文牧野则表示这样改编是考虑到戏剧化效果，想让人物变化更有弧光。在陆勇的倡议下，由片方以及主创人员筹集，捐赠200万元人民币给白血病患者。

















首映礼现场，《我不是药神》的众主创一同亮相，与观众近距离交流。主演周一围真诚表示：“我觉得其他的话不用说了。”王传君则分享带着母亲的信念演“清创”那场戏的经历。谭卓再次哽咽：“我特别幸运有这样的机会遇见这伙人。”章宇以言简意赅“激动”二字概括心情。





王砚辉发言：“作为一个文艺工作者我们做了一件特别有意义的事情。”王佳佳感动主演们的共同创作。戏中有重要泪点戏份的苇青老师则大呼“值了”。饰演戏中徐峥儿子的朱耕佑小朋友亦童趣发言，“这是一个有爱的集体”，被问及父子饭馆一场戏吃了多少个包子的时候，小朋友憨笑道：“32个。”足见导演“文保保”对孩子一视同仁的“再保一条”。





作为“坏猴子72变电影计划”的力作，亦是宁浩徐峥五度联手、十二年后再度进驻暑期档的作品，《我不是药神》努力突破国产影片类型，在欢乐幽默基调中，加入现实意义，生动再现因“药”而展开小人物成长故事。





据悉，电影《我不是药神》也宣布将与知名音乐人罗大佑联动合作，一首关于《我不是药神》的“音乐观后感”《夜是秋月明》将由罗大佑创作。《夜是秋月明》将由罗大佑亲自谱写词曲，并包办演唱制作，用自己的音乐书写对“药神”故事的观影体验。





作者：王小羊 编辑：hello王小羊