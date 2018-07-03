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老白小粉将现身《风骚律师》第四季？

AMC发布剧照+先导预告 8月6日首播

2018-07-03 10:14:30 来源：Mtime时光网

《风骚律师》第四季已杀青，说不定老白和小粉的戏份都拍完了，具体如何露面，剧迷只能屏息以待了。
       

第四季先导预告

时光网讯 《风骚律师》第四季将于美国时间8月6日首播，由鲍勃·奥登科克 、乔纳森·班克斯蕾亚·希霍恩帕特里克·法比安等主演该剧发布新剧照，并曝光先导预告。

　　制片人文斯·吉利甘表示，尽全力让老白、小粉两位《绝命毒师》经典角色在这一季客串现身。

       在过去播出的第三季，通过主创们的用心和耐心，让《风骚律师》不仅成为《绝命毒师》一个有价值的衍生剧（作为其前传），并且创造了相当好的成绩。第四季的《风骚律师》和第三季足足相隔了一年多的时间。

       此前，《风骚律师》主创文斯·吉利甘表示，《风骚律师》第四季将有新的《绝命毒师》中的角色加入！但其并未表明是谁。



　　
早前《绝命毒师》10周年重聚采访中，扮演小粉的亚伦·保尔说，制片人文斯不会单纯满足粉丝愿望而安排他回归，必须有足够说服力的剧情，让小粉和索尔律师相遇。如果找到了，他会欣然接受邀请，亮相《风骚律师》第四季。

　　扮演老白的布莱恩·科兰斯顿也说，为了满足粉丝愿望，制片人可以让他和小粉以路人身份客串，或者安排2句台词，但这样就太浪费角色，几年后观众也会彻底忘掉这样的剧情，“他们在小心呵护角色，我们经常交流点子，一定会找到最好的客串方式。”

《绝命毒师》剧组10周年重聚

　　对于这个话题，制片人文斯·吉利甘的意见是：不能像希区柯克在自己电影客串那样一闪而过，要找到最好的方式让小粉和老白现身“我们等了足够长时间，有了非常好的理由让他俩出来，我希望会很好解决，因为听了太多次观众在骂‘他奶奶的（老白和小粉咋还不出现）！’”

　　事实上，《风骚律师》第四季已杀青，说不定老白和小粉的戏份都拍完了，具体如何露面，剧迷只能屏息以待了。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 风骚律师 第四季 预告 绝命毒师
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