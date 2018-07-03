青少年冒险奇幻电影《墨多多谜境冒险》宣布延期上映。此前，电影由《查理九世》更名为《墨多多谜境冒险》。

电影《墨多多谜境冒险》改编自雷欧幻像畅销读物《查理九世》，是国内青少年文学类作品销量第一的系列图书。原著自2011年出版至今，内地总销量已突破7000万册，超过《三体》系列和《哈利波特》系列的内地总销量。













基于国内影视行业现状，面向8-18岁的青少年电影属于空白，因此《墨多多谜境冒险》是“第一个吃螃蟹”的影片。然而作为国内首部青少年冒险奇幻电影“试水者”，《墨多多谜境冒险》却面临更名、改档等诸多挑战，此前，影片制片人、彩条屋总裁易巧曾表示，如果不填补国内没有真正的青少年电影的遗憾，“就是我们做电影人的失败”。在改档消息公布后，片方也表示尽管未能如期上映，但不会辜负千万少年的等待。