时光网讯
日前，国内首部青少年冒险奇幻电影《墨多多谜境冒险》
宣布延期上映。此前，电影由《查理九世》更名为《墨多多谜境冒险》。
电影《墨多多谜境冒险》改编自雷欧幻像畅销读物《查理九世》，是国内青少年文学类作品销量第一的系列图书。原著自2011年出版至今，内地总销量已突破7000万册，超过《三体》系列和《哈利波特》系列的内地总销量。
影片开机之初便因为由高口碑导演王竞
执导受关注。此前他的作品如现实主义题材影片《万箭穿心》
和历史灾难题材影片《大明劫》
均收获业内外好评。王竞对故事和角色的敏锐度能否在商业片中得到发挥也让不少业内人士颇为期待。
同时，影片在各个部分都进行了慎重的考量，例如在演员方面，片方邀请演技派男神秦昊
担纲主演。谈及参演原因，秦昊表示一是由于导演王竞与好剧本的吸引力，二是因为这部电影对中国00后青少年有特殊意义，再加上自己的女儿正是00后，希望可以“送给全中国青少年一份礼物”。
基于国内影视行业现状，面向8-18岁的青少年电影属于空白，因此《墨多多谜境冒险》是“第一个吃螃蟹”的影片。然而作为国内首部青少年冒险奇幻电影“试水者”，《墨多多谜境冒险》却面临更名、改档等诸多挑战，此前，影片制片人、彩条屋总裁易巧曾表示，如果不填补国内没有真正的青少年电影的遗憾，“就是我们做电影人的失败”。在改档消息公布后，片方也表示尽管未能如期上映，但不会辜负千万少年的等待。