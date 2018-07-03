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沈腾化身“多鱼锦鲤”助巴西队赢球

网友叹《西虹市首富》：“特笑片”有疗效

2018-07-03 11:17:35 来源：Mtime时光网

作为24年的巴西球迷，沈腾再也坐不住了，在昨晚比赛开始前，他以“西虹市丙级球队守门员王多鱼”的身份，发布了一张凭一己之力实脸打call巴西队11人的海报。这张“多鱼锦鲤”海报确有奇效。

　　时光网讯  自淘汰赛开始，本届世界杯一直笼罩在“强者难胜”的迷雾之中，随着位于球队势力榜前四名的老牌劲旅逐一出局之后，昨晚举行的巴西VS墨西哥的八分之一比赛，关注度等级再次飙升。

　　作为24年的巴西球迷，沈腾再也坐不住了，在昨晚比赛开始前，他以“西虹市丙级球队守门员王多鱼”的身份，发布了一张凭一己之力实脸打call巴西队11人的海报。最终结果证明，这张“多鱼锦鲤”海报确有奇效，巴西队最终打破魔咒，以2:0的比分完胜墨西哥，成功跻身八强！许多球迷们更惊叹于这部“特笑大片”的“特效”，纷纷向沈腾许愿，表示7月27日去看《西虹市首富》
 
　　如果说，在今年世界杯开始前，世界杯球队势力榜还是值得入围球队无比骄傲的榜单，那么当同一个晚上梅西与C罗携手回家后，这张榜单已然被冠名“C位出局榜”和“毒奶榜”。在榜单前四名德国队、阿根廷、葡萄牙、西班牙相继倒下后，位列榜单第五的巴西不可谓不慌。

　　为挽留自己支持了24年的巴西队，沈腾在昨晚巴西与墨西哥开赛前突然发布微博，一张巴西队11名球员的合影图让很多人一度茫然，直到点开微博大图，大家才发现，沈腾居然一人完成了整个巴西队的cos。惊呆的网友们纷纷留言称被沈腾的新形象吸引，直言“竟然还觉得造型挺酷的，下届世界杯就看你们的了”“最后的冠军难道不是大翔队么？”
 
　　在沈腾的“实脸打call”之下，巴西队终于破除魔咒，下半场以两粒干净利落的进球成功晋级八强。而沈腾这一款海报顿时成为“多鱼锦鲤”，备受球迷推崇。

　　沈腾曾透露，早在1994年他就成为了巴西队的球迷，也难怪他于巴西队决定去留的重要比赛前，放了大招。不过，这个夏天，沈腾还肩负另一个重要的身份——西虹市丙级球队大翔队的守门员。即将于7月27日上映的电影《西虹市首富》中，沈腾饰演的王多鱼，人到中年但依然坚持足球梦想，无论落魄还是“走运”，都依然为了梦想坚守绿茵场。这张海报也正是王多鱼致敬自己所热爱的足球的一种方式。

   编辑：hello王小羊

关键词： 西虹市首富 海报 沈腾
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西虹市首富

西虹市首富 (2018)

0.0

导演：闫非

主演：沈腾 宋芸桦

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