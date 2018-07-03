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林超贤美国获“最佳动作片导演”奖

新片《紧急救援》彭于晏主演 预计11月开机

2018-07-03 14:35:21 来源：Mtime时光网

林超贤在纽约亚洲电影节斩获最佳动作片导演奖，他透露新片《紧急救援》正在筹备中，目前已经去墨西哥看景，暂以十一月为开机目标，除了彭于晏，仍未落实其他演员人选。
       时光网讯 电影《红海行动》全球票房破36亿人民币，近日登陆美国纽约亚洲电影节，导演林超贤《红海行动》《证人》《激战》登场，纽约亚洲电影节特别颁予林超贤最佳动作片导演奖，获奖当日适逢林导演生日，可谓是双喜临门。

       谈到林导演此次得奖，纽约亚洲电影节执行董事Samuel Jamier直言：“我们觉得是时候为他颁奖了，林超贤是一位电影大师、动作片大师。过去十年来统治动作片市场的正是林超贤，特别是《红海行动》在中国和美国都取得了巨大的成功，我们希望他可以走到更主流的舞台，被更多西方观众所熟知。”

       林超贤在上台领奖那一刻，难以掩饰内心的激动，一度哽咽：“因为此次同时放映《证人》与《激战》，《证人》是一部当年没多少人看好会成功的戏，十年过后，我带着《证人》、《激战》《红海行动》一起前来，感触很深，刚才在台上，喉咙有哽咽一下。”

       难能可贵的是，再次在影院重温《证人》与《激战》，又可与美国观众同时观赏《红海行动》，林导演亲身感受热烈回响，大受鼓舞：“我以为一班外国影评对这类戏已见惯见熟，谁知他们竟仍表示叹为观止，有许多令我意想不到的提问，如《证人》在春秧街有一段追逐戏，他们会说旁边的人很逼真，一点也不像临时演员，说到《红海行动》就更觉不可思议，一直问那是怎样拍到的！”

       林导还介绍了正在筹备的新片《紧急救援》，幕后团队包括曾参演多部顶级大片的猛将，“我们已经到墨西哥看景，拜访詹姆斯·卡梅隆为《泰坦尼克号》所搭建的影棚，接着会去意大利，基于拍摄期间会遇上冬天，目前正在计算与调整制作时间，先从墨西哥出发，视制作进度是否跟得上，再决定再去哪处取景。”暂以十一月为开机目标，除了彭于晏，仍未落实其他演员人选，“此次制作好困难，时间有点浮动，太早定演员的话，步伐未必跟得上，稍后我们会在全国考核演员，能吃苦自然是首要条件。”

       林超贤号称‘魔鬼导演’， 一众明星却对他尊重有加，今年他过生日，包括周杰伦、彭于晏、张家辉、崔始源、吴彦祖、黄晓明、任贤齐、张涵予、杜江、黄景瑜、张译、蒋璐霞、尹昉、王雨甜、王彦霖分别通过过视频或微博向他表示祝贺。

       林导感慨说：“这十年，每部戏都拍得好艰苦，在我前面这班功臣更辛苦，我常将他们逼到去绝望边缘挣扎，一起走过这段日子，在各自人生留下这样的回忆，希望日后和这班团队一直挑战下去，苦战沙场！”他的生日愿望就是每部戏顺顺利利，做得漂亮。

   编辑：隐饮

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关键词： 紧急救援 林超贤
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