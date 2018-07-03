林超贤在纽约亚洲电影节斩获最佳动作片导演奖，他透露新片《紧急救援》正在筹备中，目前已经去墨西哥看景，暂以十一月为开机目标，除了彭于晏，仍未落实其他演员人选。













难能可贵的是，再次在影院重温《证人》与《激战》，又可与美国观众同时观赏《红海行动》，林导演亲身感受热烈回响，大受鼓舞：“我以为一班外国影评对这类戏已见惯见熟，谁知他们竟仍表示叹为观止，有许多令我意想不到的提问，如《证人》在春秧街有一段追逐戏，他们会说旁边的人很逼真，一点也不像临时演员，说到《红海行动》就更觉不可思议，一直问那是怎样拍到的！”





林导还介绍了正在筹备的新片《紧急救援》，幕后团队包括曾参演多部顶级大片的猛将，“我们已经到墨西哥看景，拜访詹姆斯·卡梅隆为《泰坦尼克号》所搭建的影棚，接着会去意大利，基于拍摄期间会遇上冬天，目前正在计算与调整制作时间，先从墨西哥出发，视制作进度是否跟得上，再决定再去哪处取景。”暂以十一月为开机目标，除了彭于晏，仍未落实其他演员人选，“此次制作好困难，时间有点浮动，太早定演员的话，步伐未必跟得上，稍后我们会在全国考核演员，能吃苦自然是首要条件。”





林超贤号称‘魔鬼导演’， 一众明星却对他尊重有加，今年他过生日，包括周杰伦、彭于晏、张家辉、崔始源、吴彦祖、黄晓明、任贤齐、张涵予、杜江、黄景瑜、张译、蒋璐霞、尹昉、王雨甜、王彦霖分别通过过视频或微博向他表示祝贺。





林导感慨说：“这十年，每部戏都拍得好艰苦，在我前面这班功臣更辛苦，我常将他们逼到去绝望边缘挣扎，一起走过这段日子，在各自人生留下这样的回忆，希望日后和这班团队一直挑战下去，苦战沙场！”他的生日愿望就是每部戏顺顺利利，做得漂亮。

编辑：隐饮