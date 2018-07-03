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什么样的恐怖片能把昆汀看哭了？

女主为此接受心理治疗 风格接近库布里克

2018-07-03 15:21:25 来源：Mtime时光网

导演卢卡·瓜达尼诺接受采访时透露，在他为昆汀放映了自己的翻拍版《阴风阵阵》后，昆汀抱着他哭了起来。

《阴风阵阵》先导预告片

       时光网讯 由导演卢卡·瓜达尼诺翻拍达里欧·阿基多于1977年上映的同名恐怖电影《阴风阵阵》要到今年秋天才会上映，但今年早些时候，人们对影片的首支先导预告片就表现出了很高的评价。如果这还不够的话，影片女主角达科塔·约翰逊称，这部翻拍版的制作让她不得不去接受了心理治疗，因为它把她搞得一团糟。现在，瓜达尼诺又说，他为导演昆汀·塔伦蒂诺放映了这部电影，在观看结束后，昆汀的眼泪都流下来了。

       在接受意大利《共和国报》记者采访时，卢卡·瓜达尼诺提到了这件事：

影片剧照

       “我把它给昆汀·塔伦蒂诺看了。自从我们一起在威尼斯电影节上担任评委之后，我们一直是好朋友。我很紧张，但真的很想听听他的建议。我们在他那里看了这部影片，他的反应使我感到温暖。他对我的作品很有热情，最后，还哭着拥抱了我。虽然这是一部恐怖电影，但同时也是一部剧情片，我的目标是让你在看恐怖电影的时候不能把眼睛从屏幕上移开，因为你已经被这些角色迷住了。亚马逊影业对此事非常高兴。”

       除了达科塔·约翰逊和昆汀，联合主演“超杀女”科洛·格蕾斯·莫瑞兹也对影片有着很特别的评价。莫瑞兹说，这部重拍版影片是她所看过的最接近现代斯坦利·库布里克的作品，独一无二，前所未见。

       《阴风阵阵》讲述美国女孩苏茜来到德国一所历史悠久的芭蕾舞学院进修，结果在学校里遇到了一系列神秘事件，女学生接连遭到血腥残忍的杀害的故事。影片由达科塔·约翰逊、蒂尔达·斯文顿、科洛·格蕾斯·莫瑞兹等人出演，将于2018年11月2日在美国上映。

   编辑：HAHA

关键词： 阴风阵阵 卢卡·瓜达尼诺 昆汀·塔伦蒂诺
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阴风阵阵

阴风阵阵 (2018)

0.0

导演：卢卡·瓜达尼诺

主演：达科塔·约翰逊

卢卡·瓜达尼诺

卢卡·瓜达尼诺

Luca Guadagnino

职业：导演 | 制作人 | 编剧
昆汀·塔伦蒂诺

昆汀·塔伦蒂诺

Quentin Tarantino

职业：导演 | 演员
达科塔·约翰逊

达科塔·约翰逊

Dakota Johnson

职业：
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