在接受意大利《共和国报》记者采访时，卢卡·瓜达尼诺提到了这件事：

影片剧照

“我把它给昆汀·塔伦蒂诺看了。自从我们一起在威尼斯电影节上担任评委之后，我们一直是好朋友。我很紧张，但真的很想听听他的建议。我们在他那里看了这部影片，他的反应使我感到温暖。他对我的作品很有热情，最后，还哭着拥抱了我。虽然这是一部恐怖电影，但同时也是一部剧情片，我的目标是让你在看恐怖电影的时候不能把眼睛从屏幕上移开，因为你已经被这些角色迷住了。亚马逊影业对此事非常高兴。”