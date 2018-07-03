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捧场！"游侠索罗"日本开画登顶周末票房

远逊于"侠盗一号" "柯南"上映12周仍坚挺

2018-07-03 14:59:26 来源：Mtime时光网

《游侠索罗》日本开画，在不佳口碑已经发酵的情况下，仍轻松登顶，日本人民对“星球大战”系列是真爱。
　　时光网讯 6月30-7月1号日本周末票房排名公布，《游侠索罗》日本开画，在不佳口碑已经发酵的情况下，仍轻松登顶，日本人民对“星球大战”系列是真爱。戛纳金棕榈大奖得主《小偷家族》和商战片《空中轮胎》顺次下移，分列第二、三位。


　　《游侠索罗》上周五在日本公映，周末两日动员37.53万人次观看，拿下4.99亿日元票房，跟2016年12月上映的《星球大战外传：侠盗一号》相比，是其票房的76.5%（最终拿下46.3亿日元票房）。加上周日当日，《游侠索罗》三天共动员48.64万人次观看，收获6.58亿日元票房。


　　《星球大战》从70年代就登陆日本，因此有着深厚的粉丝基础。与美国的情况相似，尽管《索罗》放在星战系列中成绩垫底，但“瘦死的骆驼比马大”，影片上映首周还是吸引到大量粉丝及各年龄段的观众捧场，无悬念登顶。

星战系列日本票房一览
（注：加星号数字为推算票房；《最后的绝地武士》数据截止到2018年1月底）

　　是枝裕和执导的金棕榈获奖片《小偷家族》在三连冠后退居次位。周末两日吸引19万人次观看，拿下2.24亿日元票房，累计票房已经突破30亿日元。根据池井户润（《半泽直树》原著作者）同名小说改编的商战片《空中轮胎》走势同样稳健，周末两日吸引13.2亿观客，拿下1.55亿日元票房，累计票房突破11亿。



　　新上映作品中，有两部进入前十名，分别是动画片《面包超人》剧场版最新作，和绫野刚主演的科幻武士片《朋克武士》《名侦探柯南：零之执行人》上映12周排名第7位，坚挺程度和《黑豹》在北美的战绩不相上下；该片累计票房已经突破84.5亿日元。

   编辑：飒飒

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关键词： 日本周末票房 日本票房 星战系列 小偷家族
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