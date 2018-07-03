时光网讯
6月30-7月1号日本周末票房排名公布，《游侠索罗》
日本开画，在不佳口碑已经发酵的情况下，仍轻松登顶，日本人民对“星球大战”系列是真爱。戛纳金棕榈大奖得主《小偷家族》
和商战片《空中轮胎》
顺次下移，分列第二、三位。
《游侠索罗》
上周五在日本公映，周末两日动员37.53万人次观看，拿下4.99亿日元票房，跟2016年12月上映的《星球大战外传：侠盗一号》
相比，是其票房的76.5%（最终拿下46.3亿日元票房）。加上周日当日，《游侠索罗》
三天共动员48.64万人次观看，收获6.58亿日元票房。
《星球大战》
从70年代就登陆日本，因此有着深厚的粉丝基础。与美国的情况相似，尽管《索罗》放在星战系列中成绩垫底，但“瘦死的骆驼比马大”，影片上映首周还是吸引到大量粉丝及各年龄段的观众捧场，无悬念登顶。
星战系列日本票房一览
（注：加星号数字为推算票房；《最后的绝地武士》数据截止到2018年1月底）
是枝裕和
执导的金棕榈获奖片《小偷家族》
在三连冠后退居次位。周末两日吸引19万人次观看，拿下2.24亿日元票房，累计票房已经突破30亿日元。根据池井户润（《半泽直树》
原著作者）同名小说改编的商战片《空中轮胎》
走势同样稳健，周末两日吸引13.2亿观客，拿下1.55亿日元票房，累计票房突破11亿。