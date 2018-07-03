《魔女》于6月27日正式在本土上映，周末三天动员73万观影人次，首周累计观影人次逼近96万。影片讲述了10年前在一起奇怪的事故中独自生还的失忆少女子允，在一对老夫妇的抚养下长大。为了贴补家用，子允参加了某档电视节目，但让她没想到的是，就在节目播出后，开始有各种奇怪的人出现在她面前……该片是一部带有科幻元素的女性动作片，除了新人女演员金多美领衔外，赵敏秀、朴熙顺、崔宇植一种实力派演员助阵。
《魔女》目前在NAVER的观众评分高达8.65，专家评分为5.63。对于该片的好评大多集中在影片“前所未有的动作戏”和新人金多美的演技上。
随后排在第二、三位的分别是两部续集作品《侦探2》和《侏罗纪世界2》。截止7月1日，两部影片均刷新了前作的票房纪录。
《侦探2》7月1日累计观影人次达到282万人次，超过了前作《侦探》的262万人次。而《侏罗纪世界2》同日累计观影人次达到556万人次，超过了前作554万观影人次，也书写了该系列在韩国的最高票房纪录。
最近韩国系列作品的开发势头正猛，不出意外，《侦探》系列的第三部作品也将很快被提上日程。值得一提的是，在去年中秋档上映，一举动员688万观影人次的警匪动作片《犯罪都市》
也宣布将拍摄续集作品，预计于明年中旬开机，目前该片正在进行剧本创作，片方称续集作品的分级瞄准了15禁，而不再是前作的18禁。
本周有三部新作上榜，依次占据了票房榜的5-7位。又一部本土慰安妇题材电影《她的故事》
于6月27日开画，首周末以10万观影人次位列第五。而与之同日开画的《边境杀手2》
表现不如预期，首周仅以9万观影人次排名第六。中国动画电影《潜艇总动员：时光宝盒》
上榜第七。
《毒战》
本周跌势明显，以3万观影人次位列第九，较上周下降五个位次。影片目前累计观影人次已经突破500万。
6月29日-7月1日（2018年第26周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）
本周上映新片：
本周，又有一部续集作品蓄势待发，《蚁人2》
将于4日正式登陆韩国电影市场，截止发稿时该片的预售占有率高达73.8%，预售观影人次超过19万，高居预售榜首位，排名第二的《魔女》仅为5.7%。
此外李濬益导演的新作《边山》
也将于7月4日正式上映。2015年在中国播出的由李易峰主演的电视剧《盗墓笔记》
将剪成电影版在韩国上映，该片在韩国的资料页显示导演为罗永昌，主演为李易峰和唐嫣，时长为94分钟。