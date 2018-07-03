带有科幻元素的本土悬疑动作片《魔女》低调开局成绩喜人，将双周冠军《侦探2》挤下冠军宝座，慰安妇题材新作《她的故事》和《边境杀手2》均表现平平。





《魔女》于6月27日正式在本土上映，周末三天动员73万观影人次，首周累计观影人次逼近96万。影片讲述了10年前在一起奇怪的事故中独自生还的失忆少女子允，在一对老夫妇的抚养下长大。为了贴补家用，子允参加了某档电视节目，但让她没想到的是，就在节目播出后，开始有各种奇怪的人出现在她面前……该片是一部带有科幻元素的女性动作片，除了新人女演员金多美领衔外，赵敏秀、朴熙顺、崔宇植一种实力派演员助阵。





《魔女》目前在NAVER的观众评分高达8.65，专家评分为5.63。对于该片的好评大多集中在影片“前所未有的动作戏”和新人金多美的演技上。





随后排在第二、三位的分别是两部续集作品《侦探2》和《侏罗纪世界2》。截止7月1日，两部影片均刷新了前作的票房纪录。



《魔女》预告片

《侦探2》7月1日累计观影人次达到282万人次，超过了前作《侦探》的262万人次。而《侏罗纪世界2》同日累计观影人次达到556万人次，超过了前作554万观影人次，也书写了该系列在韩国的最高票房纪录。







《她的故事》剧照









6月29日-7月1日（2018年第26周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元）





本周上映新片：







