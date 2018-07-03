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2018中国内地电影市场上半年盘点

过度依赖赖春节档 中等票房影片匮乏

2018-07-03 16:12:54 来源：影视独舌

《红海行动》、《唐人街探案2》超强后劲甩掉《捉妖记2》、《西游记女儿国》靠的是内容，《无问西东》、《超时空同居》能在冷门档期取得相对超出预期的高票房还是依托内容。


　　整个2018年上半年的中国电影市场，除去春节档的“三片共振”（《红海行动》《唐人街探案2》《捉妖记2》），国产电影再没有出现大爆款。

　　4月末上映的《后来的我们》，虽然取得13.6亿元的票房，但被至今悬而未决的“退票门”蒙上了一层阴影。

　　1月的《无问西东》和5月的《超时空同居》都以“黑马”姿态惊喜地“小爆”了一下，与2017年12月29日上映又延续很长时间的《前任3：再见前任》一起成为整个上半年的话题担当。

　　《后来的我们》、《无问西东》、《超时空同居》这三部电影非常奇妙。

　　首先都出自女导演之手，刘若英、李芳芳、苏伦三位贡献了30亿的票房。

　　其次都具有“话题体质”。无论是历史、穿越，还是现实，都找到了与当下观众情感共鸣的连接点。



　　实际上，《前任3：再见前任》、《无问西东》、《后来的我们》、《超时空同居》深层的内核是一致的：通过悼念过去来肯定现在，通过宣泄来抚慰当下观众的精神焦虑。

　　很熟悉吧。与前几年青春片的成功逻辑是一致的。


史上最能打的春节档

　　国家电影局的数据显示，截至2018年6月30日，今年的累计票房为320.31亿元（去年同期为271.85亿元，同比增长17.82%）；总人次为9.01亿（去年同期为7.81亿，同比增长15.34%）；国产影片票房为189.65亿元（去年同期为105.31亿元，同比增长80.1%），国产影片份额为59.21%（去年同期为38.74%）。

　　2018年上半年，有4部国产电影票房超过10亿，其中3部来自春节档：以36.5亿的成绩暂居2018年国产片票房冠军的《红海行动》、近34亿的《唐人街探案2》、22.37亿的《捉妖记2》、13.6亿的《后来的我们》。

　　前三部春节档影片，合计为2月贡献了74.9亿票房，为3月贡献了17.4亿票房，其中仅《红海行动》在3月就贡献了11亿的票房。

　　这一方面是春节档本身档期的力量，另一方面是今年的两部大片《红海行动》、《唐人街探案2》作为头部大片，高品质、高口碑带动的长线威力。这两部电影的艺术品质，比2017年春节档的《西游伏妖篇》、《功夫瑜伽》强很多。

　　第三是系列、品牌效应。有《湄公河行动》、《唐人街探案》在前，已与观众形成类型、品牌的互动。

　　2018年上半年整个国产电影的趋势是，热钱退潮，影市萎靡之气也缓解很多，影片整体的质量有提升，类型差异化发展明显。总之，基本面向好，而且较稳定。


　　《西游记女儿国》、《捉妖记2》PK《红海行动》、《唐人街探案2》的失败，其实就是“IP＋堆砌流量明星”模式的失败。

　　还必须提一下的是，2月底，陈凯歌导演的《妖猫传》在日本上映，最终取得超过16亿日元（人民币9600多万元），观影人次130多万，创造近十年华语影片在日本市场的票房新高。

上半年中国电影显现出的三大问题

　　上半年的中国电影市场最明显的问题是，青黄不接的市场“真空期”太长。

　　5月11日上映的《复仇者联盟3》与6月15日上映的《侏罗纪世界2》之间，出现　了“大片”荒。

　　虽然《复仇者联盟3》《侏罗纪世界2》本身票房不错，但是在两者区间内，没有大体量或中等体量的电影。这个区间内票房过亿的影片只有《超时空同居》、《寂静之地》《哆啦A梦：大雄的金银岛》

　　换句话说，5月和6月，中国电影市场基本上是靠进口片在支撑的。国产片能打一段的只有一部《超时空同居》。

　　所以，非常幸运的《超时空同居》拿了8.98亿票房。因为没有分流观众的其他影片，所以其实这个区间内市场潜能是没有完全释放的。

　　其实这背后是档期选择的问题，有相当多的电影为了选择暑期档，而放弃5-6月的区间（准确说是5月中到6月中），但暑期档尽管容量大，其实竞争也相当激烈，分流力量太多。这样算起来，也不一定比5-6月区间有更大的可能性。《超时空同居》恰好瞄准了这一区间的可能性。所以，不能盲目迷信档期。

　　第二个问题是，票房大盘太依赖头部大片。

　　2018上半年的国产片电影票房总额，主要靠春节档的三部大片在支撑。上半年票房前30的影片总票房156亿，4部票房过10亿影片总票房106亿，占比将近68%；1亿—10亿之间的有10部，合计45亿，占比28.8%。

　　也就是说，前30名中，票房低于1亿的有16部。

　　头部大片票房占比66%，中等片子占比28.8%，这是一个亚健康的市场状况。

　　一个正常、健康的市场应该是靠中等体量电影去支撑的，而不是一两部头部大片极高的票房。

　　所以，还是又回到《战狼2》揭露出来的市场弊病。一个能产出56.82亿票房的《战狼2》的市场，虽然潜力无限，但更是极度亚健康。并且，首先是一个极度亚健康的市场。


　　第三个问题是，与北美市场的差距依然明显。

　　截至6月底，全国银幕55623块。内地影市银幕总数早在去年就已跃居全球第一。

　　而今年北美电影市场上半年收获60.6亿美元，约合401亿人民币。

　今年上半年的中国电影市场，有22部进口片票房过亿，而国产片只有14部。

　　也就是说，尽管以《复仇者联盟3》、《侏罗纪世界2》等为代表的进口片没有引起多少话题性，但仍然稳扎稳打地在发力着，比如《头号玩家》、《狂暴巨兽》、《环太平洋》和印度神剧《起跑线》。

上半年电影市场提供的两点创作经验

　　创作方面，上半年的电影市场提供了一些经验或者说要改进的地方。

　　首先是内容，关键还是内容。



　　《红海行动》、《唐人街探案2》超强后劲甩掉《捉妖记2》、《西游记女儿国》靠的是内容，《无问西东》、《超时空同居》能在冷门档期取得相对超出预期的高票房还是依托内容。在没有优质、或者说一定品质/完成度的前提下，计较什么都是白搭。

　　其次是一定要追求类型电影创作，并且要类型多元化、差异化。

　　商业类型片的核心观念，是遵循类型成规，只有这样才能与观众形成良性互动，比如《红海行动》、《唐人街探案2》，各自延续相关类型的神话。

　　多元化、差异化最典型的例子就是正在冲击暑期档的《动物世界》和《我不是药神》，要么在类型中尽可能方方面面做到完美、做到极致，要么创造出一片当下中国电影少有的新鲜“蓝海”。只要坚持商业类型片的创作规律，品质又过硬，取胜是水到渠成的事。



作者：洛神   编辑：汀

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 内地票房 红海行动 捉妖记2 后来的我们 复仇者联盟3
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