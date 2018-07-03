《红海行动》、《唐人街探案2》超强后劲甩掉《捉妖记2》、《西游记女儿国》靠的是内容，《无问西东》、《超时空同居》能在冷门档期取得相对超出预期的高票房还是依托内容。





















首先都出自女导演之手，刘若英、李芳芳、苏伦三位贡献了30亿的票房。





其次都具有“话题体质”。无论是历史、穿越，还是现实，都找到了与当下观众情感共鸣的连接点。













很熟悉吧。与前几年青春片的成功逻辑是一致的。





史上最能打的春节档





国家电影局的数据显示，截至2018年6月30日，今年的累计票房为320.31亿元（去年同期为271.85亿元，同比增长17.82%）；总人次为9.01亿（去年同期为7.81亿，同比增长15.34%）；国产影片票房为189.65亿元（去年同期为105.31亿元，同比增长80.1%），国产影片份额为59.21%（去年同期为38.74%）。





2018年上半年，有4部国产电影票房超过10亿，其中3部来自春节档：以36.5亿的成绩暂居2018年国产片票房冠军的《红海行动》、近34亿的《唐人街探案2》、22.37亿的《捉妖记2》、13.6亿的《后来的我们》。





前三部春节档影片，合计为2月贡献了74.9亿票房，为3月贡献了17.4亿票房，其中仅《红海行动》在3月就贡献了11亿的票房。









第三是系列、品牌效应。有《湄公河行动》、《唐人街探案》在前，已与观众形成类型、品牌的互动。





2018年上半年整个国产电影的趋势是，热钱退潮，影市萎靡之气也缓解很多，影片整体的质量有提升，类型差异化发展明显。总之，基本面向好，而且较稳定。









《西游记女儿国》、《捉妖记2》PK《红海行动》、《唐人街探案2》的失败，其实就是“IP＋堆砌流量明星”模式的失败。









上半年中国电影显现出的三大问题





上半年的中国电影市场最明显的问题是，青黄不接的市场“真空期”太长。





5月11日上映的《复仇者联盟3》与6月15日上映的《侏罗纪世界2》之间，出现 了“大片”荒。









换句话说，5月和6月，中国电影市场基本上是靠进口片在支撑的。国产片能打一段的只有一部《超时空同居》。





所以，非常幸运的《超时空同居》拿了8.98亿票房。因为没有分流观众的其他影片，所以其实这个区间内市场潜能是没有完全释放的。





其实这背后是档期选择的问题，有相当多的电影为了选择暑期档，而放弃5-6月的区间（准确说是5月中到6月中），但暑期档尽管容量大，其实竞争也相当激烈，分流力量太多。这样算起来，也不一定比5-6月区间有更大的可能性。《超时空同居》恰好瞄准了这一区间的可能性。所以，不能盲目迷信档期。





第二个问题是，票房大盘太依赖头部大片。





2018上半年的国产片电影票房总额，主要靠春节档的三部大片在支撑。上半年票房前30的影片总票房156亿，4部票房过10亿影片总票房106亿，占比将近68%；1亿—10亿之间的有10部，合计45亿，占比28.8%。





也就是说，前30名中，票房低于1亿的有16部。





头部大片票房占比66%，中等片子占比28.8%，这是一个亚健康的市场状况。





一个正常、健康的市场应该是靠中等体量电影去支撑的，而不是一两部头部大片极高的票房。





所以，还是又回到《战狼2》揭露出来的市场弊病。一个能产出56.82亿票房的《战狼2》的市场，虽然潜力无限，但更是极度亚健康。并且，首先是一个极度亚健康的市场。









第三个问题是，与北美市场的差距依然明显。





截至6月底，全国银幕55623块。内地影市银幕总数早在去年就已跃居全球第一。





而今年北美电影市场上半年收获60.6亿美元，约合401亿人民币。





今年上半年的中国电影市场，有22部进口片票房过亿，而国产片只有14部。





也就是说，尽管以《复仇者联盟3》、《侏罗纪世界2》等为代表的进口片没有引起多少话题性，但仍然稳扎稳打地在发力着，比如《头号玩家》、《狂暴巨兽》、《环太平洋》和印度神剧《起跑线》。





上半年电影市场提供的两点创作经验





创作方面，上半年的电影市场提供了一些经验或者说要改进的地方。





首先是内容，关键还是内容。









《红海行动》、《唐人街探案2》超强后劲甩掉《捉妖记2》、《西游记女儿国》靠的是内容，《无问西东》、《超时空同居》能在冷门档期取得相对超出预期的高票房还是依托内容。在没有优质、或者说一定品质/完成度的前提下，计较什么都是白搭。





其次是一定要追求类型电影创作，并且要类型多元化、差异化。





商业类型片的核心观念，是遵循类型成规，只有这样才能与观众形成良性互动，比如《红海行动》、《唐人街探案2》，各自延续相关类型的神话。





多元化、差异化最典型的例子就是正在冲击暑期档的《动物世界》和《我不是药神》，要么在类型中尽可能方方面面做到完美、做到极致，要么创造出一片当下中国电影少有的新鲜“蓝海”。只要坚持商业类型片的创作规律，品质又过硬，取胜是水到渠成的事。









