《淘气大侦探》
讲述了这样一个冒险故事，当花园地精罗地欧与朱丽叶搬到一个全新的花园准备开始全新的生活时，突然有一天，全伦敦的花园地精都离奇失踪了。于是，罗地欧与朱丽叶跟随花园地精忠实的守护者夏洛克·地精摩斯与华生一起踏上了前往未知人类世界的冒险旅途，他们是否能一步一步找到正确的线索最终成功打败大反派，拯救全伦敦的花园小地精？让我们拭目以待。
此次曝光的预告片里，观众会惊喜发现，如《功夫熊猫》
中所体现的满满中国元素，《淘气大侦探》
也能运用得出神入化。夏洛克和朱丽叶勇为查案勇闯伦敦唐人街，遇到“黄厚娘娘”派出的废柴招财猫打手团，而他们又是如何靠着中国新春灯笼化险为夷的呢？电影将会揭晓答案。
《淘气大侦探》
是家喻户晓的《功夫熊猫》
导演约翰·史蒂芬森的最新力作。约翰·史蒂芬森是好莱坞著名动画导演，在动画电影领域已有超过40年的专业经验，参与制作的电影还包括有《史莱克》系列、《马达加斯加》等大作，个人也曾获安妮奖最佳动画电影导演、最佳动画电影等10余个奖项。
《淘气大侦探》的配音阵容含金量十足，《加勒比海盗》“杰克船长”约翰尼·德普在影片中领衔出演拥有一身卓尔不群、桀骜不逊气质的主角夏洛克·地精摩斯。约翰尼·德普过去参与配音的作品，曾分别荣膺奥斯卡最佳动画长片提名及夺魁的美誉。此次他所演绎的小地精版福尔摩斯，更希望能带给大家一种如剃刀般犀利的感觉，用声音诠释地精摩斯的睿智与幽默本色，同时也带给大家勇气、力量。
担纲片中“罗地欧”角色配音的则是“一美”詹姆斯·麦卡沃伊。詹姆斯·麦卡沃伊在《X战警》系列所饰演的X教授早已深入人心，也曾参与过多部动画电影的配音工作，对于《淘气大侦探》，他认为这种对原著的另类演绎能吸引小朋友，让小朋友有机会、有兴趣去了解经典。
《寂静之地》的女主角艾米莉·布朗特，也在本片中担任女主角“朱丽叶”的配音工作。艾米莉·布朗特同样也有着丰富的配音经验，谁都不曾想到她在幼时曾患有严重的口吃，而如今的成长蜕变也充分证明了她如女主朱丽叶一般拥有强大的信心和勇气去克服困难、排除万难。
动画电影《淘气大侦探》将于在7月20日正式上映。
编辑：隐饮