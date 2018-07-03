动画片《淘气大侦探》终极预告及海报曝光，该片由《功夫熊猫》导演约翰·史蒂芬森执导，约翰尼·德普、“一美”詹姆斯·麦卡沃伊领衔配音，7月20日登陆全国院线。

















《淘气大侦探》的配音阵容含金量十足，《加勒比海盗》“杰克船长”约翰尼·德普在影片中领衔出演拥有一身卓尔不群、桀骜不逊气质的主角夏洛克·地精摩斯。约翰尼·德普过去参与配音的作品，曾分别荣膺奥斯卡最佳动画长片提名及夺魁的美誉。此次他所演绎的小地精版福尔摩斯，更希望能带给大家一种如剃刀般犀利的感觉，用声音诠释地精摩斯的睿智与幽默本色，同时也带给大家勇气、力量。





担纲片中“罗地欧”角色配音的则是“一美”詹姆斯·麦卡沃伊。詹姆斯·麦卡沃伊在《X战警》系列所饰演的X教授早已深入人心，也曾参与过多部动画电影的配音工作，对于《淘气大侦探》，他认为这种对原著的另类演绎能吸引小朋友，让小朋友有机会、有兴趣去了解经典。





《寂静之地》的女主角艾米莉·布朗特，也在本片中担任女主角“朱丽叶”的配音工作。艾米莉·布朗特同样也有着丰富的配音经验，谁都不曾想到她在幼时曾患有严重的口吃，而如今的成长蜕变也充分证明了她如女主朱丽叶一般拥有强大的信心和勇气去克服困难、排除万难。





动画电影《淘气大侦探》将于在7月20日正式上映。

编辑：隐饮