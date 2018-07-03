环球影业将丹尼尔·阿曼2009年的传记《石油之王:马克·里奇的秘密生活》(the King of Oil: the Secret Lives of Marc Rich for Krasinski’s company)的版权转让给了卡拉辛斯基的公司，希望他们能说服达蒙出演这部改编版影片，使作品获得一些明星影响力。
约翰·卡拉辛斯基不会担任导演，但考虑到今年《寂静之地》的票房和影评人对其的评价，将他的名字与《石油之王》联系在一起也有助于提升作品的知名度。再加上马特·达蒙这个有票房号召力的明星以及一个引人入胜的真实故事，这部电影很有可能成为大热之作。
马克·里奇是20世纪最具争议的国际商人，被业界称为“石油之王”，是美国司法部通缉了17年的十大通缉犯之一，却一直在瑞士Lucerne湖边的Rosa别墅过着悠哉游哉的奢侈生活，心安理得地运作他的商业帝国，最后于2001年获得克林顿总统的赦免。
他以善于在高层领导人中培植势力而著称，拥有瑞士、西班牙、玻利维亚、以色列国籍，惟独不想要原来的美国国籍。贸易商说他，一通电话就可以立刻联络到几乎所有的外交官和能源部长。
马克·里奇总共赚取了将近100亿美元资产，逃税90亿，创造了美国历史上最高的逃税记录，被控罪名达51项，可判处监禁325年。传说还与各国的特工、黑社会、洗黑钱等有密切关联，是俄罗斯玛菲雅组织（Mafiya）的“教父”，在前苏联解体事件中扮演重要角色。但同时他又曾帮助过成千上万的犹太人，捐赠过几十亿美元用于修建以色列的学校、孤儿院、医院、博物馆。马克·里奇于2013年去世，享年78年。
《明日边缘2》
的两位编剧乔·施雷普内尔和安娜·沃特豪斯已被选中，负责将改编剧本。到目前为止，还没有消息说谁将被直接任命为导演，也没有影片开拍的具体时间，一切尚处于早期筹备阶段。
如果协议全部达成，这将不是马特·达蒙和约翰·卡拉辛斯基第一次合作。他们曾共同担任过格斯·范·桑特《应许之地》
的编剧并共同出演了该影片，二人还一起担任过奥斯卡获奖影片《海边的曼彻斯特》
的制作人。