环球影业将与《寂静之地》导演约翰·卡拉辛斯基共同开发“石油之王”传记片,马特·达蒙是目前正在洽谈出演的唯一人选。





环球影业将丹尼尔·阿曼2009年的传记《石油之王:马克·里奇的秘密生活》(the King of Oil: the Secret Lives of Marc Rich for Krasinski’s company)的版权转让给了卡拉辛斯基的公司,希望他们能说服达蒙出演这部改编版影片,使作品获得一些明星影响力。





约翰·卡拉辛斯基不会担任导演,但考虑到今年《寂静之地》的票房和影评人对其的评价,将他的名字与《石油之王》联系在一起也有助于提升作品的知名度。再加上马特·达蒙这个有票房号召力的明星以及一个引人入胜的真实故事,这部电影很有可能成为大热之作。





约翰·卡拉辛斯基自编自导自演了《寂静之地》 马克·里奇是20世纪最具争议的国际商人,被业界称为“石油之王”,是美国司法部通缉了17年的十大通缉犯之一,却一直在瑞士Lucerne湖边的Rosa别墅过着悠哉游哉的奢侈生活,心安理得地运作他的商业帝国,最后于2001年获得克林顿总统的赦免。

他以善于在高层领导人中培植势力而著称,拥有瑞士、西班牙、玻利维亚、以色列国籍,惟独不想要原来的美国国籍。贸易商说他,一通电话就可以立刻联络到几乎所有的外交官和能源部长。

马克·里奇总共赚取了将近100亿美元资产,逃税90亿,创造了美国历史上最高的逃税记录,被控罪名达51项,可判处监禁325年。传说还与各国的特工、黑社会、洗黑钱等有密切关联,是俄罗斯玛菲雅组织(Mafiya)的“教父”,在前苏联解体事件中扮演重要角色。但同时他又曾帮助过成千上万的犹太人,捐赠过几十亿美元用于修建以色列的学校、孤儿院、医院、博物馆。马克·里奇于2013年去世,享年78年。