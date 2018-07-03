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过去一年半中频传财务问题的约翰尼·德普
，日前在伦敦的豪宅接受《滚石杂志》专访，敞开心胸畅聊传言中有些拮据的经济状况。长达三天的访谈过程中，这位曾两度受封好莱坞最高片酬的演员，在律师Adam Waldman安排与陪同下接受记者Stephen Rodrick专访。
据估计，德普主演的电影票房超过36亿美元，他从中赚到6亿5000万美元，但目前几乎全数用尽。
最近，德普以业务疏失、违反信托责任、诈欺等理由，控告由其兄弟Joel 与 Robert Mandel经营的财务管理公司The Management Group（TMG）。
控告书提到，委托TMG管理财务期间，未通知德普就给了姐姐克莉丝蒂700万美元、和德普的助理Nathan Homes75万元。此外，德普更被美国国税局罚款超过560万元的滞纳金。这其中的大多数控告，都是针对负责德普财务细节的Joel Mandel。
德普控告TMG的项目还不仅如此，其他控诉包含一些利益冲突，诉讼中称TMG用德普的钱投资自己公司的项目，还钱时却没有支付利息等。
控诉书中称，TMG让德普财物损失超过上千万美元，要求赔偿超过2500万元美金。
被告的Mandelsvm兄弟断然否认所有控诉，更反告德普不仅违反口头合约，更指称德普有强迫性支出障碍，每个月花费超过200万美金。诉状指称德普之所以不断散布不实指控、并以此与TMG对簿公堂，是因为TMG日前私底下针对德普其中一处房产发出丧失抵押品赎回权通知，指称德普积欠TMG共420万美元贷款尚未付清。
过去一年半德普的负面新闻不断。除了财务问题，更有报导指出他记不得台词，拍片时必须透过小耳机让人即时告诉他台词。更别提德普的婚姻状况了，身边亲友私下透露，德普娶女演员艾梅柏·希尔德之前，亲友都苦口婆心劝说不要结婚
，要结至少也要签婚前协定。还有就是毒品问题
，有传言德普多年来的“娱乐酒精和药物”习惯，已经开始对他的身体造成负面影响。
德普高中辍学后，年轻时只身到好莱坞发展，起先是想打进摇滚音乐圈。不过因缘际会下，德普由当时已颇有名气的演员尼古拉斯·凯奇
引介开始演员生涯。德普被问到演艺事业起飞后，第一笔最大的开销是什么。德普特别注明不是什么名跑车之类的奢侈品，而是在老家肯塔基州买了一栋豪宅给他妈妈Betty Sue住。
“我妈出生在贫穷的东肯塔基州，12岁就开始吃安眠药，”德普告诉记者Rodrick。德普形容自己的成长过程非常抑郁，妈妈也会不理性的施暴，家人之间几乎不对话。 “我想我看人的态度从来就是：’我能够拯救他们。’”
德普在1986年到2006年期间共拍了32部电影，从《剪刀手爱德华》
、到《忠奸人》
饰演卧底警察大获好评，《加勒比海盗》
系列中怪里怪气的杰克船长更将德普演艺事业推向国际舞台的最高峰。他的戏路非常广，作品也大受好评，演员事业着实无心插柳柳成阴。
不过，这个戏约不断的成名过程中，德普私人花费也是一笔又一笔可观的挥霍。买房子给妈妈以后，德普给自己买了一辆哈雷重型机车，留用至今。90年代早期他买下一地下酒吧后翻修成小型摇滚酒吧，知名乐团枪与玫瑰、歌手强尼·卡西等都在此表演过。他的好友瑞弗·菲尼克斯因吸毒过量，也在该酒吧中去世，更有疯狂的传言说是德普给的毒品。
“你想像看看在这样的阴影下度日，”德普说到。
此外，德普视马龙·白兰度
与亨特·S·汤普森
为恩师与最亲近的挚友，但两人各自在2004年与2005年过世。德普聊到两人面露愁绪，回想起失去两位惺惺相惜、最亲近的友人，“马龙与亨特，是我过去非常需要的伙伴。”
过往德普的财务都由姐姐克莉丝蒂负责管理，1999年后发现已经超过克莉丝蒂可以控管的范围，因此聘请TMG管理财务。双方起初的默契和目标是，要让德普的财务状况稳定到一定程度后，德普可不再因为要付帐单而接演角色。但这个目标显然从未达成。
记者Rodrick在文中写道，德普诉讼的策略看起来是经典的“在我不知情的情况下，应该要负责的人彻底抢劫我。” 双方的诉讼内容，请参考时光网这篇文章：德普账本被曝奢侈生活媲美国王
。
目前德普与TMG互相控告对方，案情细节繁复，双方你来我往丝毫不见退让。例如对于德普指控TMG造成他欠税13年，被罚款上亿美元。德普面露担心地说：“我对此完全不知情。如果你知道积欠美国政府税金又不缴，一定会有人来找你算帐。”TMG回应这样的局面是因德普长年来现金存款不足造成的。
TMG更爆料德普聘请一位全职员工，在拍片时从耳机告诉他台词。对此德普并不否认，表示这帮助他用眼神演戏更有张力。
不知道德普是想幽默以对现况、还是确实想要驳斥TMG诉讼书的细节，TMG指称德普每个月买红酒就花掉3万美元，德普则回应：“说我花三万元在红酒上简直是污辱人，因为一定超过更多。”
德普表示，多年来TMG都未清楚告知老家的家人用掉他多少钱，后来终于纸包不住火，才告诉德普已经到失控的程度。当时正在为《加勒比海盗》
定妆的德普，要Mandel给他看家人的花费明细，Madel透过电子邮件寄来，德普要助理印出来给他看，助理却说没办法印，因为超过200页。这时德普才意识到不对，打电话给Mandel一问究竟，才发现姐姐克莉丝蒂给母亲买一大堆奢侈品。
2013年德普被告知妈妈罹癌，所以把妈妈搬到洛杉矶的一处宅邸，每月要价3万美金。德普说妈妈病情好转后，他曾要求Mandel去终止租约，但还是每个月3万美金一直付，显然Mandel忘记去取消租约。但TMG否认，表示仅依照指示重新协商租约。
德普的母亲2016年过世，但他并未卖掉他买给妈妈的房产和牧场，因为家人还住在里面：“他们觉得我会一辈子照顾他们，但我从未许下这样的承诺。”被问到为什么不就拿起电话销户，剪掉给家人的信用卡？德普皱眉一脸困惑地，深信这是TMG的工作：“这就是为什么我出钱聘请他们。”
讽刺的是，TMG兄弟争论说剪掉德普家人的信用卡他们再乐意不过，但德普不愿意下这个指令。
除了TMG之外，另一个有权力对德普的财务发号施令的是他的姐姐克莉丝蒂。例如，Mandel的纪录中指称，在多次告知德普财务状况有问题、需要控制自己的花费后，有意与德普面谈讨论他的财务状况。但克莉丝蒂隔天打给Mandel，说德普不想讨论这个，也知道该采取什么行动，知道自己需要更努力工作才能支付自己开销，要求Mandel尽其所能帮助他度过难关。
德普没签婚前同意书就迎娶女星德普娶女演员艾梅柏·希尔德后，与姐姐克莉丝蒂的关系降到冰点。希尔德在德普妈妈过世后两天诉请离婚。
值得注意的是，德普与TMG的诉讼过程中法院层传唤一位证人Janine Rayburn，她曾是TMG的帐户管理人，参与管理德普的财务。出庭前Rayburn收到一封“友善提醒”，说他曾与TMG签下保密协定，暗指出庭作证将违反合约。
但Rayburn仍旧出庭作证。他在2008年到2010年期间曾处理过德普的财务状况，并指称多次向TMG高层指出特定操作程序在加州违法。期间Rayburn也目睹德普的帐户支付克莉丝蒂的帐单，包含他女儿的婚礼、租金和贷款。
当时克莉丝蒂向Rayburn解释：“他是我弟弟，他的钱就是我的，我的钱就是他的。” 2010年Rayburn领到4万元遣散金遭解雇，惊讶的他开始写下回忆录， “Joel说，德普总是最迷茫的，什么文件他都会签。”
Mandel的律师则挑战Rayburn的证人公信力，指出就因为Rayburn没亲眼看见每个月的支出明细，不代表TMG没有每个月给德普账单。更指出Rayburn并不是定期参与德普汇报财务状况的团队成员，Rayburn自己也承认仅和德普通过两次电话，两次都是在讨论他的eBay帐号。
德普告诉记者Rodrick说，当他的私人生活以及财务状况同时陷入危机时，他得了急性抑郁症。 “我跌入人生的谷底，”德普用了无生气的嗓音说，“我没办法面对每一天的痛苦。”
之后德普投身热爱的音乐，并与他的乐团开始巡演。
“早上起来我给自己倒一杯伏特加，然后开始写歌，直到眼匡泛泪模糊我的视线，”德普边说边用袖口擦拭眼睛。 “我不断思考是哪里做错了，我一直试着慷慨对待所有人，帮助他人，也忠于自我。事实对我无比重要，但这些事情还是发生了。”