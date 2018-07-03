



时光网讯 过去一年半中频传财务问题的 过去一年半中频传财务问题的 约翰尼·德普 ，日前在伦敦的豪宅接受《滚石杂志》专访，敞开心胸畅聊传言中有些拮据的经济状况。长达三天的访谈过程中，这位曾两度受封好莱坞最高片酬的演员，在律师Adam Waldman安排与陪同下接受记者Stephen Rodrick专访。





德普的人生面临困境 德普主演的电影票房超过36亿美元，他从中赚到6亿5000万美元，但目前几乎全数用尽。最近，德普以业务疏失、违反信托责任、诈欺等理由，控告由其兄弟Joel 与 Robert Mandel经营的财务管理公司The Management Group（TMG）。 据估计，最近，德普以业务疏失、违反信托责任、诈欺等理由，控告由其兄弟Joel 与 Robert Mandel经营的财务管理公司The Management Group（TMG）。





控告书提到，委托TMG管理财务期间，未通知德普就给了姐姐克莉丝蒂700万美元、和德普的助理Nathan Homes75万元。此外，德普更被美国国税局罚款超过560万元的滞纳金。这其中的大多数控告，都是针对负责德普财务细节的Joel Mandel。





德普 TMG用德普的钱投资自己公司的项目，还钱时却没有支付利息等。控诉书中称，TMG让德普财物损失超过上千万美元，要求赔偿超过2500万元美金。 德普控告TMG的项目还不仅如此，其他控诉包含一些利益冲突，诉讼中称控诉书中称，TMG让德普财物损失超过上千万美元，要求赔偿超过2500万元美金。

被告的Mandelsvm兄弟断然否认所有控诉，更反告德普不仅违反口头合约，更指称德普有强迫性支出障碍，每个月花费超过200万美金。诉状指称德普之所以不断散布不实指控、并以此与TMG对簿公堂，是因为TMG日前私底下针对德普其中一处房产发出丧失抵押品赎回权通知，指称德普积欠TMG共420万美元贷款尚未付清。

德普娶女演员艾梅柏·希尔德之前，亲友都苦口婆心劝说不要结婚，要结至少也要签婚前协定。还有就是毒品问题，有传言德普多年来的“娱乐酒精和药物”习惯，已经开始对他的身体造成负面影响。 过去一年半德普的负面新闻不断。除了财务问题，更有报导指出他记不得台词，拍片时必须透过小耳机让人即时告诉他台词。更别提德普的婚姻状况了，身边亲友私下透露，，要结至少也要签婚前协定。还有就是，有传言德普多年来的“娱乐酒精和药物”习惯，已经开始对他的身体造成负面影响。

“我妈出生在贫穷的东肯塔基州，12岁就开始吃安眠药，”德普告诉记者Rodrick。德普形容自己的成长过程非常抑郁，妈妈也会不理性的施暴，家人之间几乎不对话。 “我想我看人的态度从来就是：’我能够拯救他们。’”

过往德普的财务都由姐姐克莉丝蒂负责管理，1999年后发现已经超过克莉丝蒂可以控管的范围，因此聘请TMG管理财务。双方起初的默契和目标是，要让德普的财务状况稳定到一定程度后，德普可不再因为要付帐单而接演角色。但这个目标显然从未达成。

德普 目前德普与TMG互相控告对方，案情细节繁复，双方你来我往丝毫不见退让。例如对于德普指控TMG造成他欠税13年，被罚款上亿美元。德普面露担心地说：“我对此完全不知情。如果你知道积欠美国政府税金又不缴，一定会有人来找你算帐。”TMG回应这样的局面是因德普长年来现金存款不足造成的。

TMG更爆料德普聘请一位全职员工，在拍片时从耳机告诉他台词。对此德普并不否认，表示这帮助他用眼神演戏更有张力。

不知道德普是想幽默以对现况、还是确实想要驳斥TMG诉讼书的细节，TMG指称德普每个月买红酒就花掉3万美元，德普则回应：“说我花三万元在红酒上简直是污辱人，因为一定超过更多。”









2013年德普被告知妈妈罹癌，所以把妈妈搬到洛杉矶的一处宅邸，每月要价3万美金。德普说妈妈病情好转后，他曾要求Mandel去终止租约，但还是每个月3万美金一直付，显然Mandel忘记去取消租约。但TMG否认，表示仅依照指示重新协商租约。

德普的母亲2016年过世，但他并未卖掉他买给妈妈的房产和牧场，因为家人还住在里面：“他们觉得我会一辈子照顾他们，但我从未许下这样的承诺。”被问到为什么不就拿起电话销户，剪掉给家人的信用卡？德普皱眉一脸困惑地，深信这是TMG的工作：“这就是为什么我出钱聘请他们。”

德普 讽刺的是，TMG兄弟争论说剪掉德普家人的信用卡他们再乐意不过，但德普不愿意下这个指令。

除了TMG之外，另一个有权力对德普的财务发号施令的是他的姐姐克莉丝蒂。例如，Mandel的纪录中指称，在多次告知德普财务状况有问题、需要控制自己的花费后，有意与德普面谈讨论他的财务状况。但克莉丝蒂隔天打给Mandel，说德普不想讨论这个，也知道该采取什么行动，知道自己需要更努力工作才能支付自己开销，要求Mandel尽其所能帮助他度过难关。

艾梅柏·希尔德 德普没签婚前同意书就迎娶女星德普娶女演员艾梅柏·希尔德后，与姐姐克莉丝蒂的关系降到冰点。希尔德在德普妈妈过世后两天诉请离婚。

值得注意的是，德普与TMG的诉讼过程中法院层传唤一位证人Janine Rayburn，她曾是TMG的帐户管理人，参与管理德普的财务。出庭前Rayburn收到一封“友善提醒”，说他曾与TMG签下保密协定，暗指出庭作证将违反合约。

但Rayburn仍旧出庭作证。他在2008年到2010年期间曾处理过德普的财务状况，并指称多次向TMG高层指出特定操作程序在加州违法。期间Rayburn也目睹德普的帐户支付克莉丝蒂的帐单，包含他女儿的婚礼、租金和贷款。





当时克莉丝蒂向Rayburn解释：“他是我弟弟，他的钱就是我的，我的钱就是他的。” 2010年Rayburn领到4万元遣散金遭解雇，惊讶的他开始写下回忆录， “Joel说，德普总是最迷茫的，什么文件他都会签。”

Mandel的律师则挑战Rayburn的证人公信力，指出就因为Rayburn没亲眼看见每个月的支出明细，不代表TMG没有每个月给德普账单。更指出Rayburn并不是定期参与德普汇报财务状况的团队成员，Rayburn自己也承认仅和德普通过两次电话，两次都是在讨论他的eBay帐号。



约翰尼德普十大吉他solo演出 “我跌入人生的谷底，”德普用了无生气的嗓音说，“我没办法面对每一天的痛苦。” 德普告诉记者Rodrick说，当他的私人生活以及财务状况同时陷入危机时，他得了急性抑郁症。

之后德普投身热爱的音乐，并与他的乐团开始巡演。





“早上起来我给自己倒一杯伏特加，然后开始写歌，直到眼匡泛泪模糊我的视线，”德普边说边用袖口擦拭眼睛。 “我不断思考是哪里做错了，我一直试着慷慨对待所有人，帮助他人，也忠于自我。事实对我无比重要，但这些事情还是发生了。”