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徐峥呼吁抵制《我不是药神》盗版资源

预售+点映票房已突破1亿元 暑期档口碑强片

2018-07-03 17:13:02 来源：Mtime时光网

徐峥呼吁抵制《我不是药神》盗版资源，希望观众发现盗版及时举报。该片上周末开启大规模提前点映活动，目前累计点映+预售票房已顺利破亿。作为暑期档口碑强片，《我不是药神》不该被盗版毁掉！
       

《我不是药神》徐峥剧照

时光网讯文牧野执导、宁浩监制、徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》，7月6日将在全国院线正式公映。不过该片提前三天在某网盘上就有全片盗版资源的流出，该盗版资源全长1小时50分45秒，仅比公映版本（117分钟）少了7分钟，画质非常差，明显是用手机在影院盗录而成。徐峥今日在微博上呼吁抵制盗版，并表示“迅猛打击盗版，全靠大家。”

       电影《我不是药神》上周末开启大规模提前点映活动，在6月30日、7月1日两天累计点映票房超5500万，观影人次破150万。该片在今日（7月3日）也有大规模点映活动，截止7月3日晚间，该片累计点映+预售票房已顺利破亿元。作为暑期档口碑强片，《我不是药神》有望点燃整个暑期档的市场氛围，这样一部值得走进影院欣赏的电影，不该被盗版毁掉！

       近日在该片首映礼上，众主创纷纷表示，很荣幸能够参与到这部优秀的影片中。徐峥表示：“透过人性当中小小善意的光芒，越放越大，这种慈悲心是足以感动所有人。看到整个时代和国家的发展，真的特别好，我为我们参加这样的一个电影拍摄而感到自豪。”导演文牧野亦走心分享：“真正温暖的题材，我会一直走下去。”宁浩则表示：“从第一次看到文牧野导演，这个剧本和故事，到今天见证了完整的电影，能够有这么好的质量呈现，还有这么多的观众认同，我非常欣慰高兴。”

       正如片方呼吁的一样，如果你发现了《我不是药神》的枪版盗版资源，请及时联系片方的工作人员进行举报，共同保护这部国产电影的“业界良心”之作。



   编辑：隐饮

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关键词： 我不是药神 徐峥
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我不是药神

我不是药神 (2018)

0.0

导演：文牧野

主演：徐峥 周一围

徐峥

徐峥

Zheng Xu

职业：演员 | 制作人

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