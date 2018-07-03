徐峥呼吁抵制《我不是药神》盗版资源，希望观众发现盗版及时举报。该片上周末开启大规模提前点映活动，目前累计点映+预售票房已顺利破亿。作为暑期档口碑强片，《我不是药神》不该被盗版毁掉！

《我不是药神》徐峥剧照









近日在该片首映礼上，众主创纷纷表示，很荣幸能够参与到这部优秀的影片中。徐峥表示：“透过人性当中小小善意的光芒，越放越大，这种慈悲心是足以感动所有人。看到整个时代和国家的发展，真的特别好，我为我们参加这样的一个电影拍摄而感到自豪。”导演文牧野亦走心分享：“真正温暖的题材，我会一直走下去。”宁浩则表示：“从第一次看到文牧野导演，这个剧本和故事，到今天见证了完整的电影，能够有这么好的质量呈现，还有这么多的观众认同，我非常欣慰高兴。”





正如片方呼吁的一样，如果你发现了《我不是药神》的枪版盗版资源，请及时联系片方的工作人员进行举报，共同保护这部国产电影的“业界良心”之作。









