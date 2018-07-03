时光网讯
进入七月，影市激战渐酣，有不少即将上映的，和正在策划的大制作纷纷爆出新消息。河正宇
和黄晸玟
都在酝酿主演全新的“准千万”新作，而两位演员分别主演的《工作》
和《与神同行2：因与缘》
也都在今天曝光了全新海报。
河正宇《与神同行2》PK 黄晸玟《工作》
尹钟彬导演新作《工作》和河正宇领衔的《与神同行2：因与缘》都将于8月在韩国上映，两部影片都在今天曝光了全新海报。
将于8月8日正式上映的尹钟彬导演新作《工作》曝光一组四张全新角色海报。该片故事背景设定在上世纪90年代中期，讲述由黄晸玟饰演的代号黑金成的韩国间谍潜入朝鲜探查核情报的故事……
《与神同行》系列的第二部作品《与神同行2：因与缘》
将于8月1日正式在韩国上映。故事将围绕河正宇、朱智勋和金香奇饰演的三位阴间使者展开，讲述在约定转世的最后第49次审判来临之时，三位阴间使者见到了知晓他们千年前往事的神，而后在阴间和阳间，穿越过去与现在找寻遗失的神秘之缘的故事。
河正宇有望和《生死谍变》、《太极旗飘扬》导演姜帝圭合作电影《波士顿1947》。据悉目前河正宇正在积极考虑。
《波士顿1947》以第二次世界大战结束后，在1947年举行的首届波士顿国际马拉松大赛为故事背景，故事将聚焦参加比赛的韩国选手。而河正宇被提议的角色则是一名韩国教练。其实这并非河正宇首次饰演体育教练角色，早在《国家代表》
中，他曾经带领一群菜鸟站上了冬奥会的高台跳雪跳台。据悉《波士顿1947》预计明年开机。
黄晸玟有望继《国际市场》之后与尹济均导演再度合作，打造韩国首部太空电影《归来》。该片是以太空空间站为背景的科幻电影，讲述了独自留在的太空的宇航员重返地球的故事。目前黄晸玟在慎重考虑是否出演，据说他还挺喜欢这个剧本的。
2014年黄晸玟首次主演了尹济均执导的电影《国际市场》
，该片动员了1426万观影人次，目前位列韩国历年本土电影票房榜第三位。而在那之前，黄晸玟还主演过尹济均导演担纲制作和参与编剧的《喜马拉雅》（755万人次）和《舞后》（400万人次）。
《犯罪都市》制作公司表示该片的续集将于明年中旬开机，仍由前集导演姜允成执导，马东锡主演。目前续集正在进行剧本创作，特别值得注意的是，制片方表示续集将拍成能让更多人观看的15禁警匪动作片，同时还强调希望将马东锡饰演的警察角色打造成韩国的代表警察形象。
在去年中秋档上映的18禁警匪动作片《犯罪都市》累计动员688万观影人次，跻身韩国历年18禁电影票房榜第三位和历年附加版权收入榜首位。
编辑：ruo