河正宇和黄晸玟都在酝酿主演全新的“准千万”新作，而两位演员分别主演的《工作》和《与神同行2：因与缘》也都在今天曝光了全新海报。





《工作》预告片 《与神同行2》先导预告片



河正宇《与神同行2》PK 黄晸玟《工作》





尹钟彬导演新作《工作》和河正宇领衔的《与神同行2：因与缘》都将于8月在韩国上映，两部影片都在今天曝光了全新海报。





将于8月8日正式上映的尹钟彬导演新作《工作》曝光一组四张全新角色海报。该片故事背景设定在上世纪90年代中期，讲述由黄晸玟饰演的代号黑金成的韩国间谍潜入朝鲜探查核情报的故事……









河正宇有望合作姜帝圭 河正宇在《国家代表》中曾经饰演高台跳雪教练





河正宇有望和《生死谍变》、《太极旗飘扬》导演姜帝圭合作电影《波士顿1947》。据悉目前河正宇正在积极考虑。









黄晸玟或将主演韩国首部太空电影 黄政民有望合作尹济均主演韩国首部太空电影





黄晸玟有望继《国际市场》之后与尹济均导演再度合作，打造韩国首部太空电影《归来》。该片是以太空空间站为背景的科幻电影，讲述了独自留在的太空的宇航员重返地球的故事。目前黄晸玟在慎重考虑是否出演，据说他还挺喜欢这个剧本的。









《犯罪都市》将推续集 《犯罪都市》剧照





《犯罪都市》制作公司表示该片的续集将于明年中旬开机，仍由前集导演姜允成执导，马东锡主演。目前续集正在进行剧本创作，特别值得注意的是，制片方表示续集将拍成能让更多人观看的15禁警匪动作片，同时还强调希望将马东锡饰演的警察角色打造成韩国的代表警察形象。





在去年中秋档上映的18禁警匪动作片《犯罪都市》累计动员688万观影人次，跻身韩国历年18禁电影票房榜第三位和历年附加版权收入榜首位。





编辑：ruo