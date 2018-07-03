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黄晓明空降《新大头儿子3》首映礼

与鞠萍贡献"山东味儿"配音 聊儿子爱意满满

2018-07-03 17:57:02 来源：Mtime时光网

黄晓明空降《新大头儿子3》首映礼，他在现场戴上黑框眼镜，变成了“小头爸爸”，鞠萍则变身“围裙妈妈”，两位山东老乡一起贡献了山东话版本配音片段，笑点满满。
       

《新大头儿子3》同名推广曲MV（演唱：黄晓明）

时光网讯 7月3日，著名演员黄晓明惊喜助阵《新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记》大电影首映礼，央视著名少儿节目主持人鞠萍、小鹿姐姐、红果果、绿泡泡等现身。黄晓明作为该片的联合推广大使在现场戴上黑框眼镜，变成了“小头爸爸”，鞠萍则变身“围裙妈妈”，两位山东老乡一起贡献了山东话版本配音片段，笑点满满。黄晓明谈起自己的儿子充满爱意：“有了宝宝，真是不一样了，像有了铠甲也有软肋，内心有一块温柔的地方被触动。”

       活动伊始，参与“新大头”大电影3配音的鞠萍、小鹿姐姐、红果果、绿泡泡和一群活泼可爱的“小粉丝”合唱了大头儿子经典主题曲，还是童年熟悉的旋律，满满的回忆感扑面而来。四位影片主创代表介绍了电影的亮点，主持人们也分享了鲜为人知的幕后配音趣事。

       随后该片联合推广大使黄晓明登台亮相。鞠萍问起“大头儿子”原版动画片是何时播出的？黄晓明准确地答出是95年播的，他自己是96年考上的北京电影学院，印象很深。提起为“围裙妈妈”配音的鞠萍有何变化时，黄晓明也十分捧场地说，“鞠萍姐姐越来越年轻，是越来越有魅力了。”

       看到动画片里的“大头儿子”，黄晓明也充满爱意地聊起自己的儿子，“有了宝宝，真是不一样了，我感觉有了铠甲也有了软肋，内心有一块温柔的地方被触动。现在回过头再看自己的父母会很有感触，希望时光可以倒流，留住父母年轻的时刻。我也更理解了爸爸妈妈的教育了，因为越长大越觉得自己学的东西少，也希望这部动画能让小朋友和爸爸妈妈关系变得更好。”

       黄晓明还为《新大头儿子3》献唱了同名推广曲，他回忆演唱的时候感触颇深，“有一句歌词是，‘最难忘的回答，你叫我第一声爸爸’，我唱到能感同身受的歌词，浑身都会起鸡皮疙瘩，这就是有了孩子之后的感受。”

       在活动现场，黄晓明还戴上动画片中标志性的黑框眼镜，变成了“小头爸爸”，鞠萍则化身“围裙妈妈”，同为山东老乡的两人，现场贡献了别开生面的“山东普通话”版本的配音片段，令人忍俊不禁。

        “新大头”大电影3讲述了大头一家和棉花糖暑假去俄罗斯旅游，意外展开了一段奇幻冒险之旅，电影将于7月6日正式上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 新大头儿子3 黄晓明
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