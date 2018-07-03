活动伊始，参与“新大头”大电影3配音的鞠萍、小鹿姐姐、红果果、绿泡泡和一群活泼可爱的“小粉丝”合唱了大头儿子经典主题曲，还是童年熟悉的旋律，满满的回忆感扑面而来。四位影片主创代表介绍了电影的亮点，主持人们也分享了鲜为人知的幕后配音趣事。

随后该片联合推广大使黄晓明登台亮相。鞠萍问起“大头儿子”原版动画片是何时播出的？黄晓明准确地答出是95年播的，他自己是96年考上的北京电影学院，印象很深。提起为“围裙妈妈”配音的鞠萍有何变化时，黄晓明也十分捧场地说，“鞠萍姐姐越来越年轻，是越来越有魅力了。”

看到动画片里的“大头儿子”，黄晓明也充满爱意地聊起自己的儿子，“有了宝宝，真是不一样了，我感觉有了铠甲也有了软肋，内心有一块温柔的地方被触动。现在回过头再看自己的父母会很有感触，希望时光可以倒流，留住父母年轻的时刻。我也更理解了爸爸妈妈的教育了，因为越长大越觉得自己学的东西少，也希望这部动画能让小朋友和爸爸妈妈关系变得更好。”





黄晓明还为《新大头儿子3》献唱了同名推广曲，他回忆演唱的时候感触颇深，“有一句歌词是，‘最难忘的回答，你叫我第一声爸爸’，我唱到能感同身受的歌词，浑身都会起鸡皮疙瘩，这就是有了孩子之后的感受。”