一只枯瘦粗糙的手占据了海报一半篇幅，这只手试图紧紧攒住一把药丸以至青筋凸起，却阻挡不住药丸从指缝溜走，隐晦透露出了片中患者群体的困境。





海报中，一只枯瘦粗糙的手占据了海报一半篇幅，这只手试图紧紧攒住一把药丸以至青筋凸起，却阻挡不住药丸从指缝溜走，隐晦透露出了片中患者群体的困境。而暗沉的背景边上有射入的几缕光线，似乎又寓意并没有缺席的希望和人性的光辉。巧妙的设计令人对影片有了更多的了解和期待。





《我不是药神》根据曾引发广泛讨论的真实新闻事件改编，聚焦绝症病人因种种原因难以使用救命药的困境。在黑色幽默的喜剧外衣下，是直面社会问题的现实笔触和小人物完成人性救赎的故事。在片中，徐峥化身潦倒的男性保健品商贩程勇，铤而走险成为印度仿制药“格列宁”的独家代理商，走上名利双收的“屌丝逆袭”之路。但程勇也得以深入了解绝症病人的生存困境，逐渐从一心求财向甘愿牺牲所有救助病人转变。

《我不是药神》此次将经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本，于7月6日全面登陆全国IMAX影院。在IMAX影院，观众将获得极具身临其境效果的沉浸式观影体验，能更真切地感受这个“社会题材”的动人故事。IMAX标志性的超大银幕、水晶般清澈的画质和丰富细腻的细节表现力，都将更充分地帮助观众“入戏”，贴近导演、编剧和演员们的创作初衷，经过激光校准的强大音响系统也会带来更逼真的现场感。