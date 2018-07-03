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《我不是药神》曝光IMAX专属海报

药丸漏出指缝暗示患者困境 7月6日正式上映

2018-07-03 18:44:13 Mtime时光网

一只枯瘦粗糙的手占据了海报一半篇幅，这只手试图紧紧攒住一把药丸以至青筋凸起，却阻挡不住药丸从指缝溜走，隐晦透露出了片中患者群体的困境。

《我不是药神》IMAX专属海报

　　时光网讯 《我不是药神》将于7月6日起以IMAX格式登陆全国超五百家IMAX影院，该片有徐峥、宁浩这对金牌搭档的重磅加入，通过笑中带泪的小人物故事直面社会问题。影片的IMAX专属海报也于今日曝光。

　　海报中，一只枯瘦粗糙的手占据了海报一半篇幅，这只手试图紧紧攒住一把药丸以至青筋凸起，却阻挡不住药丸从指缝溜走，隐晦透露出了片中患者群体的困境。而暗沉的背景边上有射入的几缕光线，似乎又寓意并没有缺席的希望和人性的光辉。巧妙的设计令人对影片有了更多的了解和期待。

　　《我不是药神》根据曾引发广泛讨论的真实新闻事件改编，聚焦绝症病人因种种原因难以使用救命药的困境。在黑色幽默的喜剧外衣下，是直面社会问题的现实笔触和小人物完成人性救赎的故事。在片中，徐峥化身潦倒的男性保健品商贩程勇，铤而走险成为印度仿制药“格列宁”的独家代理商，走上名利双收的“屌丝逆袭”之路。但程勇也得以深入了解绝症病人的生存困境，逐渐从一心求财向甘愿牺牲所有救助病人转变。
 
　　《我不是药神》此次将经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本，于7月6日全面登陆全国IMAX影院。在IMAX影院，观众将获得极具身临其境效果的沉浸式观影体验，能更真切地感受这个“社会题材”的动人故事。IMAX标志性的超大银幕、水晶般清澈的画质和丰富细腻的细节表现力，都将更充分地帮助观众“入戏”，贴近导演、编剧和演员们的创作初衷，经过激光校准的强大音响系统也会带来更逼真的现场感。

   编辑：ruo

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 我不是药神 海报 imax
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