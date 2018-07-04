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"速激"外传《霍伯斯与肖》锁定女主角

"王冠""碟中谍6"女星凡妮莎·柯比有望加盟

2018-07-04 07:51:02 来源：Mtime时光网

凡妮莎·柯比(《王冠》《碟中谍6》)有望担任巨石强森和杰森·斯坦森主演的《速度与激情》外传《霍伯斯与肖》的女主角，已在最后商谈中。


　　时光网讯 据外媒报道，凡妮莎·柯比(《王冠》《碟中谍6》)有望担任巨石强森和杰森·斯坦森主演的《速度与激情》外传《霍伯斯与肖》的女主角，已在最后商谈中。


巨石强森读《霍伯斯与肖》剧本

　　《霍伯斯与肖》会将影片重心聚焦在道恩·强森所饰演的外交安全局特工卢克斯·霍伯斯身上，他首次出现是在《速度与激情5》中。杰森·斯坦森饰演了雇佣兵杀手德卡特·肖，他正式加入“速激”是在《速度与激情7》中，不过在第六部的片尾彩蛋里就露了面，而在去年最新的《速度与激情8》里，更是意想不到地与family成为了同盟。


柯比在《谍6》中的造型

　　柯比加盟后将饰演英国安全局的特工，也是肖的妹妹。她曾在英剧《王冠》里出演伊丽莎白女王妹妹玛格丽特公主；新作是即将北美上映的《碟中谍6》，从预告片来看，她饰演的是一名深藏不漏、身手矫健的“蛇蝎美人”样子的角色。

　　大卫·雷奇(《死侍2》《极寒之城》《疾速特攻》)将执导该片，剧本继续由克里斯·摩根操刀，速激系列第3-8部的剧本都是由他编写。9月开拍，北美2019年7月26日上映。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 速度与激情 外传 凡妮莎科比
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霍伯斯与肖

霍伯斯与肖 (2019)

0.0

导演：大卫·雷奇

主演：道恩·强森

凡妮莎·柯比

凡妮莎·柯比

Vanessa Kirby

职业：演员

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