2018-07-04 07:51:02 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
导演：大卫·雷奇
主演：道恩·强森
Vanessa Kirby
巨石强森研读《霍伯斯与肖》新..爆料《速度与激情》衍生片将有..
恭喜"死侍2"导演喜提"速激"外传!"速8"片尾本来有强森对打斯坦..
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186****1969_26719927
15秒前
应该让速激2女主来当外传女主啊
M_1508021029179106963
1小时前
韩死的好惨啊，光头family不为韩报仇，还和仇人谈笑风生，韩死不瞑目
M_15080210291791069631小时前
我也死不瞑目——韩的媳妇
小兔同學
3小时前
样貌还不错
凌睿2017
前段时间不是说会有惊喜演员加盟吗？是吴京吗？
阿米JC
一些电影系列出个外传或者衍生电影真的是好事情，但是这一部发自肺腑地不希望拍摄 不知道为什么
叼咋咋2小时前
为什么,抢了你成龙的票房?
嘻哈局长
要演肖的女儿吗
妹妹``
Alex1958
小编还用五笔呢，高人啊!
玄武門的竊國大賊
4小时前
要不要剃头?
西林游虾2小时前
哈哈
叼咋咋
期待!
vipmovies
略似邓紫棋。。
盘点那些活跃在镜头前的绿茵巨人
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