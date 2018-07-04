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高司令《登月第一人》首曝中文预告

震撼再现登月传奇 "爱乐之城"导演再携手

2018-07-04 08:41:53 来源：Mtime时光网

讲述人类在1969年首次登月的电影《登月第一人》首次曝光中文预告，高司令与达米恩查泽雷《爱乐之城》后再合作。

中文海报

　　时光网讯 由环球影业出品，讲述人类在1969年首次登月的电影《登月第一人》今天首次曝光中文预告，金球奖影帝并多次获得奥斯卡提名的瑞恩·高斯林将出演人类历史上首位登上月球的宇航员尼尔·阿姆斯特朗，导演则由达米恩·查泽雷担任，该片也将是他与瑞恩·高斯林继《爱乐之城》获6项奥斯卡大奖后再次携手。

　　《登月第一人》别出心裁的展现了人类在从1961年开始实施登月壮举后背后的艰难，影片将细致描绘宇航员阿姆斯特朗及其同事所面临的种种技术问题、资金问题，甚至政治困境，镜头甚至对准了宇航员的生活场景，当阿姆斯特朗面对孩子“你确认你能回来吗？”的询问时，展示出了主角在个人选择、家庭生活等方面的个人深刻思考，将使得观众更好理解人类在探索伟大宇宙征途中的艰辛与外人难以想象的个体牺牲。

　　由于《登月第一人》将故事聚焦在美国阿波罗11号登月计划中，因此片中将真实再见不少火箭升空、太空之旅、首踏月球等震撼场面，为此，影片大量使用了70毫米的IMAX摄影机进行拍摄，部分重要场景的画幅还会进行长宽比的扩展。

　　《登月第一人》是导演达米恩·查泽雷在2017年奥斯卡获奖影片《爱乐之城》后首部新作，也是其在《爆裂鼓手》《爱乐之城》后备受期待的又一力作，同时《爱乐之城》的全奥斯卡班底也将悉数回归，包括摄影师莱纳斯·桑德格伦、剪辑师汤姆·克罗斯、负责原创音乐的贾斯汀·赫维茨以及服装设计玛丽·索弗瑞斯。


　　影片剧本将由乔希·辛格主笔，他曾凭借《聚焦》获得奥斯卡最佳原创剧本奖。演员方面，瑞恩·高斯林扮演男主尼尔·阿姆斯特朗，其妻子Janet一角则由《王冠》的女演员克莱尔·福伊出演，2017年她正是凭借在《王冠》中对英女王伊丽莎白二世的精湛演绎获得金球奖最佳女主角。


　　《登月第一人》将于20181012日北美上映。




   编辑：SaSa

关键词： 高司令 登月第一人 太空 真实改编 阿姆斯特朗
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