萨尔曼·汗通过《小萝莉的猴神大叔》被中国观众熟悉，但他在印度最受欢迎的角色却是"硬汉"。在《苏丹》中年过50岁的萨尔曼·汗看起来依然强悍，此次他将在中国观众面前展现最擅长的硬汉形象。





不同于已经在国内取得好成绩的《摔跤吧！爸爸》，同样有摔跤元素的《苏丹》更多的体现了一位印度铁汉在爱情面前的“俯首称臣”。





数据显示，《苏丹》在印度上映5天之时就打破了多项记录，其中包括开斋节上映最高票房、电影海外首周末票房记录等，不仅是当年印度本土票房冠军，也是同年印度电影海外市场票房冠军。而奖项方面《苏丹》获得了2016星尘奖观众选择年度最佳电影、第20届上海国际电影节最佳动作片奖，票房奖项的双丰收让《苏丹》未映先热。





与阿米尔·汗、沙鲁克·汗统称为“印度三汗”的萨尔曼·汗，通过《小萝莉的猴神大叔》这样一部温馨喜剧被中国观众所熟悉，但他在印度最受欢迎的角色却是以《通缉令》、《无畏警官》、《保镖》等经典作品展现的硬汉银幕形象。在《苏丹》中已经年过50岁的萨尔曼·汗看起来依然强悍壮硕，此次他将在中国观众面前展现自己最擅长的硬汉形象。





《苏丹》由萨尔曼·汗、安努舒卡·莎玛主演，讲述了来自印度北方小镇的苏丹对摔角教练的女儿一见钟情，为了追求心仪女孩，从未接触过摔跤的苏丹不仅从头开始学，而且在短时间内就获得了地方冠军，展现了他的决心和天分。





娶得美人归的苏丹还和妻子一起代表印度参加奥运，但就在苏丹获得奥运金牌的同时，他却因为骄傲自大而失去了挚爱的家庭，最后事业爱情双失落的苏丹明白唯一能赢回妻子芳心的办法，就是再次夺回属于他的舞台。

编辑：hello王小羊