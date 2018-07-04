网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“猴神大叔”力作《苏丹》有望引进

萨尔曼汗这次要展示他最擅长的硬汉形象

2018-07-04 09:36:08 来源：Mtime时光网

萨尔曼·汗通过《小萝莉的猴神大叔》被中国观众熟悉，但他在印度最受欢迎的角色却是"硬汉"。在《苏丹》中年过50岁的萨尔曼·汗看起来依然强悍，此次他将在中国观众面前展现最擅长的硬汉形象。
　　时光网讯  继《小萝莉的猴神大叔》后“印度三汗”之一萨尔曼·汗最新动作电影《苏丹》，有望于近期引进中国内地上映。随着消息共同发布的还有一组全新剧照，铁汉与柔情既是剧照的内容也是《苏丹》的写照，作为曾在印度连破多项票房纪录的票房口碑之作，《苏丹》让人期待。

　　不同于已经在国内取得好成绩的《摔跤吧！爸爸》，同样有摔跤元素的《苏丹》更多的体现了一位印度铁汉在爱情面前的“俯首称臣”。

　　数据显示，《苏丹》在印度上映5天之时就打破了多项记录，其中包括开斋节上映最高票房、电影海外首周末票房记录等，不仅是当年印度本土票房冠军，也是同年印度电影海外市场票房冠军。而奖项方面《苏丹》获得了2016星尘奖观众选择年度最佳电影、第20届上海国际电影节最佳动作片奖，票房奖项的双丰收让《苏丹》未映先热。

　　与阿米尔·汗、沙鲁克·汗统称为“印度三汗”的萨尔曼·汗，通过《小萝莉的猴神大叔》这样一部温馨喜剧被中国观众所熟悉，但他在印度最受欢迎的角色却是以《通缉令》、《无畏警官》、《保镖》等经典作品展现的硬汉银幕形象。在《苏丹》中已经年过50岁的萨尔曼·汗看起来依然强悍壮硕，此次他将在中国观众面前展现自己最擅长的硬汉形象。

　　《苏丹》由萨尔曼·汗、安努舒卡·莎玛主演，讲述了来自印度北方小镇的苏丹对摔角教练的女儿一见钟情，为了追求心仪女孩，从未接触过摔跤的苏丹不仅从头开始学，而且在短时间内就获得了地方冠军，展现了他的决心和天分。

　　娶得美人归的苏丹还和妻子一起代表印度参加奥运，但就在苏丹获得奥运金牌的同时，他却因为骄傲自大而失去了挚爱的家庭，最后事业爱情双失落的苏丹明白唯一能赢回妻子芳心的办法，就是再次夺回属于他的舞台。

   编辑：hello王小羊

关键词： 苏丹 萨尔曼汗 有望引进
关注时光网微信

相关电影/影人

苏丹

苏丹 (2016)

-1.0

导演：Ali Abbas Zafar

主演：萨尔曼·汗

萨尔曼·汗

萨尔曼·汗

Salman Khan

职业：演员 | 制作人 | 编剧
小萝莉的猴神大叔

小萝莉的猴神大叔 (2015)

8.1

导演：卡比尔·汗

主演：萨尔曼·汗

显示更多∨

会员评论 (11)

发表

本周热读

1

这些世界杯巨星还演过电影？

盘点那些活跃在镜头前的绿茵巨人

既是球星，更是影帝？
2

闪瞎眼！北美暑期档强片大集结

除了超级英雄，还有这些良心大片等你pick

北美佳片乱斗暑期档，你最喜欢哪一部？
3

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
4

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
5

姜文亮底牌了！《邪不压正》曝终极预告

国仇家恨血债血偿 彭于晏大白天房顶裸奔

如果说此前几支预告是故布疑阵，那么这支终极预告堪称拨..

查看更多