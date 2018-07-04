该影片改编自台湾爆红同名轻小说《有五个姐姐的我就注定要单身了啊》，讲述了“终极姐宝”李狂龙在五个姐姐的压迫与“霸凌”下，想要通过交女朋友来“换取自由”的故事。





海报中每一位姐姐都手握突显自己个性的“驯龙神器”，男主角李狂龙在“神器”之下所表现出的惊慌失措、忐忑不安等状态，让人不禁感叹姐姐们真是“驯龙有方”。海报背景中的小元素，例如汉堡、教鞭、鼠标、弓箭、玩偶等，都从侧面反映出了姐姐们的日常喜好。而与其他海报中展现五个姐姐对狂龙的“绝对统治地位”不同的是，在热情的红色背景中举起蓝色雪糕的甜系少女小梦则被无数个形态各异的狂龙围绕，仿佛所有的情绪因她而起，也被她抚平，不禁让人猜测她与狂龙有着怎样的特殊关系。





而预告片开篇便是一个傲娇的女声说道：“这女人是全世界最复杂的生物”，紧接着出现了一系列“灾难来临”的恐怖画面，五个姐姐们的出场方式可谓是撼天动地。作为家族中最小的弟弟的李狂龙，则一直被笼罩在这样的阴影之下。他想自由，想摆脱控制，于是负气说出：“我就交个女朋友，让你们永远不要管我！”终于在预告片的最后，一个疑似狂龙“救星”的女孩从天而降，她究竟是什么身份？她又能否救狂龙于水深火热之中？





该影片改编自台湾爆红同名轻小说《有五个姐姐的我就注定要单身了啊》，讲述了“终极姐宝”李狂龙在五个姐姐的压迫与“霸凌”下，想要通过交女朋友来“换取自由”的故事。面对预告片中的五个姐姐对弟弟提出的“苛刻”的择偶标准，李狂龙的扮演者蔡凡熙则表示：“虽然姐姐们的爱充满了很强的控制欲，给狂龙列出的择偶标准很‘打脸’，但她们其实还是世界上最爱弟弟的人。”





编辑：E