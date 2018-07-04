时光网讯
电影《神奇马戏团》
发布了“动物饼干“版海报，影片作为第二十一届金爵奖最佳动画提名作品，由经典动画电影《花木兰》导演托尼·班克罗夫特执导。海报中魔盒开启，伴随着一束神秘的蓝光各种小动物破盒而出，奇幻元素升级使故事发展引人猜想。
这次发布的“动物饼干”版海报整体色彩鲜明，趣味十足。与之前不同的是，这张海报具有很强烈的视觉冲击，大老虎、大猩猩、小猴子、长颈鹿等动物从一个神奇的盒子里喷涌而出，更是增强了影片的奇幻色彩。海报中间则是多次出现过的动物饼干盒子，这个来自喜马拉雅的魔盒开启之后，盒子里的动物饼干变成动物破盒而出，让人不禁猜测影片的故事和这个饼干盒子有着密不可分的关系。
影片由经典动画《花木兰》导演托尼·班克罗夫特执导，《寻梦环游记》
、《神偷奶爸3》
的形象设计师卡特·古德里奇出任该片形象设计。此外，影片的配音阵容更是不容小觑。《寂静之地》
主演艾米莉·布朗特、约翰·卡拉辛斯基再次搭档为该片男女主配音，更有“甘道夫”伊恩·麦克莱恩和西尔维斯特·史泰龙等知名演员强势加盟为影片角色配音。电影讲述了欧文一家三口因叔叔鲍勃的意外去世打破了原本的平静生活。欧文立志要继承马戏团重现昔日光辉，却随着大伯霍勒肖来抢夺继承权、小丑红鼻头拿出了“绝对不能吃”的动物饼干，从而引发出一段神奇的故事。
该片3D与中国巨幕版本将在7月27日同步登陆全国院线。
编辑：Joker