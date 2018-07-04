《神奇马戏团》 发布“动物饼干“版海报。





这次发布的“动物饼干”版海报整体色彩鲜明，趣味十足。与之前不同的是，这张海报具有很强烈的视觉冲击，大老虎、大猩猩、小猴子、长颈鹿等动物从一个神奇的盒子里喷涌而出，更是增强了影片的奇幻色彩。海报中间则是多次出现过的动物饼干盒子，这个来自喜马拉雅的魔盒开启之后，盒子里的动物饼干变成动物破盒而出，让人不禁猜测影片的故事和这个饼干盒子有着密不可分的关系。









该片3D与中国巨幕版本将在7月27日同步登陆全国院线。

编辑：Joker