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没有网没有电的阿修罗界靠什么通讯照明?

电影《阿修罗》发布“奇幻生物”版海报

2018-07-04 09:59:51 来源：Mtime时光网

电影《阿修罗》发布了“奇幻生物”版海报，一次性公布了四种欲界生灵——“没着没落”、“刑天灵兽”、“飞羽蝉箭”、“霓火萤虫”。
　　时光网讯  今日，电影《阿修罗》发布了“奇幻生物”版海报，一次性公布了四种欲界生灵——“没着没落”、“刑天灵兽”、“飞羽蝉箭”、“霓火萤虫”。据悉，这些阿修罗界的神奇生灵不仅造型奇绝，更是发挥了令人意想不到的功能。

　　在此前发布的特辑中，曾详细介绍过阿修罗界两个角色设定——“没着没落”和“没心没肺”，他们是一个人身心两分而产生的生命体。违抗欲望法则的人会被阿修罗王用刑具“飞翅枷”一分为二——“飞翅枷”带着头和脊椎向天空飞去，成为永不能落地的“没着没落”；留下来的部分成为没有思想、行尸走肉一般的“没心没肺”，供阿修罗界的贵族驱使。

　　部分幸运逃脱阿修罗士兵射杀的“没着没落”则被叛军阵营的医生救下，成为叛军的专属“飞行器”。阿修罗士兵制造飞行坐骑的过程同样残忍，是将“飞翅枷”套在“刑天灵兽”的头上，每一次腾空都伴随着灵兽头身分离的痛苦，令人为之惊颤。而这一切，只是阿修罗界欲望至上的法则下黑暗的冰山一角。

　　阿修罗界是一个欲望的世界，一切事物都因欲望而生，所以连通讯系统和照明系统也是有生命的。海报中的“飞羽蝉箭”是叛军女将领华蕊的兵器，它通体发绿，型似夏蝉，而它尖利的嘴部却是多支待发的利箭，顷刻间可取人性命；同时，它还是为叛军打探消息的及时通讯器，是收集情报的一把好手。

　　海报中的另一种生物“霓火萤虫”则更加“智能”，它形似萤火虫，但光亮极强，会随着人们的来去自动开启熄灭身体中的光，仿佛自动感应灯一般，让人不禁大赞“欲望生长体系”让阿修罗人实现了随心所欲。

   编辑：hello王小羊

关键词： 阿修罗 海报
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