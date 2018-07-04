好莱坞灾难电影《惊涛飓浪》已于北美上映。今日，片方发布“灾难版”海报和新版预告，唯美风景下难掩飓风来袭的惊险。





影片根据全美十大真实灾难之一的1983年太平洋飓风海难事件改编，该事件影响力居于全球海难生还事件第一位。1983年，塔米与理查德相遇并坠入爱河，两个热爱航海的年轻人订婚并许下相伴一生的承诺，然而一次横渡太平洋的航行改变了他们的命运。





开启航行3周后，名为“雷蒙德”的四级飓风袭击了他们，该场飓风是太平洋历史上有记载的最强飓风之一。彼时，风速超过每小时140英里，海面掀起高达40英尺的海浪，飓风过后，船体严重受损，绝望与孤独向两人袭来。





值得一提的是，影片《惊涛飓浪》拍摄地正是当年轰动全球的真实海难事件的起点——大溪地。大溪地被游客称赞为“最接近天堂的仙岛，上帝恩赐的礼物”。为了还原真实场景，导演采取实景拍摄，将大溪地绝美与残酷的双重面貌进行了展现，力求让观众切身体会到人类在大自然面前的无助与坚强。





影片自北美上映后，获得不错反响，国外权威媒体也对影片赞赏，《滚石》杂志表示“作为导演，巴塔萨·科马库是一个灾难大师，他灵活地安排了一系列的场景，不管是精彩的开场镜头，还是让人陷入绝境的风暴”；《The Playlist》网站的金柏·迈尔斯点评道：“影片在浪漫的梦境和痛苦的噩梦之间、在幸福和绝望之间转换，影片摄影捕捉到了大溪地的美景以及塔米、理查德单纯的幸福”。

编辑：hello王小羊