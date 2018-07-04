《摩天营救》发布“高空奇迹”特辑，全面揭秘影片中世界第一高摩天大楼“珍珠塔”的诞生缘由和设计灵感，“巨石”强森表示，这栋远超现有世界第一高楼迪拜哈利法塔的摩天大楼是片中重要角色。













作为《摩天营救》的一个重要角色，高3500英尺共240层的珍珠塔由世界闻名的美术置景设计师詹姆斯·D·比斯设计，灵感源自中国关于龙和珍珠的传说，从外形到内饰再到大楼标志均与“龙和珍珠”有关，导演罗森·马歇尔·瑟伯介绍，“如果你从侧面看这个建筑，你可以看到龙的眼睛。”





设计师则表示，“这条龙从水里腾空而起，和一些曲折蜿蜒的结构缠绕在一起，直奔珍珠而去”，龙的眼睛与珍珠合二为一，成为了珍珠塔顶的圆球，“这个成为了整座建筑的隐喻。”





珍珠塔融合了前所未有的技术与设计理念，不仅配备了剧院、酒店、餐厅、带花园的高级公寓，中心更是建造了30层高的空中花园，大楼还自带涡轮机可自生能源，可谓“高空奇迹”。饰演珍珠塔缔造者赵的黄经汉表示，“整栋楼的设计努力去达到人类设计的顶点，但同时这也正是珍珠塔的两面性”，饰演强森妻子的内芙·坎贝尔则表示更喜欢“脚踏实地”，二人的说法为珍珠塔增添了神秘性。











为了让观众能够更真切的体验到珍珠塔的魅力，《摩天营救》剧组不仅邀请设计世界最高建筑迪拜塔的设计师阿德里安·史密斯给予咨询，更是采用实景搭建和特效绿幕双重制作保证观影效果，“从大楼的225层往上，用连续镜头传递持续向上移动的感觉，而非平移”。“巨石”强森也介绍到，《摩天营救》致敬了两部经典影片《虎胆龙威》和《火烧摩天楼》，在千米高空上展现“摩天营救”，营造出前所未有的体验感。





《摩天营救》此前发布的预告片中，强森凌空跃进珍珠塔和徒手攀爬外墙的镜头就让网友过目难忘，此次发布的特辑更是不断爆出猛料，特辑最后的镜头，黄经汉向强森展示了珍珠塔最令人自豪的部分——原本封闭的空间，瞬间变成360°全透明的观景台，宛如悬浮千米高空之中。





据悉，《摩天营救》由美国传奇影业和美国环球影业联合出品、罗森·马歇尔·瑟伯执导，道恩·强森、内芙·坎贝尔、黄经汉、罗兰·默勒、诺亚·泰勒、文峰、巴勃罗·施瑞博尔、昆凌等共同主演，将于7月20日全国公映。



