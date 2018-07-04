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姚星彤主演《冷恋时代》“五美”集结

电影首曝剧照　高配女人上演一出好戏

2018-07-04 10:48:24 来源：Mtime时光网

影片中，姚星彤和她的闺蜜都是现代都市中“冷恋人”的代表，过了轰轰烈烈飞蛾扑火的恋爱年纪，开始冷静思考遇到的男人是否合适。

等爱解冻版海报

　　时光网讯  近日，电影《冷恋时代》曝光了首组剧照，在剧照中，姚星彤董琦梦丽朱璇李东艾所饰演的“冷恋五美”悉数出镜。伴随“冷恋五美”的剧照曝光，片方同时还公开了一张“等爱解冻版”海报，蓝裙女子背影优雅寂寥。一句“我独舞，你微笑；你不来，我不老”更是将电影中“冷恋五美”的“冷恋状态”展现出来。

　　电影《冷恋时代》将镜头对准现代都市中的独立女性，描绘了都市女子后现代爱情生活群像，她们理性淡然、体面自保，在紧要关头却牢牢把握了自己人生和幸福的方向。

　　“冷恋”是2018年流行词，从字面意思来看，是热恋的反义词，简单来说，就是冷静的恋爱。岁月无情，生活不易，经历越多让人们越发越不敢全心付出爱。成年人的世界里，更多的不再是少男少女初陷爱情时的如胶似漆、浓情蜜意，而是希求体面自保的冷恋。

　　“冷恋人”习惯用“不主动、不承诺、不负责”的三不原则来处理感情，他们不再轻易心动，或者说是有意地克制自己的心动，他们害怕给出的承诺会成为自由的枷锁，内心却暗暗期盼有人会主动对自己说出“共度一生”的承诺。

　　影片中，姚星彤和她的闺蜜都是现代都市中“冷恋人”的代表，过了轰轰烈烈飞蛾扑火的恋爱年纪，开始冷静思考遇到的男人是否合适，学会了克制心动。可命运似乎总是爱跟人开玩笑，当你选择对爱情随遇而安时，它却给你抛出各种各样的爱情诱惑。

   编辑：hello王小羊

关键词： 冷恋时代 剧照
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