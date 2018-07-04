影片中，姚星彤和她的闺蜜都是现代都市中“冷恋人”的代表，过了轰轰烈烈飞蛾扑火的恋爱年纪，开始冷静思考遇到的男人是否合适。





电影《冷恋时代》将镜头对准现代都市中的独立女性，描绘了都市女子后现代爱情生活群像，她们理性淡然、体面自保，在紧要关头却牢牢把握了自己人生和幸福的方向。





“冷恋”是2018年流行词，从字面意思来看，是热恋的反义词，简单来说，就是冷静的恋爱。岁月无情，生活不易，经历越多让人们越发越不敢全心付出爱。成年人的世界里，更多的不再是少男少女初陷爱情时的如胶似漆、浓情蜜意，而是希求体面自保的冷恋。





“冷恋人”习惯用“不主动、不承诺、不负责”的三不原则来处理感情，他们不再轻易心动，或者说是有意地克制自己的心动，他们害怕给出的承诺会成为自由的枷锁，内心却暗暗期盼有人会主动对自己说出“共度一生”的承诺。





影片中，姚星彤和她的闺蜜都是现代都市中“冷恋人”的代表，过了轰轰烈烈飞蛾扑火的恋爱年纪，开始冷静思考遇到的男人是否合适，学会了克制心动。可命运似乎总是爱跟人开玩笑，当你选择对爱情随遇而安时，它却给你抛出各种各样的爱情诱惑。

编辑：hello王小羊