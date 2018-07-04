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NBA巨星云集!喜剧《德鲁大叔》有望引进

欧文首次跨界进军好莱坞 北美首映球迷嗨了

2018-07-04 11:04:56 来源：Mtime时光网

由凯里·欧文、沙奎尔·奥尼尔、克里斯·韦伯、雷吉·米勒、内特·罗宾逊、阿隆·戈登等多位NBA巨星共同主演的运动喜剧《德鲁大叔》上周末在北美公映，据悉该片有望与内地影迷见面。
　　时光网讯凯里·欧文沙奎尔·奥尼尔克里斯·韦伯雷吉·米勒、内特·罗宾逊、阿隆·戈登等多位NBA巨星共同主演的运动喜剧《德鲁大叔》于美国时间6月29日北美公映，首周末收获出色的票房与口碑成绩，被称为《空中大灌篮》之后又一部运动喜剧大作，凯里·欧文凭借片中出色的表现，成为NBA最新跨界代表。

 　　《德鲁大叔》这部由狮门影业发行的运动喜剧电影，映后口碑获得多方的热烈反响。上映当天，影片在CinemaScore的影院调查中得到了“A”等，观众评价整体较高。评分网站“烂番茄”也有67%新鲜度，对于喜剧作品来说表现不俗。同时有众多新鲜评论表示：“凯里·欧文的跨界表演非常具有亲切感！”，许多主流影评人都称赞了演员们的表演：“谁能想到这帮NBA全明星阵容能变成如此搞笑的喜剧演员？”。IMDb网站上也有许多影迷发表了各类正面评价：“电影一个尿点都没有，总是在期待更多好笑的地方！”、“带着我的儿子女儿一起去看，爆笑不止。”、“我不是篮球粉但也能很好的融入到电影中。”

　　美国时间6月26日，欧文携手名人堂级球员沙奎尔·奥尼尔、克里斯·韦伯、雷吉·米勒、丽萨·莱斯利、内特·罗宾逊，魔术队新星阿隆·戈登，以及主演里尔·莱尔·哈瓦瑞、尼克·克罗尔和埃丽卡·阿什在纽约参加了他们联合主演的电影《德鲁大叔》全球首映礼。盛大的首映礼就像是在麦迪逊花园广场迎接东部新皇帝的登基仪式一般，也让众多粉丝疯狂不已。

　　电影《德鲁大叔》已于6月28日在香港，早北美一天上映，台湾也已定档7月27日公映。据悉，内地众多篮球迷和影迷也有望在大银幕上，一睹这部运动喜剧的风采。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 德鲁大叔
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