特辑一开场就展现了一场片中“笑”果十足的片段，冤家之间的“怼”手戏比比皆是。影片主演威尔·阿奈特凭借动画《马男波杰克》中马男声优而被观众熟知。













本次发布的特辑一开场就展现了一场片中“笑”果十足的片段，弗兰克第一次给麦克斯洗澡，后者则放射“神秘气体”表达自己对这位人类搭档的不满，可以想见片中这对冤家之间的“怼”手戏比比皆是。





《汪星卧底》一改往日人宠电影的固有模式，为狗狗警察赋予更明显的人类特征，片中麦克斯不仅酷爱嘻哈，更是有嘴炮十级护体，成为电影中怼天怼地怼空气的毒舌担当。

















本次发布的采访特辑首次曝光大量幕后秘闻，主演威尔·阿奈特自曝在拍摄现场“不得不阻止自己抚摸狗狗”，足见这对戏里“怼”手戏外十足的恩爱。不仅如此，威尔还经常给弗兰克擦拭口水，亲如一家。





除“顶级爱犬人士”身份外，威尔演技更颇受肯定，该片制片人菲利普·冯·阿芬斯里本评价：“威尔的长相、态度和声音都恰到好处”，影片女主娜塔莎·雷昂表示“和威尔共事很开心，拍戏时轻松愉快”。对于影片质量众主创都有信心，制片人向观众保证“在96分钟里，带你逃到梦幻世界”。