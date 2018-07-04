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马男声优PK汪星人 嘴上功夫谁更强?

《汪星卧底》首次曝光人狗“怼”手戏

2018-07-04 11:14:51 来源：Mtime时光网

特辑一开场就展现了一场片中“笑”果十足的片段，冤家之间的“怼”手戏比比皆是。影片主演威尔·阿奈特凭借动画《马男波杰克》中马男声优而被观众熟知。
　　时光网讯  消暑全家欢电影《汪星卧底》继定档7月20日后，今日再发物料，首度揭秘影片欢脱背后的人犬“怼”手戏。该片讲述了警犬麦克斯和FBI探员弗兰克为侦破珍稀动物偷盗案而“伪装”参加全球知名犬展，一人一犬自此走上了“汪星101”的翻盘之路。




　　本次发布的特辑一开场就展现了一场片中“笑”果十足的片段，弗兰克第一次给麦克斯洗澡，后者则放射“神秘气体”表达自己对这位人类搭档的不满，可以想见片中这对冤家之间的“怼”手戏比比皆是。

　　《汪星卧底》一改往日人宠电影的固有模式，为狗狗警察赋予更明显的人类特征，片中麦克斯不仅酷爱嘻哈，更是有嘴炮十级护体，成为电影中怼天怼地怼空气的毒舌担当。




　　除另类“狗设”外，人宠关系亦是该片一大亮点，影片主演威尔·阿奈特凭借知名美国动画《马男波杰克》中马男声优而被观众熟知，凭借磁性嗓音被国内观众誉为“最具声音识别度的美国演员”。

　　本次发布的采访特辑首次曝光大量幕后秘闻，主演威尔·阿奈特自曝在拍摄现场“不得不阻止自己抚摸狗狗”，足见这对戏里“怼”手戏外十足的恩爱。不仅如此，威尔还经常给弗兰克擦拭口水，亲如一家。

　　除“顶级爱犬人士”身份外，威尔演技更颇受肯定，该片制片人菲利普·冯·阿芬斯里本评价：“威尔的长相、态度和声音都恰到好处”，影片女主娜塔莎·雷昂表示“和威尔共事很开心，拍戏时轻松愉快”。对于影片质量众主创都有信心，制片人向观众保证“在96分钟里，带你逃到梦幻世界”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 汪星卧底 特辑
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汪星卧底

汪星卧底 (2018)

0.0

导演：拉加·高斯内尔

主演：威尔·阿奈特

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