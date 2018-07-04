特辑中，彭昱畅饰演的时分秉持“坑妹”属性不动摇，弄出电影的“十万个小细节”考核让张子枫出糗。“开心的手环是什么颜色”、“妹妹拍打戏时穿衣服上是什么字”等奇葩问题令人瞠目结舌。





特辑中，哥哥彭昱畅大秀激将法，并发起电影拍摄细节十连问，众人挑战“最强大脑”。妹妹张子枫挑战失败，惨遭“宇宙无敌大力弹脑门”惩罚。同时片方也公布了一组电影最新剧照，“分组”展现了六位演员之间的亲情、友情，真实复现了现代年轻人的生活状态，以及兄妹、朋友之间的相处模式。





电影《快把我哥带走》围绕张子枫彭昱畅饰演日常互怼“分秒必争”的兄妹展开，从台前到幕后，分分秒秒两人都把“互怼”发挥到了极致。





特辑中，彭昱畅饰演的时分秉持“坑妹”属性不动摇，弄出电影的“十万个小细节”考核让张子枫出糗。“开心的手环是什么颜色”、“妹妹拍打戏时穿衣服上是什么字”等奇葩问题令人瞠目结舌。赵今麦、孙泽源、刘冠毅三位好友连胜，张子枫却连连惨败，被“无赖哥哥”彭昱畅宇宙无敌大力弹脑门，最后只能以“暴力”解决。





值得一提的是“万岁哥哥”易安音乐社方翔锐不过是离开了一小会，游戏就已经结束，被网友戏称：“上趟厕所错过全世界”。

编辑：hello王小羊