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阿汤哥《壮志凌云2》敲定新搭档

"爆裂鼓手"迈尔斯特勒加盟 饰演古斯之子

2018-07-04 15:19:59 来源：Mtime时光网

《爆裂鼓手》男星迈尔斯·特勒将加入《壮志凌云2》，饰演阿汤哥片中搭档古斯的儿子。


　　时光网讯 阿汤哥新片《壮志凌云2》再添主演，《爆裂鼓手》男星迈尔斯·特勒将加入剧组，饰演阿汤哥片中搭档古斯的儿子。

　　在1986年的《壮志凌云》中，安东尼·爱德华兹饰演的古斯与阿汤哥饰演的马弗里克是出生入死的好搭档。一场意外事故夺去了古斯的生命，他年幼的儿子也曾经在原作里短暂露面。

　　据好莱坞媒体报道，《壮志凌云2》针对该角色试镜过迈尔斯·特勒、尼古拉斯·霍尔特格伦·鲍威尔，片方早期还考虑过迪伦·奥布莱恩奥斯汀·巴特勒等新生代男星。最终迈尔斯·特勒脱颖而出获得角色。

左：《壮志凌云》古斯扮相；右：格伦·鲍威尔

　　迈尔斯·特勒加盟的新闻曝光后，许多网友纷纷为长相神似原作古斯的格伦·鲍威尔鸣不平。鲍威尔随手转发幽默自嘲，佯装要摘掉卧室里所有的阿汤哥海报，最后补充说：“算了，海报就留在墙上吧”。


鲍威尔幽默回应落选

　　《壮志凌云》1986年上映后大获成功，导演托尼·斯科特与主演们始终渴望推出一部续集。由于主创片约缠身与续集剧本的开发难度较大，直到2010年，托尼·斯科特才终于宣布与阿汤哥共同回归《壮志凌云2》。

　　遗憾的是，2012年托尼·斯科特因为罹患癌症自杀身亡，让整个项目停滞。随后阿汤哥一直在推动续集的项目，直到去年派拉蒙宣布了档期安排，曾与阿汤哥合作过《遗落战境》的导演约瑟夫·科辛斯基加盟掌舵，让影迷等待了33年的续集才真正起飞。

　《壮志凌云2》日前已经启动制作，将于2019年7月12日北美上映。

   编辑：Joker

关键词： 壮志凌云2 迈尔斯·特勒
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壮志凌云2

壮志凌云2 (2019)

0.0

导演：约瑟夫·科辛斯基

主演：汤姆·克鲁斯

迈尔斯·特勒

迈尔斯·特勒

Miles Teller

职业：演员 | 制作人

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