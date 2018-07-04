《爆裂鼓手》男星迈尔斯·特勒将加入《壮志凌云2》，饰演阿汤哥片中搭档古斯的儿子。





时光网讯 阿汤哥新片《壮志凌云2》再添主演，《爆裂鼓手》男星迈尔斯·特勒将加入剧组，饰演阿汤哥片中搭档古斯的儿子。

在1986年的《壮志凌云》中，安东尼·爱德华兹饰演的古斯与阿汤哥饰演的马弗里克是出生入死的好搭档。一场意外事故夺去了古斯的生命，他年幼的儿子也曾经在原作里短暂露面。

据好莱坞媒体报道，《壮志凌云2》针对该角色试镜过迈尔斯·特勒、尼古拉斯·霍尔特与格伦·鲍威尔，片方早期还考虑过迪伦·奥布莱恩与奥斯汀·巴特勒等新生代男星。最终迈尔斯·特勒脱颖而出获得角色。

左：《壮志凌云》古斯扮相；右：格伦·鲍威尔

迈尔斯·特勒加盟的新闻曝光后，许多网友纷纷为长相神似原作古斯的格伦·鲍威尔鸣不平。鲍威尔随手转发幽默自嘲，佯装要摘掉卧室里所有的阿汤哥海报，最后补充说：“算了，海报就留在墙上吧”。





鲍威尔幽默回应落选

《壮志凌云》1986年上映后大获成功，导演托尼·斯科特与主演们始终渴望推出一部续集。由于主创片约缠身与续集剧本的开发难度较大，直到2010年，托尼·斯科特才终于宣布与阿汤哥共同回归《壮志凌云2》。

遗憾的是，2012年托尼·斯科特因为罹患癌症自杀身亡，让整个项目停滞。随后阿汤哥一直在推动续集的项目，直到去年派拉蒙宣布了档期安排，曾与阿汤哥合作过《遗落战境》的导演约瑟夫·科辛斯基加盟掌舵，让影迷等待了33年的续集才真正起飞。

《壮志凌云2》日前已经启动制作，将于2019年7月12日北美上映。