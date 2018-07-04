网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

2018-07-04 12:22:22 来源：Mtime时光网

《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以IMAX、中国巨幕等多种制式同步上映。
　　时光网讯  为了让广大观众尽早一睹“药神”全貌，《我不是药神》宣布将于7月5日提档上映，并以IMAX、中国巨幕等多种制式同步上映。

　　自6月30日开启全国分时段超前点映，《我不是药神》在时光网拿到开局8.8分的成绩，近两年口碑飘红的《疯狂动物城》和《摔跤吧！爸爸》为8.6分，华语片方面，偏商业类型片的《红海行动》8.1分，艺术片《嘉年华》8.9分。

　　《我不是药神》当前热映口碑第一，仅6月30日14:00-15:00，7月1日14:00-17:00，7月3日18:30-20:30，点映6小时票房突破9920万，点映即收获单日票房冠军，点映票房破亿，观影人次破286.1万。

　　7月3日，《我不是药神》首映礼热度依旧，“两弹一新”组合宁浩徐峥文牧野，携主演周一围、王传君、谭卓、章宇、王砚辉、王佳佳、朱耕佑悉数亮相，嘉宾众星杨受成、曹保平、顾长卫、管虎、何平、彭大魔、闫非、沈严、肖央、田壮壮、王红卫、忻钰坤、蒋雯丽、梁天、黄渤、姚晨、马苏、夏雨、于和伟、张译、王丽坤、春夏、贾玲、王迅、屠洪刚、郝云、栗坤亦现身一同观影。

　　作为“坏猴子72变电影计划”的力作，亦是宁浩徐峥五度联手、十二年后再度进驻暑期档的重磅作品，《我不是药神》努力突破国产影片类型，在欢乐幽默基调中，加入深刻现实意义，生动再现因“药”而展开小人物成长故事。

　　导演文牧野阐释：“《我不是药神》有关于希望，希望看完之后能够更有希望面对生活中的困难。”监制宁浩以简短有力的“谢谢”表达着万语千言。监制兼领衔主演徐峥表示：“作为电影人我特别骄傲，特别有尊严，《我不是药神》让人看到了希望之光。” 

　　观看影片后，顾长卫导演暖心发言：“难得有这样的电影在银幕上呈现给大家。以勇气和良心，面对现实，面对我们都会遇到的挑战。有良心、有责任心、有爱的电影。谢谢你们。”曹保平导演现场诚挚分享：“中国电影已经很少有这种触及现实、引起共鸣的电影，我们忽略了太多年，终于有这么一部片子走了回来。完成度高，演员都非常好。这对中国电影是个非常棒的启发。”

　　蒋雯丽亦表示：“感谢你们做了这么一部好电影给大家。”姚晨则称《我不是药神》是一部熠熠生辉的良心之作，充满希望，看到了爱。黄渤在观影后，以“值了”称赞久违的好电影。张译以“群星荟萃”形容所有演员的演技，夏雨真诚评价：“这部电影很珍贵。”

　　值得一提的是，在《我不是药神》首映礼上，原型人物陆勇亦莅临现场观影，分享了逐步改善的病患现状：“电影非常有感染力。国家推出了很多政策，患者的情况也比原来好很多。你看，16年了我还站在这里，非常健康。”据悉，在陆勇先生的倡议下，由片方以及主创人员筹集，捐赠200万元人民币给白血病患者。

   编辑：hello王小羊

关键词： 我不是药神 提档 破亿
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

我不是药神

我不是药神 (2018)

0.0

导演：文牧野

主演：徐峥 周一围

徐峥

徐峥

Zheng Xu

职业：演员 | 制作人
宁浩

宁浩

Hao Ning

职业：导演 | 制作人
文牧野

文牧野

职业：导演 | 编剧
显示更多∨

会员评论 (30)

发表

本周热读

1

这些世界杯巨星还演过电影？

盘点那些活跃在镜头前的绿茵巨人

既是球星，更是影帝？
2

闪瞎眼！北美暑期档强片大集结

除了超级英雄，还有这些良心大片等你pick

北美佳片乱斗暑期档，你最喜欢哪一部？
3

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
4

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
5

姜文亮底牌了！《邪不压正》曝终极预告

国仇家恨血债血偿 彭于晏大白天房顶裸奔

如果说此前几支预告是故布疑阵，那么这支终极预告堪称拨..

查看更多