《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以IMAX、中国巨幕等多种制式同步上映。





自6月30日开启全国分时段超前点映，《我不是药神》在时光网拿到开局8.8分的成绩，近两年口碑飘红的《疯狂动物城》和《摔跤吧！爸爸》为8.6分，华语片方面，偏商业类型片的《红海行动》8.1分，艺术片《嘉年华》8.9分。





《我不是药神》当前热映口碑第一，仅6月30日14:00-15:00，7月1日14:00-17:00，7月3日18:30-20:30，点映6小时票房突破9920万，点映即收获单日票房冠军，点映票房破亿，观影人次破286.1万。









作为“坏猴子72变电影计划”的力作，亦是宁浩徐峥五度联手、十二年后再度进驻暑期档的重磅作品，《我不是药神》努力突破国产影片类型，在欢乐幽默基调中，加入深刻现实意义，生动再现因“药”而展开小人物成长故事。





导演文牧野阐释：“《我不是药神》有关于希望，希望看完之后能够更有希望面对生活中的困难。”监制宁浩以简短有力的“谢谢”表达着万语千言。监制兼领衔主演徐峥表示：“作为电影人我特别骄傲，特别有尊严，《我不是药神》让人看到了希望之光。”





观看影片后，顾长卫导演暖心发言：“难得有这样的电影在银幕上呈现给大家。以勇气和良心，面对现实，面对我们都会遇到的挑战。有良心、有责任心、有爱的电影。谢谢你们。”曹保平导演现场诚挚分享：“中国电影已经很少有这种触及现实、引起共鸣的电影，我们忽略了太多年，终于有这么一部片子走了回来。完成度高，演员都非常好。这对中国电影是个非常棒的启发。”





蒋雯丽亦表示：“感谢你们做了这么一部好电影给大家。”姚晨则称《我不是药神》是一部熠熠生辉的良心之作，充满希望，看到了爱。黄渤在观影后，以“值了”称赞久违的好电影。张译以“群星荟萃”形容所有演员的演技，夏雨真诚评价：“这部电影很珍贵。”





值得一提的是，在《我不是药神》首映礼上，原型人物陆勇亦莅临现场观影，分享了逐步改善的病患现状：“电影非常有感染力。国家推出了很多政策，患者的情况也比原来好很多。你看，16年了我还站在这里，非常健康。”据悉，在陆勇先生的倡议下，由片方以及主创人员筹集，捐赠200万元人民币给白血病患者。

编辑：hello王小羊