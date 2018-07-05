好莱坞明星“百家讲坛”，看看让诸位巨星们发自内心受到感动的艺术作品，都分别是什么？

时光网洛杉矶讯 对于一些名人，特别是那些经常出现在屏幕上，出演过许多深受观众喜欢的电影与英美剧的明星来说，人们很容易忘记他们也只是普通人，他们也会被一件艺术品所感动。





时光网记者在为读者报道全球最新的电影资讯和电视电影作品时，也采访到了许多当今最受瞩目的明星。在最近半年里，我们向每一位明星问了同一个问题：他们最近看到的， 无论是电影、电视节目、照片、歌曲、书、画作或者任何作品，令他们发自内心深处受到感动的艺术作品是什么？

























编者注：Prune Nourry（1985-），法国多学科艺术家，专攻雕塑。没有找到她名为“Peace”的作品的介绍，但此前作品《女童俑》是将中国的兵马俑脸部做成了女孩儿的样子，曾在世界各地展出，最终于2015年在中国被埋起来，将于2030年重新挖出来，这个听上去比较符合大表姐的描述。这件作品旨在反映社会上男女不平等的问题——“性别选择”的意思，就是类似于只生男，不生女。































（中间的是年幼的斯导）







