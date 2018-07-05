时光网洛杉矶讯 对于一些名人，特别是那些经常出现在屏幕上，出演过许多深受观众喜欢的电影与英美剧的明星来说，人们很容易忘记他们也只是普通人，他们也会被一件艺术品所感动。
时光网记者在为读者报道全球最新的电影资讯和电视电影作品时，也采访到了许多当今最受瞩目的明星。在最近半年里，我们向每一位明星问了同一个问题：他们最近看到的，无论是电影、电视节目、照片、歌曲、书、画作或者任何作品，令他们发自内心深处受到感动的艺术作品是什么？
詹妮弗·劳伦斯
：我昨天刚在巴黎看到了“Peace”这个作品，我没法描述这段经历，任何语言都会让这个作品的力量大打折扣。它是关于中国“性别选择”的问题
，创作者Prune Nourry制作了真人大小的雕塑，面庞非常独特。她把这些雕塑埋了起来，然后会在2030年重新挖出来，我当时离这部作品非常近，光是看着它们就让我想哭了。
编者注：Prune Nourry（1985-），法国多学科艺术家，专攻雕塑。没有找到她名为“Peace”的作品的介绍，但此前作品《女童俑》是将中国的兵马俑脸部做成了女孩儿的样子，曾在世界各地展出，最终于2015年在中国被埋起来，将于2030年重新挖出来，这个听上去比较符合大表姐的描述。这件作品旨在反映社会上男女不平等的问题——“性别选择”的意思，就是类似于只生男，不生女。
克里斯·海姆斯沃斯
：我之前买过一个艺术家的画，他还在几年前拿到过阿奇博奖（澳大利亚最重要的肖像画类奖项）。我喜欢大卫·古皮利
的作品，他本来是澳大利亚的原著民演员，也是个舞蹈家
。他创作了很多画作，关于土著家庭、土著老人等等，每一幅我都很喜欢。我很长时间都没怎么体验过艺术作品了，所以当我被他的画迷住时，还是有点被惊到了，我觉得他是个非常特别的艺术家。
盖尔·加朵
：我刚看了HBO的斯导纪录片《史蒂文·斯皮尔伯格》
，受到了很多启发。我才意识到他的电影对我人生有多重要
，纪录片会把他的作品一帧一帧放出来，我发现每一张画面我都知道出处
。特别有趣的是，我几个月前在纽约见到了斯皮尔伯格，我们坐在一起聊了会天。我当时正在录《周六夜现场》
，他正好在观众席里，想见我，我当时反应是：“什么？斯皮尔伯格和观众坐在一起？天啊！”
（中间的是年幼的斯导）
我感到有点尴尬，告诉他说：“谢谢你，幸亏大家没跟我说你在台下，否则我根本录不了了。”但和他聊过之后，你会发现像他这么成功的人，还是那么平易近人。看了纪录片之后，我被他的认真和细致惊到了，还有所他经历的改变。从一开始他其实非常商业，人们也不怎么看重他，直到《辛德勒的名单》
后，大家才开始意识到他的伟大。他真的非常棒，那部电影更加深了我这种印象。
迈克尔·法斯宾德
：我不知道，可能是《敦刻尔克》
。我刚看完这部电影，觉得这是一部杰作。我觉得电影的声音设计，还有每个角色的经历都非常难以置信，但最厉害的还是摄影，以及诺兰用摄像机叙述故事的方式
。
安吉丽娜·朱莉
：这个问题真有趣，让我比较感动的是一个叫JR的摄影师，他总喜欢创作人脸的大特写。最近几年我非常喜欢他的作品，以及他创作艺术的方式——他不需要任何解释，只是通过创作和人们产生交流和沟通
，而他的作品总能引发像你我这样的人聚在一起，谈论他的作品。他只需要创作出艺术品，然后等待发酵。国外也有他的作品，比如阿富汗或柬埔寨，他也跟奥运会合作过。
左为JR