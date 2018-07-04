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古装动作电影《天下第一镖局》
今日曝光了定档预告及定档海报，宣布定档8月24日。该片汇聚了以樊少皇
为首的诸多功夫影星，真刀真枪、拳拳到肉，真实还原了古代镖师血雨腥风的江湖路。
《天下第一镖局》
讲述的故事发生在清康熙年间，吴三桂起兵反清失败，大势已去，吕良伟饰演的大将马宝助李蓝妮饰演的贵妃陈圆圆等人归隐山林。为保路途平安，马宝不得不“借江湖力”，樊少皇饰演的杨六安设立的清平镖局被选中担此重任。走镖途中，杨六安一行遭到各路土匪和清兵将领的拦截，经历了多场生死血战，为恪守“人在镖在”的承诺九死一生。
预告片中，在时局动荡和各方利益的驱使下，镖局在途中屡次遭受各方追杀和暗算，大量炮火连天战争场面，拳拳到肉的打斗场面十分酣畅淋漓，令人热血沸腾；车永莉饰演的阿朵也将尽显侠女风范；海报中的背景暗潮汹涌，预示着这次走镖并不简单，导演陶盟喜说：“保镖就是保信义、保和平，镖局人也将恪守“人在镖在”的诺言和职业操守。”在这样跌宕起伏的保镖之路上，他们经历了怎样的生死对决，这一切都有待探寻。
《天下第一镖局》
由陶盟喜执导，樊少皇、车永莉、释彦能、吕良伟、李蓝妮、卢惠光、梁家仁、陈之辉、连凯领衔主演，将于8月24日全国公映。
编辑：隐饮