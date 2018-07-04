网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

古装动作片《天下第一镖局》定档8.24

樊少皇车永莉领衔主演 定档预告&海报双发

2018-07-04 14:33:22 来源：Mtime时光网

古装动作片《天下第一镖局》定档8月24日上映，樊少皇、车永莉领衔主演，拳拳到肉的打斗场面十分酣畅淋漓。
     

《天下第一镖局》定档预告

时光网讯 古装动作电影《天下第一镖局》今日曝光了定档预告及定档海报，宣布定档8月24日。该片汇聚了以樊少皇为首的诸多功夫影星，真刀真枪、拳拳到肉，真实还原了古代镖师血雨腥风的江湖路。

       《天下第一镖局》讲述的故事发生在清康熙年间，吴三桂起兵反清失败，大势已去，吕良伟饰演的大将马宝助李蓝妮饰演的贵妃陈圆圆等人归隐山林。为保路途平安，马宝不得不“借江湖力”，樊少皇饰演的杨六安设立的清平镖局被选中担此重任。走镖途中，杨六安一行遭到各路土匪和清兵将领的拦截，经历了多场生死血战，为恪守“人在镖在”的承诺九死一生。

       预告片中，在时局动荡和各方利益的驱使下，镖局在途中屡次遭受各方追杀和暗算，大量炮火连天战争场面，拳拳到肉的打斗场面十分酣畅淋漓，令人热血沸腾；车永莉饰演的阿朵也将尽显侠女风范；海报中的背景暗潮汹涌，预示着这次走镖并不简单，导演陶盟喜说：“保镖就是保信义、保和平，镖局人也将恪守“人在镖在”的诺言和职业操守。”在这样跌宕起伏的保镖之路上，他们经历了怎样的生死对决，这一切都有待探寻。

       《天下第一镖局》由陶盟喜执导，樊少皇、车永莉、释彦能、吕良伟、李蓝妮、卢惠光、梁家仁、陈之辉、连凯领衔主演，将于8月24日全国公映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 天下第一镖局 樊少皇 车永莉
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

天下第一镖局

天下第一镖局 (2018)

0.0

导演：陶盟喜

主演：樊少皇 车永莉

樊少皇

樊少皇

Siu-Wong Fan

职业：演员 | 制作人

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
2

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
3

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
4

姜文亮底牌了！《邪不压正》曝终极预告

国仇家恨血债血偿 彭于晏大白天房顶裸奔

如果说此前几支预告是故布疑阵，那么这支终极预告堪称拨..
5

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..

查看更多