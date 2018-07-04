古装动作片《天下第一镖局》定档8月24日上映，樊少皇、车永莉领衔主演，拳拳到肉的打斗场面十分酣畅淋漓。









预告片中，在时局动荡和各方利益的驱使下，镖局在途中屡次遭受各方追杀和暗算，大量炮火连天战争场面，拳拳到肉的打斗场面十分酣畅淋漓，令人热血沸腾；车永莉饰演的阿朵也将尽显侠女风范；海报中的背景暗潮汹涌，预示着这次走镖并不简单，导演陶盟喜说：“保镖就是保信义、保和平，镖局人也将恪守“人在镖在”的诺言和职业操守。”在这样跌宕起伏的保镖之路上，他们经历了怎样的生死对决，这一切都有待探寻。





编辑：隐饮