韩延透露，早在架构电影世界观时，就希望游轮的首领是西方面孔。而他在邀请道格拉斯出演前，特意写了一万多字的人物小传细致解读角色。如此深入地交流，为导演和演员后续拍摄奠定了良好基础。













迈克尔·道格拉斯在《动物世界》中饰演“命运号”游轮的掌舵者安德森，是郑开司上船的直接推动者。特辑开头，伴随手杖敲击大理石地面的清晰声音，道格拉斯气定神闲的出场，宣布命运号启航。短短几个镜头就将这位一流电影演员炉火纯青的演技具象表现出来。





韩延导演透露，早在架构电影世界观时，就希望游轮组织的首领是西方面孔。而他在邀请道格拉斯出演前，特意写了一万多字的人物小传细致解读角色。如此深入地交流，为导演和演员后续拍摄奠定了良好的基础。













拍摄过程中，精益求精的韩延每场戏通常会多拍几条，以求获得更完美的表现效果。有趣的是，向来拍戏不看回放的道格拉斯，突然有一天和导演表示要看回放，并疑惑问道“我是哪里不好，为什么要多拍几次？”在知晓导演意图后，两人的配合更加默契。





韩延盛赞道格拉斯的气场和状态无人能及，即使现场有几百名外国演员，依然可以第一眼就看到道格拉斯。有幸和奥斯卡影帝彪戏的李易峰也充分表达了自己对于道格拉斯演技的佩服之情，“他只用一个简单动作，人物的感觉就都出来了”。





众多奖项加身的道格拉斯，将安德森杀伐决断的强大气场表现的淋漓尽致。从他口中说出“在这里没有国别，没有道德”的台词，挑明了“动物世界”斗兽场的无序性。“这个人，企图把卡片扔进马桶，不要试图耍聪明”再现了游轮上亡命徒们毫无底线的欺诈争夺与人性的自私懦弱。伴随紧张刺激的背景音乐，游轮上的紧迫气息扑面而来。最后一句“let’s the games begin”更是直接点明主题，凸显游轮众人以动物本能游戏人间的生存原则。





道格拉斯本人表示，他非常喜欢安德森这一角色，人物性格的迷人之处在于他的深不可测。安德森作为游戏规则的制定者，老谋深算且暗藏杀机，语调稍一加重便令人脊背生凉。无论是大发雷霆怒而举枪的危险画面，还是对“这个破船的名字我总是一次念不下来”的到位演绎，均可以看出道格拉斯的功底。