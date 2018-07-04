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万达电影跨界引领世界杯狂欢季

"大力神杯"同款定制套餐了解一下？

2018-07-04 16:16:26 来源：Mtime时光网

万达电影全面推出“玩转足球，嗨一夏”主题活动，“大力神杯”同款定制套餐亮眼吸睛，影城大厅类型丰富的趣味足球活动亦吸引了众多影迷参与。
　　时光网讯 世界杯赛场时刻点燃热血，万达影城持续释放激情。酣畅淋漓的世界杯赛事与暑期档震撼大片跨界碰撞，别具一格的视听体验让到场影迷心悦享受。来自万达电影会员家庭的世界杯护旗手在俄罗斯闪耀登场，诠释出中国青少年的非凡魅力。

跨界场景氛围 影迷尽享足球之乐

世界杯定制套餐

　　四年一度的足球盛事点燃仲夏狂欢，万达电影则全面推出“玩转足球，嗨一夏”主题活动，借助热烈的世界杯氛围吹响了暑期档的号角。活动期间，“大力神杯”同款定制套餐亮眼吸睛，炫酷造型不仅趣味应景，更增添特色观影仪式感，套餐一经推出便深受球迷、影迷追捧。 
 
　　此外，影城大厅类型丰富的趣味足球活动亦吸引了众多影迷参与。万达电影app推出的“神预测点亮大力神杯”趣味竞猜活动，在世界杯刚刚过半就已吸引超过7万名影迷争相参与，赢取世界杯狂欢礼包。激烈的赛况犹如跌宕起伏的电影情节，充满了扣人心弦的魅力。谁能最终问鼎，引人期待。

世界杯护旗手风姿夺目 暑期档佳片声视非凡

万达少年护旗手风采

　　在影城开启全面狂欢的同时，从万达电影会员家庭招募推选的世界杯护旗手也备受关注。护旗手在俄罗斯体验地道的风土人情、与世界各地球迷共同狂欢，更能零距离直击顶级赛事，行程丰富多彩、令人生羡。护旗手们也将在之后众多精彩赛事以及决赛中陆续亮相，向全世界展现中国少年的曜目风采。
 
　　纯粹的足球竞技，震撼的大片视听，别致的夏日观影。世界杯的赛场上激烈争锋、各显风采；暑期档的影片也同样精彩纷呈、各有看点。包括俄罗斯世界杯献礼影片电影《最后一球》，华语佳片《动物世界》、《我不是药神》、《邪不压正》、《阿修罗》等也将陆续上映。

　　在光影的沉浸魅力中感受足球的热浪氛围，万达电影与全国影迷、影迷共同狂欢、分享快乐，镌刻独特的夏日记忆。万达电影 “玩转足球嗨一夏”主题活动将持续至世界杯决赛当天，与影迷一起见证王者的诞生。在此期间，全国影迷可前往万达影城或登录万达电影app参与活动，为这个激情盛夏添上光影的色彩。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 世界杯
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