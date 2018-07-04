网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《跨越八年的新娘》曝原型故事特辑

妻子患怪病沉睡失忆 丈夫不离不弃守护八年

2018-07-04 16:34:26 来源：Mtime时光网

《跨越八年的新娘》曝原型故事特辑，讲述了丈夫悉心照顾陷入怪病昏睡的妻子，让她在八年后奇迹醒来，这段故事曾经感动了亿万网友。
       

《跨越八年的新娘》

时光网讯 近日，一部由佐藤健土屋太凤主演，濑濑敬久导演，根据真人真事改编的纯爱电影《跨越八年的新娘》，有望在今年七夕在内地上映，该片讲述了丈夫悉心照顾陷入怪病昏睡的妻子，让她在八年后奇迹醒来。

       这部电影由一个感人至深的真实故事改编而成，今日该片曝光原型故事制作特辑。2015年2月，在Youtube上曾出现过一支名为“跨越8年的结婚典礼”的影片感动了亿万网友。与一般的婚礼不同的是，在这对新人的背后，其实存在着一段充满爱、温馨、以及艰难试炼的奇迹历程，因此打动了无数人。

       尚志与麻衣在2004年邂逅。一个小小的误会打开的两人走向彼此的契机。并因此展开如同普通情侣都会经历的平淡而甜蜜的时光。就在他们准备携手步入人生的另一个新阶段，一场艰难的考验却降临在两人以及他们的家庭之上。他们选定的2007年3月11号教堂的婚礼就此中断了。

       麻衣患上一种名为”抗NMDA受体脑炎”的怪病，这种每一百万人中大约只会出现0.33人病患的罕见疾病，入侵了准备走入教堂迎接婚姻的麻衣的大脑，让她经历了发病前期惊人的折磨，陷入了一段不知终点在何处的昏迷中。

       麻衣躺在病床上，靠人工呼吸维持生命，但尚志并没有放弃他们的未来。他相信麻衣一定会醒来。尚志明白：麻衣躺在床上比任何人都努力，努力苏醒。同时也接受了麻衣可能不会再醒来的现实，他坚持选择了留在麻衣身边。在婚礼原定日期的一年零三个月后的清晨，麻衣睁开了眼睛的那一刻结束了黑暗中的挣扎时光，醒来看到尚志。

       尚志在一阵惊喜后，却在得知麻衣丢失了对自己的记忆而陷入了前所未有的绝望。与此同时他也意识到麻衣已经成为他生命中必不可少的一部分。他没有因此放弃麻衣，并陪伴她度过艰苦的康复训练。

       身体和记忆的复健是一个漫长且需要极大耐心的过程，集结尚志的信念和真爱，以及周遭人的扶持，一点、又一点的小小希望，开始奇迹似地在麻衣的身上凝聚，两人的人生剧本，也就此产生了奇妙的变化。

       在那天的八年之后，麻衣穿上了漂亮的婚纱，和尚志走入了婚姻殿堂，历经了8年的考验，正式结为夫妇。尚志在2014年12月21日这一天也兑现了八年前的婚约。他们的亲人和贵人以及上百万日本国民共同见证了这一珍贵时刻。如今，尚志和麻衣有了完整的家庭，过着平静的生活，但他们不知道，他们已经活成了平凡人生活中的奇迹。

      电影《跨越八年的新娘》对尚志和麻衣的故事进行了重新解读，尚志和麻衣最终走到婚礼的这个过程，不仅仅是一个关于尚志如何等待麻衣的故事。而是从漫长且深沉的沉睡中苏醒过来的麻衣，如何找回以前的自己，获得了觉醒和再生的故事。

       电影《跨越八年的新娘》已被引进中国大陆，有望在七夕情人节上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 跨越八年的新娘
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

跨越八年的新娘

跨越八年的新娘 (2017)

-1.0

导演：濑濑敬久

主演：古馆宽治 浜野谦太

濑濑敬久

濑濑敬久

Takahisa Zeze

职业：导演 | 编剧
佐藤健

佐藤健

Takeru Satô

职业：演员
土屋太凤

土屋太凤

Tao Tsuchiya

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
2

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
3

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
4

姜文亮底牌了！《邪不压正》曝终极预告

国仇家恨血债血偿 彭于晏大白天房顶裸奔

如果说此前几支预告是故布疑阵，那么这支终极预告堪称拨..
5

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..

查看更多