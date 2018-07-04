《跨越八年的新娘》曝原型故事特辑，讲述了丈夫悉心照顾陷入怪病昏睡的妻子，让她在八年后奇迹醒来，这段故事曾经感动了亿万网友。





这部电影由一个感人至深的真实故事改编而成，今日该片曝光原型故事制作特辑。2015年2月，在Youtube上曾出现过一支名为“跨越8年的结婚典礼”的影片感动了亿万网友。与一般的婚礼不同的是，在这对新人的背后，其实存在着一段充满爱、温馨、以及艰难试炼的奇迹历程，因此打动了无数人。





尚志与麻衣在2004年邂逅。一个小小的误会打开的两人走向彼此的契机。并因此展开如同普通情侣都会经历的平淡而甜蜜的时光。就在他们准备携手步入人生的另一个新阶段，一场艰难的考验却降临在两人以及他们的家庭之上。他们选定的2007年3月11号教堂的婚礼就此中断了。





麻衣患上一种名为”抗NMDA受体脑炎”的怪病，这种每一百万人中大约只会出现0.33人病患的罕见疾病，入侵了准备走入教堂迎接婚姻的麻衣的大脑，让她经历了发病前期惊人的折磨，陷入了一段不知终点在何处的昏迷中。





麻衣躺在病床上，靠人工呼吸维持生命，但尚志并没有放弃他们的未来。他相信麻衣一定会醒来。尚志明白：麻衣躺在床上比任何人都努力，努力苏醒。同时也接受了麻衣可能不会再醒来的现实，他坚持选择了留在麻衣身边。在婚礼原定日期的一年零三个月后的清晨，麻衣睁开了眼睛的那一刻结束了黑暗中的挣扎时光，醒来看到尚志。





尚志在一阵惊喜后，却在得知麻衣丢失了对自己的记忆而陷入了前所未有的绝望。与此同时他也意识到麻衣已经成为他生命中必不可少的一部分。他没有因此放弃麻衣，并陪伴她度过艰苦的康复训练。





身体和记忆的复健是一个漫长且需要极大耐心的过程，集结尚志的信念和真爱，以及周遭人的扶持，一点、又一点的小小希望，开始奇迹似地在麻衣的身上凝聚，两人的人生剧本，也就此产生了奇妙的变化。





在那天的八年之后，麻衣穿上了漂亮的婚纱，和尚志走入了婚姻殿堂，历经了8年的考验，正式结为夫妇。尚志在2014年12月21日这一天也兑现了八年前的婚约。他们的亲人和贵人以及上百万日本国民共同见证了这一珍贵时刻。如今，尚志和麻衣有了完整的家庭，过着平静的生活，但他们不知道，他们已经活成了平凡人生活中的奇迹。







