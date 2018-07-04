北美票房2018上半年首次突破60亿美元，创造历史记录。《黑豹》和《复联3》吸金能力最强，以6.99亿美元和6.72亿美元本土票房领跑，《超人总动员2》《死侍2》、《侏罗纪世界2》等片紧随其后。







时光网讯 2018年北美上半年的票房刷新了历史纪录，有史以来第一次在6月底前本土累计票房超过60亿美元。





根据comScore公司的数据显示，2018年上半年的累计票房较2017年同期增涨9%，2017年上半年北美票房累计为56.4亿美元。尽管2018年下半年的累计票房增长速度可能会放缓，但如果增幅能保持在3.5%以上，那么2018年度北美票房将有望打破2016年创下的113亿美元历史最高纪录。

















具体分析公司来看，2018上半年美国本土收入中有三分之一是属于迪士尼的，目前该公司的市场份额为36.4%。并且年度票房榜前10名影片中有4部是迪士尼的，另外1部是福斯的，福斯的市场占比为12%。其后是华纳兄弟（11.5%）、环球（9.5%）、索尼（7%）和派拉蒙（5.8%）。6月28日，美国司法部已经批准了迪士尼收购21世纪福斯的娱乐资产。















