《燃烧》：最迷幻

渴望寻找生命意义的海美在吸完大麻在迷幻状态下跳起了属于great hunger的舞蹈，可谓《燃烧》中的一个高光时刻。这支舞是美丽而哀伤的，美的是，她在用近乎本能的舞动为自己的生命赋予意义，而哀伤的则是，身体和动作那么美，但依然毫无意义——通过文字难以表达的关于生命的残像，在李沧东的影像里有了最生动的展现。



这一幕的拍摄是全片最难的，白天和夜晚的交界，仅有十几分钟的拍摄时间，而演员必须要即兴舞动。李沧东导演对于这一幕有着这样的描述：“这并不是我拍摄的，只是我看着那个场景被拍了下来而已，对我来说，这部影片在本质上，就是一次对偶然性的捕捉作业，需要依靠运气的场面有很多。”





