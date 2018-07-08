说那么多台词，不如尬舞！
剧情片里的那些"一言不合就开跳"
“歌舞”可谓情感刻画的最高境界！这些电影主人公们情不自禁的起舞，有的缠绵悱恻、有的唯美浪漫、也有的孤独悲伤，有的甚至是邪恶满满...→
2018-07-08 08:19:47 来源：Mtime时光网
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剧情片里的那些"一言不合就开跳"
不同于歌舞片中的为了歌舞而歌舞，许多剧情片主人公的“一言不合就开跳”，更多是为了传递语言无法表达的更加微妙和浓烈的情绪。《诗经：大序》里这样写道：言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。“歌舞”可谓情感刻画的最高境界。
这些电影主人公们情不自禁的起舞，有的缠绵悱恻、有的唯美浪漫、也有的孤独悲伤，有的甚至是邪恶满满。但不论它要传达怎样的情绪，它的出现都有些任性，脱离于剧情片的正常叙事套路，甚至是有些“不合时宜”。所以像《低俗小说》、《闻香识女人》等片中跟随剧情推进自然出现的舞蹈片段并未算在内。
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《燃烧》：最迷幻
渴望寻找生命意义的海美在吸完大麻在迷幻状态下跳起了属于great hunger的舞蹈，可谓《燃烧》中的一个高光时刻。这支舞是美丽而哀伤的，美的是，她在用近乎本能的舞动为自己的生命赋予意义，而哀伤的则是，身体和动作那么美，但依然毫无意义——通过文字难以表达的关于生命的残像，在李沧东的影像里有了最生动的展现。
这一幕的拍摄是全片最难的，白天和夜晚的交界，仅有十几分钟的拍摄时间，而演员必须要即兴舞动。李沧东导演对于这一幕有着这样的描述：“这并不是我拍摄的，只是我看着那个场景被拍了下来而已，对我来说，这部影片在本质上，就是一次对偶然性的捕捉作业，需要依靠运气的场面有很多。”
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《少林足球》：最魔性
要说团体尬舞，什么《唐人街探案》那都是小儿科，星爷在创作巅峰时期打造的两场尬舞戏份才真正称得上是高级、经典。一支是《少林足球》里的浆爆舞，另一支正是《功夫》里的斧头舞。先来说说浆爆舞。
《少林足球》里的这段在赵薇馒头摊前上演的群魔乱舞之于本专题，用星爷在这段戏中的台词来形容，那就是“好正点”。各位路人被魔性歌声吸引，”确认过眼神“后，都神灵附体般的加入到尬舞的队列，这个过程可以说很“星爷”了。而星爷在开跳前对赵薇说的一番话，同样也可以用来形容这段舞蹈：“除了唱歌，我想不到其他方法，来表达我内心的兴奋了。”真的是很有感染力，以及很让人兴奋了！
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《功夫》：最邪恶
斧头帮跳广场舞，再没有比这更尬的设定了！但在星爷的操刀下，它就成了经典。这支集体舞虽然动作上称不上专业、完美，但却足够整齐划一、淡定优雅，霸气外露！穿插着各种用黑白照片定格的斧头帮累累罪行，艺术与罪恶之间的强烈反差，让邪恶感直线飙升。
这支舞是周星驰自己设计的，风格之独特，舞步之自信，称得上是星爷尚处于喜剧创作巅峰时期的大师手笔。而不得不提的还有这支舞蹈的配乐“我不入地狱”，出自香港配乐大师黄英华之手，他透露此次创作更多地选择了民乐来烘托影片的禅意，而此处民乐与爵士的杂糅正凸显出整支舞蹈和其表达主体——斧头帮的荒诞不羁，换个现在的流行词汇来说，就是佛系！
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《东成西就》：最搞笑
这部为了《东邪西就》不至于太亏钱，专门拉来刘镇伟，利用拍摄空闲带领所有演员搞出来的喜剧片绝对称得上是港片里的搞笑经典。而这段由歌神张学友奉献的歌舞表演更可谓是经典中的经典。
张学友在梁朝伟的怂恿下，面对心爱的王祖贤使出了泡妞杀手锏——一曲唱跳都惊为天人的《I LOVE YOU》。这场戏从演员表演到画面剪辑，以及配乐，都极尽恶搞之能事。张学友通过这场无厘头的表演，证明了自己绝对是一个被唱歌耽误的影帝。而他演绎的这首“神曲”更是恶搞了罗西尼的《威廉退尔序曲》，配乐团队的功力不服不行，“我只能用一句 包含我真诚意 用心去吟的诗……”只要听一句就会被瞬间洗脑。
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《芳芳》：最怪异
毫无疑问，《芳芳》是苏菲·玛索最具代表性的作品之一，而这段肆意奔放的即兴狂舞更是她最令人难忘的银幕时刻。结合了少女的俏皮率真和女性的成熟魅力，“芳芳”这个角色留下了苏菲·玛索的绝代芳华。
片中暗恋芳芳的男主角为了给他的爱情保鲜，坚守着“只追求不拥有，只谈情不做爱“的信条。虽然行动上从不越雷池半步，但他内心对芳芳的爱却有增无减。他甚至将自己与芳芳房间中间的隔墙换成镜面玻璃。当芳芳对着镜子跳起热情奔放的舞蹈，当男主人公模仿起芳芳的动作，奇妙怪异的一幕出现了，镜头从男主角的房间取景，就好像两个人在共舞。而这种怪异的感觉也正照应了这段爱情的问题所在。
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《无法触碰》：最欢乐
黑人问题青年德瑞斯凭借他想说就说想唱就唱的率直型格，赢得了下肢瘫痪的富有贵族菲利普的信任，成为其贴身帮佣，更是在工作的过程中充分发挥出了他爱唱爱跳的专长。看似与上流社会格格不入，但却为生性积极叛逆的菲利普的乏味生活带来了无穷乐趣。
在菲利普的生日音乐会上，德瑞斯先是埋汰了一通乐队表演，引得菲利普憋笑憋出内伤，然后更是自带配乐亲自上阵热舞，在地球风火乐团的《Boogie wonderland》伴奏下，这支“不合时宜”的即兴舞蹈最终演变成了一场集体狂欢。
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《母亲》：最痛苦
这段在片头登场的舞蹈，为这之前“母亲”身上发生的故事埋下了伏笔。在荒草地上向我们走来的“母亲”，略带惊慌的回头张望，停下脚步后若有所失的四下寻觅，紧接着鼓点、音乐响起，“母亲”随着音乐起舞，漫无章法，眼神迷离，此时她的内心就如同脚下的一片荒芜，唯有起舞，才能感受到生命的存在。
奉俊昊的《母亲》太过残忍，他让人们看到了母爱可以“无私”到令人胆寒的另一面。为了儿子，她要对抗全世界，并把所有的痛苦留给自己，又有谁能够对她横加指责呢？而这支舞，也正是给予她和全天下母亲的一丝抚慰，无论过去发生了什么，生活还要继续，而就算一切从新来过，她面前的路始终只有那一条。
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《白日焰火》：最孤独
电影最后张自力的这段“乱舞”看似没有来由，但对于主人公和观众来说，都是一种压抑已久的情绪宣泄。实际上在影片的柏林电影节公映版中，张自力被梁志军跟踪，他走近了一家舞厅，和一个独自跳舞的女人抱在一起融入人群，这让他成功对梁志军进行了反跟踪。而这个独自跳舞的女人正是在片尾与张自力搭话的女子。
张自力的这只舞真可谓是即兴，舞步凌乱到怪异，引来旁边舞友们的纷纷侧目。说他是在跳舞，倒不如说是在挣扎——他在拼尽全力在挣脱那挥之不去的孤独感，虽然案子破了，但哥们儿死了，喜欢的女人也被自己亲手送进了监狱，人生瞬间没有了焦点，只留下了无尽的孤独。
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《阿飞正传》：最鲜活
“我听人讲过，这个世界有种鸟是没有脚的，它只可以一直飞啊飞，飞到累的时候就在风里睡觉……这种鸟一生只可以落地一次，那就是它死的时候。”在王家卫的《阿飞正传》中，或许旭仔自始至终都在等待"死亡"的那一刻，片尾的旁白“这只鸟从一开始就已经死了”正呼应了这一点。
在和舞女分手后，他躺在床上，显得十分不耐烦，他活的仿佛下一秒就会死去，但他依然要活下去，而这支舞蹈正是“他还活着”的最完美诠释。放在所有王家卫电影中都称得上精彩的这一幕中，我们从张国荣舞动的身影中，同时感受到了生命的百无聊赖和生机勃勃。
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《春光乍泄》：最缠绵
这支舞的配乐名为《终结》（Finale），虽然它暗示了黎耀辉与何宝荣和结局，但两个人却跳的极尽绚烂与缠绵，仿佛他们知晓彼此的未来里将不会有对方，不如当下狠命的去索取与拥有。
这支舞发生在二人关系缓和，黎耀辉细心照料被打受伤的何宝荣，何宝荣心血来潮教黎耀辉跳探戈之后，对比布宜诺斯艾利斯寒冷萧瑟的外景，在厨房氤氲的光影和悠扬的旋律中，两个人的舞蹈甚至让画面都沾染上了温度。
在与黎耀辉分手后，何宝荣在小酒馆与当地人也有过一段共舞，但无论是何宝荣自己，还是观众，都再也找不到此前的感觉了。
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《水形物语》：最梦幻
面临与鱼人的分别，哑女艾丽莎有话在心口难开，但就算是能说出来，对方也未必能理解。极致的伤感激发了她的脑内小宇宙，吉尔莫·德尔·托罗在这里用一场极具想象力的歌舞表演，替艾丽莎表达出了心声。既然语言无法沟通，那就跳舞吧！
这段艾丽莎和鱼人共舞的黑白歌舞片段致敬了1936年上映的经典歌舞片《海上恋舞》，但艾丽莎首次发声唱出的旋律则来自1943年的影片《你好啊，旧金山！》，歌曲名为《You'll Never Know》，正契合了艾丽莎的心境。
最初霍金斯本打算亲自来演唱这首歌曲，甚至上了声乐课，但最终还是放弃了，她表示不能毁了“艾丽莎的终极幻想”，最后她只亲自完成了舞蹈动作。
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《山河故人》：最怀旧
影片结尾，赵涛独自在雪地中起舞，正呼应影片开场时的集体舞，1999年和2025年，同样的来自Pet Shop Boys的《Go West》，同样的山河，但故人却已不再。
在贾樟柯眼中，《Go West》是迪厅文化的产物，也正象征了他自己的青春。而在茫茫雪地之上，赵涛只听从着自己的内心旋律起舞，此时所有的意象都褪去了，只有对青春，以及当年的那些人和事的怀念与感慨兀自涌上心头。虽然回不到过去，但能这样怀念着也是好的，所以赵涛脸上满是暖暖的微笑，舞步一如当年一样自信、笃定。
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《机器人总动员》：最浪漫
这段即可爱又浪漫的太空之舞可谓这部皮克斯动画的神来之笔，瓦力和伊娃在这场戏中互相确认了彼此的心迹，也是全片的高潮一刻。
死里逃生的瓦力get了利用灭火器反作用力在太空翱翔的新技能，当他磕磕绊绊的“飞”到伊娃跟前，拿出他冒死拯救的植物，心仪已久的女神伊娃竟献上了的动情一吻，这让瓦力过电般的陶醉了，之后两只可爱的机器人上演了一场“快来追我啊”的戏码，看着白色干粉在太空中划出优美的弧线，不只是飞船里隔窗相望的人们，就连银幕外的我们也都为他们的浪漫与幸福而陶醉。