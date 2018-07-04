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同性足球题材《我的冠军男友》发中字预告

旁人眼光与职业生涯面前，同性恋情能走多远？

2018-07-04 20:27:57 来源：Mtime时光网

将于8月10日在台湾上映的同性足球题材影片《我的冠军男友》发布台版中字预告片。
       

《我的冠军男友》海报

时光网讯 同性足球题材影片《我的冠军男友》发布台版中字预告片。影片讲述球技高超的德国队队员里昂转到瑞士职业球队之后，认识了一名名叫Mario的瑞士男生。二人既是队友，也是室友，时间长了日久生情便成了男友。但二人的亲密关系被人撞破后，不但遭到了同伴们的嘲讽，职业生涯也将受到阻碍。面对多重压力，两人该何去何从……

       《我的冠军男友》由瑞士导演Marcel Gisler执导，麦克斯·库巴彻艾伦·阿尔塔拉斯主演，将于8月10日在台湾上映。

   编辑：HAHA

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我的冠军男友
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我的冠军男友

我的冠军男友 (2018)

0.0

导演：Marcel Gisler

主演：麦克斯·库巴彻

麦克斯·库巴彻

麦克斯·库巴彻

Max Hubacher

职业：演员
艾伦·阿尔塔拉斯

艾伦·阿尔塔拉斯

Aaron Altaras

职业：演员
Marcel Gisler

Marcel Gisler

职业：导演 | 编剧 | 制作人
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