徐克导演的《狄仁杰之四大天王》曝"背水一战"预告，赵又廷饰演的狄仁杰腹背受敌，又遭心魔困扰，处境堪忧，冯绍峰饰演的尉迟真金疑似黑化，人物关系错综复杂。









徐克透露：“狄仁杰是有弱点的，他和一些人一样，他会怕死，不甘心想做的事情无法完成。”在接连创造令人着迷的“狄仁杰世界”之后，徐克希望让观众在这些角色身上看到能认同的处境，让这个备受期待的IP除了探案剧情与丰富的视觉外，更有令人回味的观影体验。





徐克透露，狄仁杰系列走入第三部，除了每次的案情与新的视角，他更需要不断提醒自己做“第二观众”，创造“令人回味的观影体验”。在视觉与格局都更上层楼之余，他又在剧情上给“中国第一神探”设置更棘手的危机。





刘嘉玲饰演武则天 因此，在狄仁杰与武则天、天王对决的过程中，又设置了狄仁杰受心病所苦，让英雄的困境更为艰险。同时，在狄仁杰办“移魂案”过程中，其好友尉迟真金出现黑化迹象，沙陀忠更是只能在旁为狄仁杰着急。加上新加入的角色圆测、水月又各个带着阴谋出现，貌似从案件、心病到人际关系都是无解难题。





在预告中，赵又廷饰演的狄仁杰，头部插满针灸，格外令人心疼。徐克说：“每个人都怕死，我也想知道狄仁杰怕死会是什么样的？狄仁杰不想自己突然间就消失了。不是因为痛苦，也不是不舍得，而是他觉得他自己要做的事情没有完成，对于这样消失的话他自己觉得很不服气。”





林更新饰演沙陀忠 赵又廷则透露此次最大的压力是要诠释狄仁杰的压力：“他没有办法承受这么大的一个压力，他不想待在大理寺，他的抱负被武则天阻拦，外来又有案件和大批党羽要刺杀二圣。”除了片中针灸插满头的戏份，为了拍出预告片中被倒吊在半空的画面，赵又廷甚至被威亚吊至高达五层楼的高度。









马思纯饰演水月