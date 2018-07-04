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徐克《四大天王》曝"背水一战"预告

赵又廷腹背受敌处境堪忧 冯绍峰疑似黑化

2018-07-04 21:07:36 来源：Mtime时光网

徐克导演的《狄仁杰之四大天王》曝"背水一战"预告，赵又廷饰演的狄仁杰腹背受敌，又遭心魔困扰，处境堪忧，冯绍峰饰演的尉迟真金疑似黑化，人物关系错综复杂。
       时光网讯 徐克导演、陈国富监制的暑期大片《狄仁杰之四大天王》将于7月27日全国公映，继“天王现身”揭露天外有天的大BOSS之后，今再曝光“背水一战”版预告。

       

冯绍峰饰演尉迟真金

冯绍峰饰演的尉迟真金疑似黑化，林更新饰演的沙陀忠面对强大危机无法施力，阮经天马思纯饰演的圆测、水月来意不善，更有武则天逼迫狄仁杰交出亢龙锏。移魂案天王现身，狄仁杰腹背受敌，又遭心魔困扰，处境堪忧。

       徐克透露：“狄仁杰是有弱点的，他和一些人一样，他会怕死，不甘心想做的事情无法完成。”在接连创造令人着迷的“狄仁杰世界”之后，徐克希望让观众在这些角色身上看到能认同的处境，让这个备受期待的IP除了探案剧情与丰富的视觉外，更有令人回味的观影体验。

       徐克透露，狄仁杰系列走入第三部，除了每次的案情与新的视角，他更需要不断提醒自己做“第二观众”，创造“令人回味的观影体验”。在视觉与格局都更上层楼之余，他又在剧情上给“中国第一神探”设置更棘手的危机。

       

刘嘉玲饰演武则天

因此，在狄仁杰与武则天、天王对决的过程中，又设置了狄仁杰受心病所苦，让英雄的困境更为艰险。同时，在狄仁杰办“移魂案”过程中，其好友尉迟真金出现黑化迹象，沙陀忠更是只能在旁为狄仁杰着急。加上新加入的角色圆测、水月又各个带着阴谋出现，貌似从案件、心病到人际关系都是无解难题。

       在预告中，赵又廷饰演的狄仁杰，头部插满针灸，格外令人心疼。徐克说：“每个人都怕死，我也想知道狄仁杰怕死会是什么样的？狄仁杰不想自己突然间就消失了。不是因为痛苦，也不是不舍得，而是他觉得他自己要做的事情没有完成，对于这样消失的话他自己觉得很不服气。”

       

林更新饰演沙陀忠

赵又廷则透露此次最大的压力是要诠释狄仁杰的压力：“他没有办法承受这么大的一个压力，他不想待在大理寺，他的抱负被武则天阻拦，外来又有案件和大批党羽要刺杀二圣。”除了片中针灸插满头的戏份，为了拍出预告片中被倒吊在半空的画面，赵又廷甚至被威亚吊至高达五层楼的高度。

       电影《狄仁杰之四大天王》将于7月27日全国公映。

马思纯饰演水月

阮经天饰演圆测

   编辑：隐饮

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关键词： 狄仁杰之四大天王 徐克
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狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

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导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

赵又廷

赵又廷

Mark Chao

职业：演员

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