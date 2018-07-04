崔永元炮轰《大轰炸》剧组是"大欺诈"，直言“在快鹿的账上，为此片付出的经费不少于15亿人民币。”剧组反驳崔永元的洗钱指控，"票房收益将回款给快鹿案债券人，我们也想知道15亿谁弄走了"。

















《大轰炸》此前举办的说明会 该剧组还表示，“我们的初心与崔老师一样，希望广大快鹿案受害者的养老钱、血汗钱得到挽回。只有电影《大轰炸》顺利上映并取得良好票房，才能实现我们共同的愿望。与此同时，我们强烈希望知道那15亿剩下的部分是谁洗钱弄走的？我们也很想知道如今的乱局究竟是何人所为？目的何在？究竟谁在大欺诈？请知道内情的崔老师告诉我们洗钱的内幕，我们愿配合崔老师一起把罪恶的黑手揪出来，将黑幕大白于天下！”





《大轰炸》 电影《大轰炸》由刘烨、布鲁斯威利斯、宋承宪、谢霆锋、陈伟霆、范伟、吴刚等等担任主演，影片筹备多年，曾屡次难产。





该片原总制片人施建祥在电影圈早已声名狼藉，他曾是快鹿集团原董事长，《大轰炸》的投资方合禾影视是快鹿系公司的骨干企业。2016年3月，施建祥曾因操纵“《叶问3》假票房事件”，引发快鹿系公司一连串兑付风波，更因为涉嫌集资诈骗罪外逃至美国，一走了之。





随后“快鹿系”多家公司墙倒众人推，陷入解散停止的状态，“快鹿系”金融案件涉及金额上百亿元，尽管已经拘捕了70余名涉案嫌疑人，但追回涉案资金仍然是难于登天。截止2017年2月，案件总共牵涉债权人7万余人，现今未兑付人数为3万余人，数以万计的快鹿债权人受害者，维权无果血本无归。





2017年1月，施建祥遭国际刑警组织发出红色通缉令，近日中央追逃办发布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告，施建祥同样在列其中，但他仍然逍遥法外。





编辑：隐饮