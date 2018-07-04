网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

崔永元炮轰《大轰炸》剧组"大欺诈"

剧组反驳洗钱"我们也想知道15亿谁弄走了"

2018-07-04 22:10:11 来源：Mtime时光网

崔永元炮轰《大轰炸》剧组是"大欺诈"，直言“在快鹿的账上，为此片付出的经费不少于15亿人民币。”剧组反驳崔永元的洗钱指控，"票房收益将回款给快鹿案债券人，我们也想知道15亿谁弄走了"。
       时光网讯 从7月2日开始，崔永元在微博上又掀起新一轮炮轰，这一次焦点直接对准即将在8月17日上映的电影《大轰炸》

       

《大轰炸》定档预告

崔永元在微博中直接把《大轰炸》剧组定义为“大欺诈”，他在微博中首先曝光了该片部分主演的片酬，其中包括范冰冰2000万，范伟500万，黄圣依500万，杨子500万，布鲁斯·威利斯500万美元等等。崔永元说，“这只是部分演员的片酬。你们号称穷嗖嗖花了1.5亿拍电影，你们自己信吗？在快鹿的账上，为此片付出的经费不少于15亿人民币。”

      崔永元7月2日在微博中说，“《大轰炸》在媒体上洗白一回，就揭你一回，影片没拍，乙方就从甲方处拿到收益款，又用收益款去投资甲方。这都是上海老百姓的血汗钱。这是大轰炸还是大欺诈？”第二天崔永元还透露，“《大轰炸》四方合作，其中三方旱涝保收，承担风险的这方就是手拿上海老百姓血汗钱的甲方。”

       7月4日晚间，《大轰炸》官方微博发表回应称，“《大轰炸》剧组已经多次公开表明，1.5亿为投资方汇入剧组摄制专用账户，不包括演员片酬的影片摄制费。影片上映后的票房收益将按照当初所签署的四方协议之约定，在有关部门的指导之下，回款给快鹿案件的债权人。”

     

《大轰炸》此前举办的说明会

该剧组还表示，“我们的初心与崔老师一样，希望广大快鹿案受害者的养老钱、血汗钱得到挽回。只有电影《大轰炸》顺利上映并取得良好票房，才能实现我们共同的愿望。与此同时，我们强烈希望知道那15亿剩下的部分是谁洗钱弄走的？我们也很想知道如今的乱局究竟是何人所为？目的何在？究竟谁在大欺诈？请知道内情的崔老师告诉我们洗钱的内幕，我们愿配合崔老师一起把罪恶的黑手揪出来，将黑幕大白于天下！”

     

《大轰炸》

电影《大轰炸》由刘烨、布鲁斯威利斯、宋承宪、谢霆锋、陈伟霆、范伟、吴刚等等担任主演，影片筹备多年，曾屡次难产。

       该片原总制片人施建祥在电影圈早已声名狼藉，他曾是快鹿集团原董事长，《大轰炸》的投资方合禾影视是快鹿系公司的骨干企业。2016年3月，施建祥曾因操纵“《叶问3》假票房事件”，引发快鹿系公司一连串兑付风波，更因为涉嫌集资诈骗罪外逃至美国，一走了之。

       随后“快鹿系”多家公司墙倒众人推，陷入解散停止的状态，“快鹿系”金融案件涉及金额上百亿元，尽管已经拘捕了70余名涉案嫌疑人，但追回涉案资金仍然是难于登天。截止2017年2月，案件总共牵涉债权人7万余人，现今未兑付人数为3万余人，数以万计的快鹿债权人受害者，维权无果血本无归。

       2017年1月，施建祥遭国际刑警组织发出红色通缉令，近日中央追逃办发布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告，施建祥同样在列其中，但他仍然逍遥法外。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大轰炸 崔永元
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

大轰炸

大轰炸 (2018)

0.0

导演：萧锋

主演：刘烨

会员评论 (11)

发表

本周热读

1

《复联4》《惊奇队长》概念图再遭泄露？

更多人物细节发布 年轻时期局长造型曝光

10
近日，又有一批疑似《复联4》和《惊奇队长》的概念图及..
2

《神奇女侠1984》新剧照反派豹女现身

谐星克里斯汀韦格饰演 穿着朴素默默看标本

13
《神奇女侠1984》曝新剧照，反派豹女现身。另外一组全新..
3

《复联3》蓝光将不包含30分钟灭霸故事？

45分钟花絮和删减场景 海量概念图发布

24
曾有传闻称《复联3》蓝光碟将附赠30分钟的灭霸起源故事..
4

姜文亮底牌了！《邪不压正》曝终极预告

国仇家恨血债血偿 彭于晏大白天房顶裸奔

如果说此前几支预告是故布疑阵，那么这支终极预告堪称拨..
5

《我不是药神》点映破亿提档7.5公映

曹保平黄渤姚晨赞电影“有良心有勇气”

40
《我不是药神》点映破亿，宣布将于7月5日提档上映，并以..

查看更多