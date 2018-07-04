时光网讯
从7月2日开始，崔永元
在微博上又掀起新一轮炮轰，这一次焦点直接对准即将在8月17日上映的电影《大轰炸》
。
崔永元在微博中直接把《大轰炸》
剧组定义为“大欺诈”，他在微博中首先曝光了该片部分主演的片酬，其中包括范冰冰
2000万，范伟
500万，黄圣依
500万，杨子
500万，布鲁斯·威利斯
500万美元等等。崔永元说，“这只是部分演员的片酬。你们号称穷嗖嗖花了1.5亿拍电影，你们自己信吗？在快鹿的账上，为此片付出的经费不少于15亿人民币。”
崔永元7月2日在微博中说，“《大轰炸》
在媒体上洗白一回，就揭你一回，影片没拍，乙方就从甲方处拿到收益款，又用收益款去投资甲方。这都是上海老百姓的血汗钱。这是大轰炸还是大欺诈？”第二天崔永元还透露，“《大轰炸》
四方合作，其中三方旱涝保收，承担风险的这方就是手拿上海老百姓血汗钱的甲方。”
7月4日晚间，《大轰炸》
官方微博发表回应称，“《大轰炸》
剧组已经多次公开表明，1.5亿为投资方汇入剧组摄制专用账户，不包括演员片酬的影片摄制费。影片上映后的票房收益将按照当初所签署的四方协议之约定，在有关部门的指导之下，回款给快鹿案件的债权人。”
该剧组还表示，“我们的初心与崔老师一样，希望广大快鹿案受害者的养老钱、血汗钱得到挽回。只有电影《大轰炸》顺利上映并取得良好票房，才能实现我们共同的愿望。与此同时，我们强烈希望知道那15亿剩下的部分是谁洗钱弄走的？我们也很想知道如今的乱局究竟是何人所为？目的何在？究竟谁在大欺诈？请知道内情的崔老师告诉我们洗钱的内幕，我们愿配合崔老师一起把罪恶的黑手揪出来，将黑幕大白于天下！”
电影《大轰炸》由刘烨、布鲁斯威利斯、宋承宪、谢霆锋、陈伟霆、范伟、吴刚等等担任主演，影片筹备多年，曾屡次难产。
该片原总制片人施建祥在电影圈早已声名狼藉，他曾是快鹿集团原董事长，《大轰炸》的投资方合禾影视是快鹿系公司的骨干企业。2016年3月，施建祥曾因操纵“《叶问3》假票房事件”，引发快鹿系公司一连串兑付风波，更因为涉嫌集资诈骗罪外逃至美国，一走了之。
随后“快鹿系”多家公司墙倒众人推，陷入解散停止的状态，“快鹿系”金融案件涉及金额上百亿元，尽管已经拘捕了70余名涉案嫌疑人，但追回涉案资金仍然是难于登天。截止2017年2月，案件总共牵涉债权人7万余人，现今未兑付人数为3万余人，数以万计的快鹿债权人受害者，维权无果血本无归。
2017年1月，施建祥遭国际刑警组织发出红色通缉令，近日中央追逃办发布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告，施建祥同样在列其中，但他仍然逍遥法外。
编辑：隐饮