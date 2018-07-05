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中国原创动画《未来机器城》曝场景设计图

流媒体巨头Netflix高价买下电影海外发行权

2018-07-05 09:41:15 来源：Mtime时光网

《未来机器城》今日曝光一组场景设计图，完整地呈现了电影中的近未来世界设定。此前在戛纳电影节上，全球流媒体巨头Netflix以高价买下电影的海外发行权。
　　时光网讯  定档8月17日的动画电影《未来机器城》，今日曝光一组场景设计图，完整地呈现了电影中的近未来世界设定。

　　《未来机器城》讲述了一个发生在未来世界中的暖心故事： 机器人7723偶然被叛逆的足球少女苏小麦唤醒，两人也因此遭遇了重重险境。在机器城并肩冒险的过程中，7723始终保持着自己温暖的“机芯”，也逐渐被本厌恶机器人的苏小麦所理解、接受，一步一步走进了小麦的心中。

　　7723与小麦的故事就发生在这个具有未来科幻质感的机器城中：既有迷雾中被大战破坏的废墟，也有严谨有条理的运输脉络；既有色彩斑斓的霓虹广告灯箱，也有阴暗脏乱的角落；既有夕阳下温暖的街区，也有灰暗无人仓库。

　　据悉，电影《未来机器城》的故事是由中国团队原创，而动画制作班底则是由世界顶级团队负责。曾任职于迪士尼、梦工厂的导演 Kevin R. Adams（安恪温）和曾任职于获得过奥斯卡特效大奖公司的 Joe Ksander（龙子乔）联合导演，两人曾负责《环太平洋》《变形金刚》的动画导演；动画制作也是由负责过《X战警2》等视效大片的世界一流团队打造。

　　影片用科技化的视角，讲中国人自己的原创故事，在戛纳电影节上，全球流媒体巨头Netflix以高价买下电影的海外发行权也证明其制作水准。

   编辑：hello王小羊

关键词： 未来机器城 剧照
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