《未来机器城》今日曝光一组场景设计图，完整地呈现了电影中的近未来世界设定。此前在戛纳电影节上，全球流媒体巨头Netflix以高价买下电影的海外发行权。





《未来机器城》讲述了一个发生在未来世界中的暖心故事： 机器人7723偶然被叛逆的足球少女苏小麦唤醒，两人也因此遭遇了重重险境。在机器城并肩冒险的过程中，7723始终保持着自己温暖的“机芯”，也逐渐被本厌恶机器人的苏小麦所理解、接受，一步一步走进了小麦的心中。





7723与小麦的故事就发生在这个具有未来科幻质感的机器城中：既有迷雾中被大战破坏的废墟，也有严谨有条理的运输脉络；既有色彩斑斓的霓虹广告灯箱，也有阴暗脏乱的角落；既有夕阳下温暖的街区，也有灰暗无人仓库。









影片用科技化的视角，讲中国人自己的原创故事，在戛纳电影节上，全球流媒体巨头Netflix以高价买下电影的海外发行权也证明其制作水准。

编辑：hello王小羊