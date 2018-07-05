2018-07-05 09:37:06 来源：Mtime时光网
编辑：E
导演：文牧野
主演：徐峥 周一围
Zheng Xu
Yiwei Zhou
Eric
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梦见了天使
1分钟前
口碑这么好，不得不去电影院啊
小兔子妮妮_780409809
23分钟前
这预告。。。。不太行吧
沉默的阿杰
1小时前
好片子不怕剧透
沉默的阿杰1小时前
超级喜欢这个片名的翻译
慕容
这个预告不行啊，剧透已经严重，不如上面那个国际版预告。
Alexstaytrue
2小时前
片方在点映获得巨大口碑胜利之后就乱了宣传的阵脚了？
黄泥东41401891小时前
应该是你自己乱了思维
采姑娘的小蘑菇
中国版达拉斯买家俱乐部
康永跟煕娣的时光
恭喜徐峥
大懒虫_139908900
3小时前
为了就人命 违法有什么错 这句话印象好深刻啊
伪星战迷
这片是要影射什么吗？老徐小心被“跨省抓捕”哦！人家卖假药假酒的背景大得很。。。
忠武路罗宏镇
这版预告真不太好，把穷病这种点睛的精华和车祸这种关键情节都剪进来，看正片时的触动感会少很多
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