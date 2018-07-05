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徐峥《我不是药神》曝终极预告

褪去幽默外衣 展现角色信念

2018-07-05 09:37:06 来源：Mtime时光网

刺激幽默的外观被褪去，在展现激烈矛盾过程中，众角色的坚守与信念浮出水面。
      时光网讯 7月5日，由文牧野导演、宁浩监制、徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》全面公映，在收获超高评分和坚挺口碑，创造点映即破亿的喜人成绩后，《我不是药神》提档开画，并以IMAX、中国巨幕等多种制式同步上映。

      同时随着全面公映，电影《我不是药神》发布终极预告和人物海报，徐峥周一围王传君谭卓章宇杨新鸣王砚辉等一众充满故事感的草根形象浮出水面，刺激幽默的外观被褪去，在展现激烈矛盾过程中，众角色的坚守与信念浮出水面，让影片更显厚重、有温度。








   编辑：E

关键词： 我不是药神
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