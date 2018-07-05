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甄子丹赤身肉搏能文能武堪称全能教师

电影《大师兄》曝特辑重燃动作校园

2018-07-05 10:13:46 来源：Mtime时光网

《大师兄》曝光甄子丹特辑以及多张工作照，片中他化身超级教师，文武双全。

甄子丹特辑

　　时光网讯  动作电影《大师兄》今日曝光甄子丹特辑以及多张工作照，作为影片发起人、出品人、监制兼主演的甄子丹不仅展现了超强的专业素质，全方位把控剧组各个方面，更是化身超级教师，文武双全。

　　据悉，这部由甄子丹、陈乔恩、喻亢、骆明劼、汤君慈、汤君耀、李靖筠、刘朝健、林秋楠等联袂主演的全新动作电影将于8月17日登陆全国院线。
 
　　电影中甄子丹作为“大师兄”，面对“问题学生”绞尽脑汁，不仅要和这群调皮少年“斗智斗勇”，还要时刻注意保护他们的安全，一不小心就要“拳打脚踢”。而戏外，据甄子丹透露，为了跟戏里的学生“打成一片”，帮助他们培养默契，自己和导演“花了好几个月，大家一起互动，吃饭，唱卡拉OK，然后才拍戏”。
 
　　开机工作之后的甄子丹则变得十分“挑剔”，为磨出最佳镜头，一遍遍重拍，直至满意为止。作为监制他说，“我还要掌控很多电影技术上必须要的一些质量，各方面的东西必须要达到我的要求。”

　　就连导演阚家伟都曾因甄子丹的高要求不太自信，“他是个要求非常非常高的人，我怎么能达到他的要求呢？”甄子丹用行动打消了他的疑虑，导演透露两个人现场交流非常多，“他真的去讨论剧情、剧本、制作的问题，所以整个戏对我自己来说也是很宝贵的经验。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 大师兄 特辑 甄子丹
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