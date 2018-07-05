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《西虹市首富》时尚芭莎大片曝光

沈腾携“糙爱兄弟团”赴一场另类晚餐

2018-07-05 10:31:34 来源：Mtime时光网

一组《西虹市首富》为《时尚芭莎》拍摄的大片曝光，沈腾有酒有肉有兄弟，还有女神和挚爱的足球，天降十亿的现世童话照进现实即视感，可以说是梦想巅峰了。
　　时光网讯  沈腾携手宋芸桦及“糙爱兄弟团”张一鸣常远魏翔陶亮拍摄的一组《西虹市首富》为主题的《时尚芭莎》大片近日曝光，有酒有肉有兄弟，还有女神和挚爱的足球，天降十亿的现世童话照进现实即视感，可以说是梦想巅峰了。

　　大片中，沈腾领衔的“糙爱兄弟团”进行了一场另类晚餐，众人神态逗趣，头顶奖杯的魏翔、揽“勺”自照的常远、口吞意面的张一鸣等个个笑点十足；镜头一转，“大翔队”的足球糙汉们一跃变身为西装革履的精致绅士，此时，穿着酒红色丝绒小礼服的宋芸桦款款而来，大家表情各异深藏功与名；寥寥数张，将同甘共苦、肝胆相照的兄弟情跃然眼前。

　　戏中，丙级足球队“大翔队”的落魄守门员王多鱼（沈腾饰）、“好兄弟”庄强（张一鸣饰）和教练（魏翔饰）为内心的热血足球梦去拼去闯，柳建南（常远饰）变身文质彬彬学者研究金钱的意义，惊喜角色（陶亮饰）也在努力追寻着梦想；戏外这群“足球糙汉们”也“糙有爱”，作为相识已久的老搭档，沈腾坦言：“跟这些演员不论何时何地，也不论是工作还是生活中，只要碰到了，除了快乐就没别的”。
 
　　在《西虹市首富》中 “老班底”沈腾、张一鸣、常远、魏翔、陶亮等人再度聚首。常远用“返校”形容这种感受，他表示：“沈腾就像是班长，上学的时候大家特别盼望放假，但玩了一段时间就会特别想念学校的兄弟们，特别盼望开学。”十亿诚可贵，友情价更高，沈腾曾称：“我认识常远的那一天，我觉得自己有了十亿”。

　　老熟人相聚的现场创作氛围松弛，喜剧火花不断。彭大魔导演爆料“现场经常会陷入点穴一般的笑场，不过演员们因为有很扎实的舞台剧表演经验，所以自控力很强，收放自如。” “新卡司”宋芸桦作为“喜剧新人”加盟，也带来了不一样的惊喜，当东北话遇上台湾话，沈腾感慨“特别逗，出了很多笑话”。谈到这次感受时，宋芸桦介绍到：“一开始听到要和腾哥对戏其实压力非常大，很怕自己不好笑，但拍戏第一天就发现还是挺默契的。” 

　　据悉，影片讲述了沈腾饰演的落魄守门员王多鱼，因比赛失利被开除，处于人生低谷却反遇“一月花光十亿”的奇葩挑战，电影将于7月27日上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 西虹市首富 沈腾 大片
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